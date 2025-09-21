ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρινίζει ο Λευκός Οίκος

Το τέλος των 100.000 δολαρίων για βίζα εργασίας H-1B στις Ηνωμένες Πολιτείες η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στον τεχνολογικό τομέα, ένα νέο μέτρο που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος, θα εφαρμοστεί μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρίνισε ο Λευκός Οίκος το Σάββατο, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

«Η χρέωση αυτή θα καταβληθεί μόνο μια φορά για την αίτηση για βίζα. Αφορά μόνο τις νέες θεωρήσεις εισόδου και όχι τις ανανεώσεις ούτε τους νυν κατόχους αυτών των θεωρήσεων εισόδου», διευκρίνισε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η διευκρίνιση αυτή δίνεται μετά τις ανησυχίες που εξέφρασε η Ινδία και εταιρίες που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το συγκεκριμένο μέτρο.

Το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε το Σάββατο ότι φοβάται για τις «επιπτώσεις στους ανθρώπους» αυτού του μέτρου «λόγω της αναστάτωσης» που επιφέρει «στις οικογένειες» και «ελπίζει ότι οι αμερικανικές αρχές θα αντιμετωπίσουν κατάλληλα το θέμα».

Chaos in Emirates flight at SFO Airport. Delayed by 3 hours after many Indian H1B holders bound for India disembarked from the plane after hearing the news of $100K fees for H1B. Many Indian passengers apparently left the aircraft after receiving calls from their employers not… pic.twitter.com/kZJG642RDz — Drunk Journalist (@drunkJournalist) September 20, 2025

Πανικός στην Ινδία μετά το ζήτημα με τη βίζα- Εργαζόμενοι έμειναν στα αεροπλάνα τους για πολλές ώρες

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ σόκαρε χιλιάδες Ινδούς, σύμφωνα με τους Times of India, οι οποίοι θα πήγαιναν στις ΗΠΑ για να εργαστούν στον τεχνολογικό τομέα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε «κατάχρηση του προγράμματος Η-1Β», την οποία κατάχρηση αποκάλεσε «απειλή εθνικής ασφαλείας»

Συμπλήρωσε πως υπηρεσίες του νόμου, «έχουν ανακαλύψει και ερευνήσει πολλές απάτες σχετικά με τη βίζα», κάνοντας λόγο για «σχέδιο απάτης με τις βίζα», «συνομωσία για ξέπλυμα χρήματος και άλλες παράνομες ενέργειες».

Ινδικά μέσα αναφέρουν περιστατικό όπου Ινδοί κατέβαιναν από τα αεροπλάνα μετά από τηλεφωνήματα των επιχειρήσεων που θα τους προσελάμβαναν. Η βίζα αυτού του είδους για συγκεκριμένες εξειδικευμένες ειδικότητες χρησιμοποιείται κατά 70% από Ινδούς που πηγαίνουν για εργασία στις ΗΠΑ.

Υπό τον φόβο της άμεσης παρουσίασης στην εργασία πριν τεθεί σε ισχύ ο νόμος, οι τιμές των εισιτηρίων προς τη Νέα Υόρκη διπλασιάστηκαν!