ΗΠΑ: Ίσως να ζητούν από τουρίστες το ιστορικό τους στα social media τα τελευταία πέντε χρόνια για να εισέλθουν

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να ζητούν από ορισμένους επισκέπτες τους το ιστορικό τους στα social media τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, όπως το CNN και το BBC.

Οι ΗΠΑ αναμένουν μεγάλη εισροή ξένων τουριστών το επόμενο έτος, καθώς θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου ανδρών μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό, καθώς και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο και δεκάδες ακόμη χώρες θα επηρεαστούν αν εφαρμοστεί αυτό το μέτρο που έχει προταθεί από Αμερικανούς αξιωματούχους.

Αναλυτικότερα, η νέα προϋπόθεση θα επηρεάσει ανθρώπους από δεκάδες χώρες που έχουν το δικαίωμα να επισκεφθούν τις ΗΠΑ για 90 ημέρες χωρίς βίζα, αρκεί να έχουν συμπληρώσει το έντυπο του Ηλεκτρονικού Συστήματος Έγκρισης Ταξιδιού (ESTA).

Όπως σημειώνει το BBC, από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προχωρήσει σε αυστηροποίηση των πολιτικών που αφορούν τα σύνορα, επικαλούμενος ως βασικό λόγο την εθνική ασφάλεια.

Τι λένε αναλυτές – Ποιος κατέθεσε την πρόταση

Αναλυτές λένε ότι το νέο σχέδιο θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για τους πιθανούς επισκέπτες ή να βλάψει τα ψηφιακά τους δικαιώματα.

Οι ΗΠΑ αναμένουν μεγάλη εισροή ξένων τουριστών το επόμενο έτος, καθώς θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου ανδρών μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό, καθώς και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Δείτε σχετική ανάρτηση από την Washington Post:

The United States could begin requiring visitors from countries on the visa waiver program to provide up to five years of their social media history, according to a U.S. Customs and Border Protection proposal.https://t.co/DeaRJi3qSG pic.twitter.com/PWVQBV3FjX — The Washington Post (@washingtonpost) December 10, 2025

Το έγγραφο της πρότασης κατατέθηκε από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), στο οποίο ανήκει η υπηρεσία.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η είδηση αυτή δημοσιεύθηκε στο Federal Register, το επίσημο περιοδικό της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το BBC ζήτησε από το DHS να σχολιάσει την είδηση.

Η πρόταση αναφέρει ότι θα ζητείται από τους τουρίστες «να παρέχουν τα στοιχεία των κοινωνικών μέσων δικτύωσης των τελευταίων 5 ετών», χωρίς να αναφέρεται σε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες πληροφορίες που θα απαιτούνται.

Το υπάρχον σύστημα (ESTA) απαιτεί σχετικά περιορισμένες πληροφορίες από τους ταξιδιώτες, καθώς και μια εφάπαξ πληρωμή 40 δολαρίων.

Είναι προσβάσιμο σε πολίτες από περίπου 40 χώρες – συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της Γαλλίας, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας – και τους επιτρέπει να επισκέπτονται τις ΗΠΑ πολλές φορές κατά τη διάρκεια μιας διετούς περιόδου.

Τι άλλο θα ζητείται από τους επισκέπτες στις ΗΠΑ

Εκτός από τη συλλογή πληροφοριών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το νέο έγγραφο προτείνει τη συλλογή των τηλεφωνικών αριθμών και των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποίησε ο αιτών τα τελευταία πέντε και δέκα χρόνια αντίστοιχα, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της οικογένειάς του.

Το κείμενο παραθέτει μια εκτελεστική εντολή του Τραμπ από τον Ιανουάριο, με τίτλο «Προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών από ξένους τρομοκράτες και άλλες απειλές για την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια ασφάλεια».