ΠΑΣΟΚ: Βαθιά αντιλαϊκή απόφαση οι αυξήσεις του κόστους νερού στους Δήμους της Αττικής

«Οι πρόσφατες αυξήσεις στο κόστος του νερού που καλούνται να πληρώσουν οι Δήμοι της χώρας συνιστούν μία βαθιά αντιλαϊκή απόφαση και μια ακόμη απόδειξη της κυβερνητικής αδιαφορίας για το κόστος ζωής, την τοπική αυτοδιοίκηση και το δημόσιο συμφέρον», σημειώνει ο Τομέας Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Επισημαίνει, άλλωστε, πως «η αιφνιδιαστική αύξηση της τιμής νερού για τους ΟΤΑ από 0,98 ευρώ σε 1,30 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, δηλαδή αύξηση πάνω από 32%, μετατρέπει ένα βασικό κοινωνικό αγαθό σε ένα απροσδιόριστο φορολογικό βάρος χωρίς καμία διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ήδη πενιχρές οικονομικές δυνατότητες των δήμων».

«Σε μια περίοδο όπου οι Δήμοι καλούνται να στηρίξουν καθημερινά τις τοπικές κοινωνίες, να παρέχουν υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες και να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες σε υποδομές και κοινωνικές δομές, η τεράστια αυτή επιβάρυνση δημιουργεί ένα ακόμη δυσβάστακτο βάρος στην αυτοδιοίκηση και τους πολίτες», υπογραμμίζει ο Τομέας Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν είναι αποδεκτό οι ΟΤΑ να μετατρέπονται σε φοροεισπράκτορες»

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «δεν είναι αποδεκτό οι ΟΤΑ να μετατρέπονται σε φοροεισπράκτορες μιας πολιτικής που δεν αντιμετωπίζει τα πραγματικά προβλήματα, αλλά επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς τους και υπονομεύει την ικανότητά τους να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον», προσθέτοντας πως «το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό ζωτικής σημασίας, με καθολική αξία για κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Δεν μπορεί να υποβαθμίζεται σε εμπόρευμα στις πλάτες των Δήμων και των πολιτών».

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ καλεί την κυβέρνηση και την ΕΥΔΑΠ «να επανεξετάσουν άμεσα την απόφαση αυτή, να ανοίξουν έναν ουσιαστικό διάλογο με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας, και να εξασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή στις τιμές θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων».

«Καλούμε επίσης την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και όλους τους αιρετούς να συντονίσουν μια κοινή, τεκμηριωμένη παρέμβαση υπέρ των δήμων και των πολιτών που πλήττονται ήδη από τη συνεχή αύξηση του κόστους ζωής», προσθέτει, καταλήγοντας πως «η προστασία του νερού ως δημόσιου αγαθού και η στήριξη της αυτοδιοίκησης αποτελούν πρώτιστο δημοκρατικό και κοινωνικό καθήκον».