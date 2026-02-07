newspaper
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Πώς ο Τραμπ «ακρωτηριάζει» τον τουρισμό προς τις ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 07 Φεβρουαρίου 2026, 22:30

Πώς ο Τραμπ «ακρωτηριάζει» τον τουρισμό προς τις ΗΠΑ

Οι ξένοι επισκέπτες στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 4,2% το 2025, ενώ τα διεθνή ταξίδια παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά 4%

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕπιμέλειαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Τα διεθνή ταξίδια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν απότομα κατά το πρώτο έτος της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, σηματοδοτώντας μια αξιοσημείωτη αντιστροφή σε μια εποχή που ο παγκόσμιος τουρισμός επεκτείνεται.

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ (ITA), οι ξένες επισκέψεις στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 4,2% το 2025 – η πρώτη ετήσια πτώση από την πανδημία Covid-19. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αύξηση 4% των διεθνών ταξιδιών παγκοσμίως κατά την ίδια περίοδο, όπως αναφέρθηκε από την υπηρεσία τουρισμού του ΟΗΕ, αφήνοντας τις ΗΠΑ ως τον μόνο σημαντικό προορισμό που βιώνει μείωση, επισημαίνουν οι Financial Times.

Η πτώση των διεθνών ταξιδιών είχε σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Οι εκτιμήσεις του κλάδου δείχνουν ότι οι ΗΠΑ έχουν χάσει περίπου 11 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε διαφυγούσες δαπάνες και σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με τον τουρισμό.

Οι εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας προειδοποίησαν μέσω των FT ότι ακόμη και μικρές ποσοστιαίες μειώσεις στα εισερχόμενα ταξίδια μπορούν να έχουν υπερβολικές οικονομικές συνέπειες, δεδομένων των υψηλών επιπέδων δαπανών των διεθνών επισκεπτών.

Η ύφεση συνδέεται στενά με τις αλλαγές πολιτικής που θέσπισε η κυβέρνηση Τραμπ. Τον τελευταίο χρόνο, ο Λευκός Οίκος έχει επεκτείνει δραματικά την επιβολή της μετανάστευσης και έχει αυστηροποιήσει τις προϋποθέσεις εισόδου.

Η απαγόρευση εισόδου σημαίνει μηδενικά ταξίδια

Οι ΗΠΑ έχουν απαγορεύσει την είσοδο σε ταξιδιώτες από περισσότερες από δώδεκα χώρες για λόγους εθνικής ασφάλειας και έχουν αναστείλει την έκδοση βίζας σε 75 χώρες, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών τουριστικών αγορών όπως η Βραζιλία και η Ταϊλάνδη.

Οι διαδικασίες στα σύνορα έχουν επίσης γίνει πιο παρεμβατικές, με αύξηση 18% στις αναζητήσεις ηλεκτρονικών συσκευών κατά το οικονομικό έτος 2025 και προτάσεις για την απαίτηση πενταετούς δραστηριότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από επισκέπτες από δεκάδες χώρες.

Πέρα από τους επίσημους περιορισμούς, ευρύτεροι πολιτικοί και διπλωματικοί παράγοντες έχουν αποτρέψει τους ταξιδιώτες. Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι επιθετικές εμπορικές πολιτικές, η εχθρική ρητορική προς τους παραδοσιακούς συμμάχους και η αντιληπτή μείωση του ανοίγματος έχουν βλάψει τη διεθνή εικόνα των ΗΠΑ.

Το Tourism Economics συνέκρινε το μοτίβο με τη μείωση της ανταγωνιστικότητας των ταξιδιών του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit, σημειώνοντας ότι η αποδυνάμωση των δεσμών μεταξύ ταξιδιών και εμπορίου έχει προκαλέσει την απώλεια μεριδίου αγοράς στην παγκόσμια αγορά από τις ΗΠΑ.

Οι Καναδοί δεν πάνε ΗΠΑ

Η μείωση ήταν ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των Καναδών επισκεπτών, των οποίων ο αριθμός μειώθηκε κατά περισσότερο από 10% σε ετήσια βάση. Ορισμένοι Καναδοί ανέφεραν τις απειλές του Τραμπ προς τον Καναδά, τη στάση του στις παγκόσμιες συγκρούσεις και περιστατικά εγχώριας αναταραχής που αφορούν ομοσπονδιακούς πράκτορες ως λόγους για την ακύρωση ταξιδιών.

Τα ταξίδια από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή έχουν επίσης μειωθεί, κατά περίπου 3% σε κάθε περίπτωση, αντανακλώντας παρόμοιες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια, το πολιτικό κλίμα και τον έλεγχο των συνόρων.

Η μείωση των διεθνών αφίξεων έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον τομέα της φιλοξενίας των ΗΠΑ. Η απόδοση των ξενοδοχείων έχει αποδυναμωθεί, με τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο να μειώνονται για πρώτη φορά από την πανδημία και να παραμένουν αρνητικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025,σύμφωνα με τους FT.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν επίσης αισθανθεί τον αντίκτυπο, ιδίως στις διατλαντικές διαδρομές που είναι συνήθως από τις πιο κερδοφόρες, αν και τα στελέχη έχουν υποβαθμίσει τη σοβαρότητα της επιβράδυνσης.

Υποτονική συνολική ζήτηση το 2026 πλην του Μουντιάλ

Τα μεγάλα τουριστικά αξιοθέατα αρχίζουν να αντανακλούν αυτές τις πιέσεις. Η Disney έχει προειδοποιήσει τους επενδυτές για πιθανές αντιξοότητες στα θεματικά πάρκα των ΗΠΑ, ενώ οι αναλυτές αναμένουν υποτονική συνολική ζήτηση το 2026, παρά τις βραχυπρόθεσμες ενισχύσεις στις πόλεις υποδοχής από το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ορισμένα δημόσια πρόσωπα και ακτιβιστές έχουν ζητήσει ακόμη και μποϊκοτάζ του τουρνουά λόγω ανησυχιών για την επιβολή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης και την πολιτική βία.

Οι ηγέτες του κλάδου, ωστόσο, βλέπουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ως ένα πιθανό σημείο καμπής. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι τα διεθνή εισερχόμενα ταξίδια θα μπορούσαν να ανακάμψουν μέτρια, με το τουρνουά να προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία να αναδιαμορφωθούν οι παγκόσμιες αντιλήψεις για τις ΗΠΑ. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι εάν η χώρα θεωρηθεί μη φιλόξενη ή μη ασφαλής, η ζημιά στη φήμη της θα μπορούσε να διαρκέσει για χρόνια.

Πηγή: ot.gr

