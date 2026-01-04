Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι το «πεπρωμένο» τον οδήγησε στην αγαπημένη του σύζυγο, Τζάκι

«Όλοι έχουμε γραμμένο που το λένε πεπρωμένο και κανένας δεν μπορεί να τ’ αποφύγει» λέει ένα τραγούδι και όπως όλα δείχνουν ο Άνταμ Σάντλερ, φαίνεται να συμφωνεί.

Ο ηθοποιός παρευρέθηκε στο γκαλά απονομής βραβείων του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, όπου τιμήθηκε για τη ερμηνεία του στην ταινία «Jay Kelly» και παρέλαβε το πολυπόθητο βραβείο Chairman’s Award.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο πολιτιστικό γεγονός, ο βραβευμένος ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στην καριέρα του, όσο και στην αγαπημένη του, Τζάκι.

«Τίποτα δεν μπορεί να το αλλάξει»

Μετά την προλόγηση από την Λόρα Ντερν, ο Άνταμ Σάντλερ έδωσε μια ομιλία, στην οποία αναφέρθηκε στο τι θα ήταν η ζωή του αν είχε ακολουθήσει το παράδειγμα του πατέρα του και είχε γίνει ηλεκτρολόγος μηχανικός, αντί να γίνει ηθοποιός.

Ο Άνταμ εξήγησε, ωστόσο, ότι πιστεύει ότι αυτός και η Τζάκι ήταν γραφτό να συναντηθούν, όποιο δρόμο και αν περπατούσε.

«Μερικές φορές σκέφτομαι, αν εκείνη τη χρονιά δεν είχα κάνει το βήμα και είχα πάει να δουλέψω για τον πατέρα μου, πώς θα ήταν η ζωή μου τώρα», είπε ο Άνταμ. «Πρώτα απ’ όλα, νομίζω ότι πιθανότατα θα ήμουν και πάλι παντρεμένος με τη γυναίκα μου, τη Τζάκι. Αυτό είναι το πεπρωμένο. Τίποτα δεν μπορεί να το αλλάξει».

«Αλλά σίγουρα θα είχαμε ένα διαφορετικό σπίτι. Πιθανώς, με δέκα μπάνια λιγότερα», συνέχισε αστειευόμενος.

Ο Άνταμ και η Τζάκι παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2003 και έχουν αποκτήσει δύο κόρες: την Σέιντι, που γεννήθηκε το 2006, και την Σάνι, που γεννήθηκε το 2008.

«Ευέλικτος, σεβαστός»

Στην ταινία «Jay Kelly» του σκηνοθέτη και σεναριογράφου Νόα Μπάουμπαχ, ο Άνταμ Σάντλερ υποδύεται τον Ρον Σουκένικ, τον καταπιεσμένο μάνατζερ του ομώνυμου αστέρα του Χόλιγουντ.

«Ο Άνταμ Σάντλερ προσφέρει μια βαθιά συγκινητική και ίσως την καλύτερη ερμηνεία της καριέρας του στην ταινία Jay Kelly», υποστήριξε ο πρόεδρος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς, Ναχατάρ Σινγκ Τσάντι, σε δήλωση στις 7 Νοεμβρίου.

«Είναι μια ερμηνεία που υπογραμμίζει τη θέση του ως έναν από τους πιο ευέλικτους και σεβαστούς ηθοποιούς της γενιάς του. Είμαστε περήφανοι που τιμάμε τον Άνταμ — ένα μοναδικό ταλέντο του οποίου το έργο συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να εμπνέει — με το φετινό Chairman’s Award», πρόσθεσε.

Άλλοι βραβευθέντες στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς φέτος ήταν οι Μάιλι Σάιρους, Τιμοτέ Σαλαμέ, Ίθαν Χοκ, Ρόουζ Μπερν, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Αμάντα Σάιφρεντ – μεταξύ άλλων.

Η ταινία Jay Kelly, με τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Ντερν, Μπίλι Κράνταπ, Γκρέτα Γκέργουιγκ, Ράιλι Κίου και τη συν-σεναριογράφο Έμιλι Μόρτιμερ, είναι τώρα διαθέσιμη στο Netflix.

*Με πληροφορίες από: People