Ένοχος για φακελάκι ο διευθυντής του Ιπποκρατείου – Ποια η ποινή του

Φυλάκιση τριών ετών επέβαλε το δικαστήριο στον πρώην διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο Σεπτέμβριο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα ύψους 3 χιλιάδων ευρώ.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα και κήρυξε τον κατηγορούμενο ένοχο για το αδίκημα της δωροληψίας.

Επιπλέον του επέβαλε και χρηματική ποινή ύψους 30 χιλιάδων ευρώ.

Ωστόσο, το δικαστήριο έδωσε τελικά ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση του κατηγορούμενου, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εγγυοδοσια 20.000 ευρώ.

Αρνήθηκε την κατηγορία ο διευθυντής

Ο ίδιος ο καρδιοχειρουργός στην απολογία του αρνήθηκε την κατηγορία.

«Χαίρομαι που είναι καλά. Είναι τιμή για μένα που σώθηκε αυτό το περιστατικό» ανέφερε εισαγωγικά απολογούμενος, ενώ συγκινήθηκε κατά την περιγραφή της εξαιρετικά δύσκολης, όπως τη χαρακτήρισε, επέμβασης.

«Πέταγα από τη χαρά μου και νόμιζα ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν ευγνώμονες. Αισθάνομαι πάρα πολύ πικραμένος και παγιδευμένος από την άλλη…» υποστήριξε.

Πρόεδρος: Τα λεφτά γιατί δεν τα δώσατε πίσω; Γιατί στην αστυνομία είπατε ότι είναι για την κόρη σας;

Κατηγορούμενος: Ναι γιατί είχα αλλά 300 ευρώ μαζί για την κόρη μου. Αυτά εννοούσα.

Πρόεδρος: Της είπατε ότι συνήθως παίρνω πέντε αλλά για σένα θα πάρω τρία.

Κατηγορούμενος: Δεν είπα ότι θα πάρω 3.000. Είπα ότι για αυτή την τεράστια επιτυχία που έγινε οφείλω να κάνω ένα τραπέζι στους συνεργάτες μου. Δεν ζήτησα τίποτα. Το εξέλαβε λάθος η κυρία.

Πρόεδρος: Της είπατε να πληρώσει το τραπέζι;

Κατηγορούμενος: Όχι δεν ζήτησα τίποτα.

Πρόεδρος: Σας είπε ότι «αυτά μάζεψα…» όμως…

Κατηγορούμενος: Βιαζόμουν έπρεπε να πάω στο χειρουργείο και μέσα στη βιασύνη μου της «είπα κάνε ότι νομίζεις». Δεν κατάλαβα τι είχε μαζέψει.

Εμείς που χειρουργούμε καρδιά είμαστε πολύ λίγοι και το άγχος μας είναι τεράστιο. Μετά από μια τέτοια επιτυχία ούτε που είχα σκεφτεί να ζητήσω λεφτά. Που να φανταστώ ότι είναι καλωδιωμένη, με προσημειωμένα χαρτονομίσματα…

Σε άλλο σημείο της απολογίας του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ενδεχομένως η παγίδευση έγινε εσκεμμένα, λόγω ανταγωνισμού με άλλο γιατρό…

Τι είπε η καταγγέλλουσα

Στο δικαστήριο κατέθεσε και η καταγγέλλουσα.

«Κάποια στιγμή η κόρη μου ρωτούσε πιο πολλά πράγματα και μετά έβγαλε έξω την κόρη μου και μου λέει εγώ για αυτήν την δουλειά παίρνω 5000 για σένα θα πάρω 3000€.

Μόλις βγήκε από την εντατική ήρθε ο γιατρός και μου είπε έλα στο γραφείο μου. Του είπα να τον τακτοποιήσω . Εγώ του είπα ότι δεν τα είχα υπολογίσει αυτά τα χρήματα. Πήγα ξανά την επόμενη, του είπα γιατρέ δεν είχα ενημέρωση για να ξέρω να τα υπολογίσω. Μου είπε δεν πειράζει όσα έχεις.

Του έδωσα τα χρήματα, δεν τα μέτρησε και μπήκαν οι αστυνομικοί. Βλέπω τώρα ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά γιατί η υγεία τ συζύγου μ ανεβαίνει» ανέφερε.

Υπέρ του κατηγορούμενου κατέθεσαν τρεις ασθενείς που υποστήριξαν ότι δεν τους ζήτησε ποτέ λεφτά, αλλά και ένας δημοσιογράφος που κατέθεσε ότι έχει στοχοποιηθεί από άλλους γιατρούς.