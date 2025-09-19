Την εναλλακτική της Eurovision, ετοιμάζεται να αναβιώσει η Ρωσία αφού αύριο Σάββατο πρόκειται να πραγματοποιήσει τον μουσικό διαγωνισμό τραγουδιού Intervision.

Στον διαγωνισμό θα λάβουν μέρος καλλιτέχνες από 23 χώρες, κυρίως συμμαχικές, ενώ μια απουσία της τελευταίας στιγμής κάνει αίσθηση.

Μην περιμένετε να δείτε κάτι αντίστοιχο με την Eurovision, δεδομένου ότι τα κορμάκια με πούλιες, οι θεατρικές επιδείξεις και τα pop τραγούδια θα είναι σε έλλειψη.

Αντ’ αυτού, η εκδοχή του Κρεμλίνου για το θέαμα υπόσχεται «παραδοσιακές αξίες», πατριωτικές μπαλάντες και μια ρωσική συμμετοχή με επικεφαλής έναν ένθερμο φιλοπολεμικό τραγουδιστή, καθώς η Μόσχα επιχειρεί να αναδιαμορφώσει τον γεμάτο λάμψη διαγωνισμό ομορφιάς της Ευρώπης κατ’ εικόνα της.

Οι ΗΠΑ απέσυραν ξαφνικά την συμμετοχή τους από την Intervision

Η Ρωσία αποκλείστηκε από τη Eurovision το 2022 μετά την ολοκληρωτική εισβολή της στην Ουκρανία. Τρία χρόνια αργότερα, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για την αναβίωση του Intervision, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρώτη του διοργάνωση από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Στους συμμετέχοντες θα περιλαμβάνονται μέλη του μπλοκ BRICS – Κίνα, Ινδία, Βραζιλία και Νότια Αφρική – καθώς και μετασοβιετικοί σύμμαχοι όπως η Λευκορωσία και πολλά κράτη στην κεντρική Ασία. Παρουσιαστές του σόου θα είναι ο Κινέζος σόουμαν Λέι (πραγματικό όνομα Μενγκ Λέι) και η Ινδή ηθοποιός Στέφι Πατέλ, οι οποίοι θεωρούνται το «διεθνές ζευγάρι» παρουσιαστών του διαγωνισμού.

Οι διοργανωτές του Intervision δέχτηκαν ένα ισχυρό πλήγμα την Τετάρτη, όταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Μπράντον Χάουαρντ αποσύρθηκε απροσδόκητα. Η συμμετοχή του είχε διατυμπανιστεί ευρέως από τη Μόσχα, αν και δεν συμμετείχε ποτέ σε καμία επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία.

«Η ποιότητα είναι υψηλή… Το κύριο πράγμα για εμάς είναι ότι φέρνουν μαζί τους τον πολιτισμό τους, την αίσθηση της ζωής και τις πνευματικές παραδόσεις. Αυτό έχει πετύχει», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο φιλοπόλεμος Ρώσος τραγουδιστής

Η Ρωσία θα εκπροσωπηθεί από τον Shaman, έναν τραγουδιστή με ξανθιά στα μαλλιά, ο οποίος έχει γίνει ένα από τα πιο εξέχοντα πολιτιστικά πρόσωπα της πολεμικής προσπάθειας του Κρεμλίνου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SHAMAN (@shaman.me)

Γνωστός για τα ακμάζοντα πατριωτικά τραγούδια του, μεταξύ των οποίων το «I Am Russian» (είμαι Ρώσος), το οποίο έχει γίνει ανεπίσημος ύμνος του φιλοπολεμικού κινήματος της Μόσχας, ο Shaman (πραγματικό όνομα Yaroslav Dronov) έχει καλλιεργήσει ένθερμο κοινό στη χώρα του, εμφανιζόμενος σε κρατικές συγκεντρώσεις και στρατιωτικές εκδηλώσεις ντυμένος με τη ρωσική σημαία.

Ο αυριανός διαγωνισμός σηματοδοτεί μια απίθανη επιστροφή για το Intervision. Ξεκίνησε υπό τον Σοβιετικό ηγέτη Λεονίντ Μπρέζνιεφ και διεξήχθη σποραδικά από τη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 1980 ως η απάντηση του ανατολικού μπλοκ στην Eurovision.

Διοργανώθηκε στην Πολωνία και την τότε Τσεχοσλοβακία και προσέλκυσε επίσης συμμετοχές από κομμουνιστές συμμάχους της Μόσχας από πιο μακριά, συμπεριλαμβανομένης της Κούβας.

Εκείνη την εποχή, το Intervision θεωρούνταν ευρέως ως μια χειρονομία ανοιχτότητας μετά τον θάνατο του Ιωσήφ Στάλιν και ως μια επίδειξη καλλιτεχνικών παραδόσεων από ολόκληρο το μπλοκ.

Όταν η Ρωσία λάτρευε την Eurovision

Η Ρωσία συμμετείχε για πρώτη φορά στη Eurovision το 1994, λίγα μόλις χρόνια μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μακράς και περίπλοκης σχέσης με τον διαγωνισμό τραγουδιού.

Καθ’ όλη τη δεκαετία του 2000, η ​​Eurovision έγινε μια από τις πιο αναμενόμενες εκδηλώσεις της Ρωσίας, με τη Μόσχα να στέλνει συχνά μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια της.

Ο τραγουδιστής Ντίμα Μπιλάν παραμένει ο μοναδικός νικητής της Eurovision στη Ρωσία, κατακτώντας τη νίκη το 2008 με το τραγούδι του «Believe» . Την επόμενη χρονιά, η Μόσχα φιλοξένησε τον διαγωνισμό με μεγαλοπρέπεια, δαπανώντας 42 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την την πιο ακριβή Eurovision μέχρι σήμερα.

Καθώς όμως η Ρωσία ακολουθούσε μια ολοένα και πιο συντηρητική στροφή υπό την διακυβέρνηση του Πούτιν, αυξανόταν η κριτική για τον περίφημα φανταχτερό διαγωνισμό, ο οποίος συχνά τιμά τα θέματα και τους καλλιτέχνες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Οι αξιωματούχοι στη Μόσχα επέκριναν συχνά το περιεχόμενο για υπονόμευση των «παραδοσιακών οικογενειακών αξιών».

Γεμίζουν τις αίθουσες με massovka

Ο Γκενάντι Ζιουγκάνοφ, επί χρόνια ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας, δήλωσε αυτή την εβδομάδα: «Η Eurovision ήταν κάποτε φωτεινή και ενδιαφέρουσα. Αλλά όταν η Δύση άρχισε να μεταφέρει κάθε είδους διαστροφές στην τηλεόραση, όχι μόνο δεν μου άρεσε, αλλά δεν ήθελα πλέον να την παρακολουθώ».

Ο Ζιουγκάνοφ πρόσθεσε ότι ήταν βέβαιος ότι το Intervision θα ξεπεράσει σε δημοτικότητα το δυτικό αντίστοιχό του.

Αλλά το ρωσικό κοινό δεν φαίνεται να έχει πειστεί απόλυτα. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι διοργανωτές, ανησυχώντας για την αραιή προσέλευση, προσπάθησαν να γεμίσουν την αίθουσα με massovka, πληρωμένους έξτρα, οι οποίοι έχουν την εντολή να ποζάρουν και να ντύνονται ως «ξένοι καλεσμένοι».