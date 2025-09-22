Ιπποκράτειο: Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ ο καρδιοχειρουργός που συνελήφθη επ’ αυτοφόρω για «φακελάκι»
Η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για την υπόθεση με το «φακελάκι», αναβλήθηκε για τον Ιανουάριο του 2026
Σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου που είχε συλληφθεί επ’ αυτοφώρω να παίρνει φακελάκι από συγγενή ασθενή.
Αυτό έγινε γνωστό σήμερα στο δικαστήριο για την υπόθεση που κατηγορείται.
Αναβλήθηκε η δίκη
Η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για την υπόθεση με το «φακελάκι», αναβλήθηκε για τον Ιανουάριο του 2026 καθώς φαίνεται να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο λόγω χρόνιου προβλήματος που έχει στην καρδιά.
Την περασμένη εβδομάδα η δίκη αναβλήθηκε διότι ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε ένα ατύχημα και πρόβλημα στη μέση και δεν μπόρεσε να παραστεί στο δικαστήριο.
Σήμερα εμφανίστηκε η αδερφή του και προσκόμισε μια βεβαίωση ότι από τις 20 Σεπτεμβρίου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αγία Όλγα» υποστηρίζοντας ότι ο αδερφός είναι καρδιοπαθής.
Από την πλευρά της, η υποστήριξη της κατηγορίας τονίζει ότι το θέμα θα το πάει μέχρι τέλους «προσπερνώντας δικαιολογίες και όχι».
