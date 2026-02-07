Το ευρώ ανεβαίνει, όμως η ισχύς του… παραμένει ζητούμενο

Στο επίκεντρο της τελευταίας συνέντευξης Τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πέρα από την απόφαση για διατήρηση του επιτοκίου καταθέσεων στο 2,0%, βρέθηκε η πρόσφατη ενίσχυση του ευρώ, σύμφωνα με ανάλυση της HSBC.

Το ενιαίο νόμισμα κατέγραψε έντονη άνοδο το τελευταίο διάστημα, με την ισοτιμία ευρώ–δολαρίου να προσεγγίζει το επίπεδο του 1,20, το υψηλότερο από τον Ιούνιο του 2021. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά την παρέμβαση της Fed της Νέας Υόρκης, κατόπιν εντολής του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, για τον περιορισμό της υπερβολικής ενίσχυσης του δολαρίου έναντι του γεν, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία σε μερίδα μελών του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ προϋποθέτει μια σειρά από δομικά χαρακτηριστικά

Η Λαγκάρντ για το ευρώ

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, έσπευσε πάντως να αποσυνδέσει την έννοια ενός «ισχυρού» νομίσματος από τον διεθνή ρόλο του ευρώ. Όπως σημείωσε, η διεθνής σημασία ενός νομίσματος δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το επίπεδο της ισοτιμίας του.

Παράλληλα, υποβάθμισε τις ανησυχίες περί υπερβολικής ανατίμησης, επισημαίνοντας ότι οι κινήσεις στην αγορά συναλλάγματος από πέρυσι έχουν ήδη ενσωματωθεί στο βασικό μακροοικονομικό σενάριο της ΕΚΤ και ότι η ισοτιμία παραμένει εντός ιστορικά μέσων επιπέδων.

Ωστόσο, όπως τονίζει η HSBC, η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ προϋποθέτει μια σειρά από δομικά χαρακτηριστικά που οικοδομούνται σταδιακά.

Τα δομικά χαρακτηριστικά

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

– ένα αξιόπιστο και ασφαλές θεσμικό περιβάλλον, όπου το κράτος δικαίου είναι κατοχυρωμένο και σεβαστό,

– μια ισχυρή γεωοικονομική θέση της Ευρωζώνης έναντι του υπόλοιπου κόσμου, με τις επενδύσεις σε άμυνα και υποδομές να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, αν και, όπως παραδέχθηκε, «απομένει ακόμη σημαντική δουλειά»,

– δυνατότητα εκτεταμένων εμπορικών συναλλαγών, η οποία έχει ενισχυθεί πρόσφατα μέσω εμπορικών συμφωνιών με την Ινδία και τις χώρες της Mercosur.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ αναγνώρισε ότι το ευρώ υπολείπεται ακόμη και στους τρεις αυτούς τομείς, με την ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη και ενοποιημένη οικονομία της Ευρωζώνης να παραμένει κεντρικό ζητούμενο.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της ισοτιμίας, η HSBC εκτιμά ότι, δεδομένης της σταθερής μακροοικονομικής εικόνας της Ευρωζώνης και της πρόβλεψής της πως η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική έως το 2026, η πορεία του ευρώ έναντι του δολαρίου θα συνεχίσει να καθορίζεται κυρίως από τις εξελίξεις στις ΗΠΑ.

Υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας γύρω από την αμερικανική οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, η HSBC θεωρεί πιθανή περαιτέρω ενίσχυση του ευρώ βραχυπρόθεσμα, με την ισοτιμία ευρώ–δολαρίου να κινείται προς τον στόχο του 1,20 έως το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Πηγή: ot.gr