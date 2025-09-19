magazin
Ρωσία: Κίνα, Ινδία και Λευκορωσία… στην αντίπαλη εκδοχή της Eurovision – Αποχώρησαν ξαφνικά οι ΗΠΑ
19 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:54

Ρωσία: Κίνα, Ινδία και Λευκορωσία… στην αντίπαλη εκδοχή της Eurovision – Αποχώρησαν ξαφνικά οι ΗΠΑ

Αύριο Σάββατο, θα διεξαχθεί στη Ρωσία ο μουσικός διαγωνισμός Interrvision που αποτελεί την απάντηση των Ρώσων στην Eurovision.

Σύνταξη
Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Spotlight

Την εναλλακτική της Eurovision, ετοιμάζεται να αναβιώσει η Ρωσία αφού αύριο Σάββατο πρόκειται να πραγματοποιήσει τον μουσικό διαγωνισμό τραγουδιού Intervision.

Στον διαγωνισμό θα λάβουν μέρος καλλιτέχνες από 23 χώρες, κυρίως συμμαχικές, ενώ μια απουσία της τελευταίας στιγμής κάνει αίσθηση.

Μην περιμένετε να δείτε κάτι αντίστοιχο με την Eurovision, δεδομένου ότι τα κορμάκια με πούλιες, οι θεατρικές επιδείξεις και τα  pop τραγούδια θα είναι σε έλλειψη.

Αντ’ αυτού, η εκδοχή του Κρεμλίνου για το θέαμα υπόσχεται «παραδοσιακές αξίες», πατριωτικές μπαλάντες και μια ρωσική συμμετοχή με επικεφαλής έναν ένθερμο φιλοπολεμικό τραγουδιστή, καθώς η Μόσχα επιχειρεί να αναδιαμορφώσει τον γεμάτο λάμψη διαγωνισμό ομορφιάς της Ευρώπης κατ’ εικόνα της.

Οι ΗΠΑ απέσυραν ξαφνικά την συμμετοχή τους από την Intervision

Η Ρωσία αποκλείστηκε από τη Eurovision το 2022 μετά την ολοκληρωτική εισβολή της στην Ουκρανία. Τρία χρόνια αργότερα, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για την αναβίωση του Intervision, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρώτη του διοργάνωση από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Στους συμμετέχοντες θα περιλαμβάνονται μέλη του μπλοκ BRICS – Κίνα, Ινδία, Βραζιλία και Νότια Αφρική – καθώς και μετασοβιετικοί σύμμαχοι όπως η Λευκορωσία και πολλά κράτη στην κεντρική Ασία. Παρουσιαστές του σόου θα είναι ο Κινέζος σόουμαν Λέι (πραγματικό όνομα Μενγκ Λέι) και η Ινδή ηθοποιός Στέφι Πατέλ, οι οποίοι θεωρούνται το «διεθνές ζευγάρι» παρουσιαστών του διαγωνισμού.

Οι διοργανωτές του Intervision δέχτηκαν ένα ισχυρό πλήγμα την Τετάρτη, όταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Μπράντον Χάουαρντ αποσύρθηκε απροσδόκητα. Η συμμετοχή του είχε διατυμπανιστεί ευρέως από τη Μόσχα, αν και δεν συμμετείχε ποτέ σε καμία επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία.

«Η ποιότητα είναι υψηλή… Το κύριο πράγμα για εμάς είναι ότι φέρνουν μαζί τους τον πολιτισμό τους, την αίσθηση της ζωής και τις πνευματικές παραδόσεις. Αυτό έχει πετύχει», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο φιλοπόλεμος Ρώσος τραγουδιστής

Η Ρωσία θα εκπροσωπηθεί από τον Shaman, έναν τραγουδιστή με ξανθιά στα μαλλιά, ο οποίος έχει γίνει ένα από τα πιο εξέχοντα πολιτιστικά πρόσωπα της πολεμικής προσπάθειας του Κρεμλίνου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SHAMAN (@shaman.me)

Γνωστός για τα ακμάζοντα πατριωτικά τραγούδια του, μεταξύ των οποίων το «I Am Russian» (είμαι Ρώσος), το οποίο έχει γίνει ανεπίσημος ύμνος του φιλοπολεμικού κινήματος της Μόσχας, ο Shaman (πραγματικό όνομα Yaroslav Dronov) έχει καλλιεργήσει ένθερμο κοινό στη χώρα του, εμφανιζόμενος σε κρατικές συγκεντρώσεις και στρατιωτικές εκδηλώσεις ντυμένος με τη ρωσική σημαία.

Ο αυριανός διαγωνισμός σηματοδοτεί μια απίθανη επιστροφή για το Intervision. Ξεκίνησε υπό τον Σοβιετικό ηγέτη Λεονίντ Μπρέζνιεφ και διεξήχθη σποραδικά από τη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 1980 ως η απάντηση του ανατολικού μπλοκ στην Eurovision.

Διοργανώθηκε στην Πολωνία και την τότε Τσεχοσλοβακία και προσέλκυσε επίσης συμμετοχές από κομμουνιστές συμμάχους της Μόσχας από πιο μακριά, συμπεριλαμβανομένης της Κούβας.

Εκείνη την εποχή, το Intervision θεωρούνταν ευρέως ως μια χειρονομία ανοιχτότητας μετά τον θάνατο του Ιωσήφ Στάλιν και ως μια επίδειξη καλλιτεχνικών παραδόσεων από ολόκληρο το μπλοκ.

Όταν η Ρωσία λάτρευε την Eurovision

Η Ρωσία συμμετείχε για πρώτη φορά στη Eurovision το 1994, λίγα μόλις χρόνια μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μακράς και περίπλοκης σχέσης με τον διαγωνισμό τραγουδιού.

Καθ’ όλη τη δεκαετία του 2000, η ​​Eurovision έγινε μια από τις πιο αναμενόμενες εκδηλώσεις της Ρωσίας, με τη Μόσχα να στέλνει συχνά μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια της.

Ο τραγουδιστής Ντίμα Μπιλάν παραμένει ο μοναδικός νικητής της Eurovision στη Ρωσία, κατακτώντας τη νίκη το 2008 με το τραγούδι του «Believe» . Την επόμενη χρονιά, η Μόσχα φιλοξένησε τον διαγωνισμό με μεγαλοπρέπεια, δαπανώντας 42 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την την πιο ακριβή Eurovision μέχρι σήμερα.

Καθώς όμως η Ρωσία ακολουθούσε μια ολοένα και πιο συντηρητική στροφή υπό την διακυβέρνηση του Πούτιν, αυξανόταν η κριτική για τον περίφημα φανταχτερό διαγωνισμό, ο οποίος συχνά τιμά τα θέματα και τους καλλιτέχνες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Οι αξιωματούχοι στη Μόσχα επέκριναν συχνά το περιεχόμενο για υπονόμευση των «παραδοσιακών οικογενειακών αξιών».

Γεμίζουν τις αίθουσες με massovka

Ο Γκενάντι Ζιουγκάνοφ, επί χρόνια ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας, δήλωσε αυτή την εβδομάδα: «Η Eurovision ήταν κάποτε φωτεινή και ενδιαφέρουσα. Αλλά όταν η Δύση άρχισε να μεταφέρει κάθε είδους διαστροφές στην τηλεόραση, όχι μόνο δεν μου άρεσε, αλλά δεν ήθελα πλέον να την παρακολουθώ».

Ο Ζιουγκάνοφ πρόσθεσε ότι ήταν βέβαιος ότι το Intervision θα ξεπεράσει σε δημοτικότητα το δυτικό αντίστοιχό του.

Αλλά το ρωσικό κοινό δεν φαίνεται να έχει πειστεί απόλυτα. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι διοργανωτές, ανησυχώντας για την αραιή προσέλευση, προσπάθησαν να γεμίσουν την αίθουσα με massovka, πληρωμένους έξτρα, οι οποίοι έχουν την εντολή να ποζάρουν και να ντύνονται ως «ξένοι καλεσμένοι».

Economy
ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

Vita.gr
Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Ναυτιλία
Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

inWellness
inTown
Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ
Σπουδαίος 19.09.25

Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ

Η μουσική βιομηχανία θρηνεί την απώλεια του σπουδαίου μουσικού παραγωγού και δημιουργού. Ο πολυβραβευμένος με Grammy Τζόελ Μος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, έπειτα από ένα ξαφνικό ιατρικό επεισόδιο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς η Πάτι Σμιθ έκανε τη Ντούα Λίπα αυτό που είναι – «Χρονοκάψουλα δημιουργικότητας»
Ωρα για διάβασμα 19.09.25

Πώς η Πάτι Σμιθ έκανε τη Ντούα Λίπα αυτό που είναι – «Χρονοκάψουλα δημιουργικότητας»

Η δημοφιλής τραγουδίστρια Ντούα Λίπα αποκάλυψε πρόσφατα πώς η αγάπη της για τα βιβλία επηρέασε καθοριστικά την καλλιτεχνική της πορεία και η Πάτι Σμιθ είναι η δημιουργός που την όρισε περισσότερο από όλους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976
50 χρόνια μετά 18.09.25

Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976

«Βγαίνω να φάω ένα σάντουιτς και να πάρω φάρμακα από το φαρμακείο. Επιστρέφω σύντομα», είχε πει ο Τενόριο Ζούνιορ στις 18 Μαρτίου 1976. Δεν επέστρεψε ποτέ.

Σύνταξη
Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο
Music 18.09.25

Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο

«Το παράδοξο είναι ότι βιαστές και δολοφόνοι στη Ρωσία τιμωρούνται με τρία ή τέσσερα χρόνια, ενώ οι ακτιβιστές δέχονται τερατώδεις καταδίκες μόνο για τις απόψεις τους», δήλωσε μέλος των Pussy Riot για την απόφαση

Σύνταξη
Ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής – Ο τραγουδοποιός Cat Stevens θέλει να εξηγήσει τον εαυτό του
Συνειδητοποίηση 17.09.25

Ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής - Ο τραγουδοποιός Cat Stevens θέλει να εξηγήσει τον εαυτό του

Ο Yusuf Islam, κάποτε γνωστός ως Cat Stevens, συνέβαλε στον καθορισμό του ρόλου του τραγουδοποιού. Αφού ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής. Το νέο του αυτοβιογραφικό βιβλίο εξερευνά όλα αυτά και ακόμα περισσότερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποιο είναι το μυστικό πίσω από ένα hit; – Οι κανόνες που μοιράστηκε ο Τζον Λένον με τον Ντέιβιντ Μπόουι
«Fame» 16.09.25

Ποιο είναι το μυστικό πίσω από ένα hit; – Οι κανόνες που μοιράστηκε ο Τζον Λένον με τον Ντέιβιντ Μπόουι

Το 1974, στη Νέα Υόρκη, ο Ντέιβιντ Μπόουι γνώρισε τον Τζον Λένον. Η αρχική αμηχανία μετατράπηκε σε φιλία, και από αυτή τη συνάντηση γεννήθηκε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Μπόουι

Σύνταξη
Eurovision: Πιέσεις και στη Βρετανία για μποϊκοτάζ για τη Γάζα – «Γιατί εκτός η Ρωσία και όχι το Ισραήλ;»
Πόλεμος στη σκηνή 14.09.25

Eurovision: Πιέσεις και στη Βρετανία για μποϊκοτάζ για τη Γάζα – «Γιατί εκτός η Ρωσία και όχι το Ισραήλ;»

Το κύμα μποϊκοτάζ που απειλεί τον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision μεγαλώνει μετά από κάλεσμα πολιτικών και δημιουργών στη Βρετανία να ακολουθήσει την Ιρλανδία και την Ολλανδία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Grace for the World: Μια ιστορική συναυλία στο Βατικανό – Φαρέλ Γουίλιαμς, Clipse και Τζένιφερ Χάντσον στο lineup
«Χτίζει γέφυρες» 13.09.25

Grace for the World: Μια ιστορική συναυλία στο Βατικανό – Φαρέλ Γουίλιαμς, Clipse και Τζένιφερ Χάντσον στο lineup

Ο Αντρέα Μποτσέλι, ανέφερε για την συναυλία Grace for the World, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου: «Ας στρέψουμε τα βλέμματα στην ανθρωπότητα με μουσική».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του
Συντριπτική πλειοψηφία 19.09.25

ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του

Ο Αμπάς θα συμμετάσχει διαδικτυακά στις εργασίες του ΟΗΕ, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναστείλει τη βίζα του, όπως και ακόμη 80 Παλαιστίνιων, ως αντίδραση στις επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»
Από την αγάπη στη ρήξη 19.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις δηλώσεις της αδελφής του και το χρονικό της σχέσης με τη μητέρα του Κλειώ

Σύνταξη
Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης
Καρκίνος εντέρου 19.09.25

Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης

Μέσω ενός απλού τεστ κοπράνων και με τη χείρα βοηθείας της Τεχνητής Νοημοσύνης ερευνητές χαρτογράφησαν με τη μεγαλύτερη ανάλυση που έχει επιτευχθεί ως σήμερα το μικροβίωμα του εντέρου ανοίγοντας τον δρόμο της μη παρεμβατικής διάγνωσης του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του
«Κυβερνητικοί εκβιασμοί» 19.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του

Την ομιλία Μητσοτάκη στην Κ.Ο. ΝΔ σχολίασε το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη, ενάντια στο έκτρωμα της 13ωρης εργασίας που εκθείασε και σήμερα ο πρωθυπουργός»

Σύνταξη
Εσθονία: Καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της
MiG-31 19.09.25

Η Εσθονία καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

Δεν αποκλείεται να μεταφερθούν χιλιάδες νατοϊκά όπλα και στην Εσθονία, όπως συμβαίνει στην Πολωνία, μετά από καταγγελίες που διαψεύστηκαν και μια πολιτική κόντρα που μάλλον εκθέτει τη χώρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ένταση με επιβάτες στο «Knossos Palace» – Δεν προσέγγισε τη Μήλο λόγω απαγορευτικού
Ελλάδα 19.09.25

Ένταση με επιβάτες στο «Knossos Palace» – Δεν προσέγγισε τη Μήλο λόγω απαγορευτικού

Η απόφαση προκάλεσε ένταση ανάμεσα στους επιβάτες που θα αποβιβάζονταν στη Μήλο, με την εταιρεία να ανακοινώνει τα μεσάνυχτα στους ταξιδιώτες ότι για λόγους ασφαλείας το δρομολόγιο τροποποιείται.

Σύνταξη
Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ
Σπουδαίος 19.09.25

Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ

Η μουσική βιομηχανία θρηνεί την απώλεια του σπουδαίου μουσικού παραγωγού και δημιουργού. Ο πολυβραβευμένος με Grammy Τζόελ Μος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, έπειτα από ένα ξαφνικό ιατρικό επεισόδιο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία
Στην Κοπεγχάγη 19.09.25

ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τρεις άξονες που αφορούν στον «Οδικό Χάρτη» για την άμυνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται από την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας

Σύνταξη
ΕΕ: Κυρώσεις στο ρωσικό LNG θα περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων
Η πρόταση 19.09.25

ΕΕ: Κυρώσεις στο ρωσικό LNG θα περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων

Κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού LNG περιλαμβάνει η πρόταση της Κομισιόν για το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστηρίζει ότι έτσι η Ρωσία θα δεχθεί να διαπραγματευθεί

Σύνταξη
Στο χειρουργείο 81χρονη, έπειτα από επίθεση – Την ξυλοκόπησαν σε σχολή οδηγών
Άγρια επίθεση 19.09.25

Στο χειρουργείο 81χρονη, έπειτα από επίθεση – Την ξυλοκόπησαν σε σχολή οδηγών

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης που δέχθηκε από αγνώστους μια ηλικιωμένη μέσα σε σχολή οδηγών. Οι δράστες, που φορούσαν κράνη, την ξυλοκόπησαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύνταξη
Η ιστορία των γκέι χορωδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες – Το AIDS, οι δολοφονίες και η κυβέρνηση Τράμπ
Σκοτεινά χρόνια 19.09.25

Η ιστορία των γκέι χορωδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες – Το AIDS, οι δολοφονίες και η κυβέρνηση Τράμπ

Το 1978, ο ακτιβιστής και μουσικός Τζον Ριντ Σιμς ίδρυσε την Χορωδία Ομοφυλόφιλων Ανδρών του Σαν Φρανσίσκο. Ωστόσο, μια διπλή δολοφονία ήρθε να συνταράξει τα νερά των ΛΟΑΤ κοινοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός
Ελλάς το μεγαλείο σου 19.09.25

Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός

Απίστευτο κι όμως αληθινό: μία κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ, ενώ πέτυχε σε προκήρυξη ΑΣΕΠ για θέσεις αποκλειστικά για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, αποκλείσθηκε από την «Α’βάθμια Υγειονομική Επιτροπή Ν. Ηρακλείου», τονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου

Σύνταξη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

