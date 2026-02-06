«Δεν πήρα τίποτα, θα έπρεπε να μου δίνουν βραβεία» λέει ο γιατρός στο «Ιπποκράτειο» που έπαιρνε «φακελάκια»

Λίγους μήνες μετά τη σύλληψη και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τόσο οι εικόνες μέσα στο νοσοκομείο όσο και έξω από αυτό, όταν ενώ δήλωνε ασθενής για να αναβληθεί η προγραμματισμένη δίκη του ο ίδιος βρισκόταν σε καφετέρια, ο γιατρός του «Ιπποκρατείου» που κατηγορείται για «φακελάκι» αποφασίζει να λύσει τη σιωπή του στο «Live News».

Καταδικάστηκε – «Δεν πήρα τίποτα»

Ο ίδιος δηλώνει αθώος και θύμα αχαριστίας ορισμένων. Ποτέ, όπως λέει, δεν ζήτησε «φακελάκι». Καταδικάστηκε χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, σε ποινή φυλάκισης τριών χρόνων με αναστολή. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε χρηματική ποινή 30.000€ και εγγυοδοσία 20.000€.

«Τα παιδιά μου περάσανε άσχημα στο σχολείο, ντρεπόντουσαν να πάνε λες και είχαν πατέρα τον φονιά. Να σας πω, έχω απογοητευτεί τόσο με την κοινωνία και δεν αξίζει να σώζεις κανέναν από την στιγμή που σου κάνουν τέτοια πράματα», λέει ο ίδιος μιλώντας στο MEGA.

Πρόκειται για τον διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο Αθηνών που είχε συλληφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Ο ίδιος κατηγορείται ότι ζήτησε και πήρε «φακελάκι» από τη σύζυγο ενός ασθενή του.

«Έχω σιχαθεί τον εαυτό μου δηλαδή, με τέτοια προσφορά, 50 χρόνια ήμουν ο ‘Άγιος Παντελεήμων’ και έτρεχα για τον καθένα, για κάθε πόνο. Όπως και για τον άντρα αυτόν που τον έδιωχναν από παντού. Δεν τον χειρουργούσε κανένας. Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει και αντί να μου πουν ευχαριστώ, μου λένε αυτά τα πράγματα».

Η σύζυγος του ασθενή είχε καταγγείλει τον γιατρό στην Αστυνομία και είχε ακολουθήσει τις οδηγίες που της δόθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Τη σύλληψη του γιατρού διαδέχτηκαν μία σειρά από καταγγελίες ασθενών του. Όλοι τους ανέφεραν πως τους είχαν ζητηθεί «φακελάκια» για να χειρουργηθούν αλλά και για να αναλάβει ο ίδιος τη μετεγχειρητική πορεία τους.

«Θα έπρεπε να μου δίνουν βραβεία»

Σε βάρος του γιατρού είχε γίνει καταγγελία και το 2022. Η πλευρά του ασθενή λέει πως για εκείνη την υπόθεση ο χειρουργός καταδικάστηκε. Ο ίδιος, το αρνείται:

«Δεν έχει τελεσιδικήσει (το δικαστήριο για την καταγγελία του 2022). Έχει γίνει άρση του Εφετείου. Δεν καταδικάστηκα. Αυτό που με δόλο μου είχαν βάλει στην αρχή, αυτό έμεινε».

Ο γιατρός λέει ότι κάποιοι τον έχουν στοχοποιήσει τα τελευταία χρόνια. Επιμένει ότι τηρεί με ευλάβεια τον όρκο που έδωσε στον «Ιπποκράτη».

«Αν ήταν τίμια (η καταγγέλλουσα του 2022) θα έλεγε ότι ήρθαν να με πιάσουν και βγήκα ‘καθαρός’. Δεν πήρα τίποτα και ούτε έκανα τίποτα. Αλλά είναι ντροπή, τέτοια πράγματα γιατί με εμένα σκοτώνεται ο τελευταίος γιατρός που έκανε τα βαριά περιστατικά που τον λέγανε ‘Άγιο Παντελεήμονα’. Έχει γίνει και σε αυτήν μήνυση».

Πολλές συζητήσεις είχαν προκαλέσει οι εικόνες στα τέλη του περασμένου Σεπτέμβρη, όταν ο κατηγορούμενος γιατρός εθεάθη σε καφετέρια τη μέρα που δήλωνε άρρωστος για να μην διεξαχθεί η δίκη του.

Πριν τη δίκη του, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ο ίδιος έλεγε στο «Live News»:

«Ας γίνει το δικαστήριο να δούμε τι θα γίνει, να δούμε αν σκότωσα κανέναν άνθρωπο που θα έπρεπε να μου δίνουν βραβεία γι’ αυτόν που έσωσα. Γιατί; Γιατί αυτός ο άνθρωπος όπως ξέρετε ήταν με ένα πόδι, με ένα μάτι, χωρίς αίμα, καρδιά 20%, όλα βουλωμένα, με ανεπάρκεια νεφρική, καταθλιπτικός και βρέθηκε ένας ηλίθιος και τον χειρούργησε. Και αυτόν τον ηλίθιο, αντί να του πούνε ευχαριστώ, πέρασε η γυναίκα του και πέταξε έναν φάκελο μέσα. Εγώ βιαζόμουν να πάω χειρουργείο. Ούτε που κατάλαβα τι ήταν, ούτε που της ζήτησα και έγινε αυτό το πράγμα. Αντί να χαίρονται που σώθηκε ο άνθρωπός τους κοιτάνε να καταστρέψουν τον γιατρό. Και πότε; Στο εξιτήριο, θυμηθείτε το, στο εξιτήριο».