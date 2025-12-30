Μετά από χρόνια στασιμότητας στα τιμολόγια ύδατος, τα τιμολόγια νερού στην Αττική αλλάζουν. Η Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) άναψε το «πράσινο φως» στην ΕΥΔΑΠ για την αναπροσαρμογή της τιμολογιακής της πολιτικής, ανοίγοντας τον δρόμο για αυξήσεις στα πάγια τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης των νοικοκυριών, αλλά και στις χρεώσεις κατανάλωσης νερού για τις επιχειρήσεις, τους δήμους και το Δημόσιο.

Εγκρίθηκαν από τη ΡΑΑΕΥ οι αυξήσεις στα τιμολόγια

Έτσι, η πρόταση της ΕΥΔΑΠ για τα νέα τιμολόγια υιοθετήθηκε πλήρως ωστόσο, όπως αναφέρουν στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» αρμόδιες πηγές, ο Ρυθμιστής προχώρησε σε ορισμένες περικοπές ως προς τα προσδοκώμενα έσοδα που είχε εισηγηθεί η εισηγμένη για το χρηματοοικονομικό κόστος της 1ης Ρυθμιστικής Περιόδου έως το 2029.

Από την 1η Ιανουαρίου οι νέες χρεώσεις

Οι νέες χρεώσεις να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου. Η ανάγκη αναθεώρησης της τιμολογιακής πολιτικής του νερού προέκυψε προκειμένου να ανακτηθεί το κόστος για τις αναγκαίες επενδύσεις λόγω των γηρασμένων υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και της λειψυδρίας που απαιτεί τον σχεδιασμό νέων έργων.

Η ανάκτηση του κόστους βασίζεται στον υπολογισμό του επιτρεπόμενου εσόδου συνυπολογίζοντας τις λειτουργικές δαπάνες, τις αποσβέσεις παγίων και την εύλογη απόδοση επί της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ η Αθήνα θα εξακολουθεί να διαθέτει το φθηνότερο τιμολόγιο νερού στην Ευρώπη και μετά την αναπροσαρμογή των τιμολογίων.

Τι αλλάζει στα οικιακά τιμολόγια

Για τους οικιακούς καταναλωτές αυξάνεται κατά ένα ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) το πάγιο ύδρευσης και εισάγεται πάγιο 1 ευρώ στην αποχέτευση (πλέον ΦΠΑ) ανά μήνα. Έτσι, στο τρίμηνο του λογαριασμού, η αύξηση θα είναι 6 ευρώ ή 7,44 ευρώ με ΦΠΑ, δηλαδή 29,76 ευρώ ετησίως. Η εφαρμογή των νέων παγίων θα ξεκινήσει σταδιακά από τον Ιανουάριο του 2026, αναλογικά με τον κύκλο καταμέτρησης κάθε νοικοκυριού.

Αμετάβλητες θα παραμείνουν οι χρεώσεις κατανάλωσης νερού και αποχέτευσης για όλα τα νοικοκυριά. Ειδικά για τις οικονομικά ευάλωτες και ασθενείς ομάδες (δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, πολύτεκνοι και υπερήλικες) η πάγια χρέωση μηδενίζεται.

Τι αλλάζει για επιχειρήσεις, ΟΤΑ και Δημόσιο

Αντίθετα, για τα βιομηχανικά και επαγγελματικά τιμολόγια καθώς και για εκείνα του Δημοσίου, των δήμων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (συνολικά αποτελούν περίπου το 1/3 των πελατών της ΕΥΔΑΠ) προτείνονται αυξήσεις της τάξης του 32,5% στις χρεώσεις κατανάλωσης νερού ανά κυβικό μέτρο.

Ειδικά για τους ΟΤΑ, η ΕΥΔΑΠ παρέχει περίπου 60 εκατ. κυβικά νερού ετησίως σε περίπου 17 δήμους (από τους 67 της Αττικής) οι οποίοι στη συνέχεια το τιμολογούν για τους δημότες τους.

Είναι αξιοσημείωτο ότι για 17 χρόνια, τα τιμολόγια ύδατος στην Αττική έμειναν σχεδόν αμετάβλητα ενώ οι προτεινόμενες αυξήσεις, όπως είχε επισημάνει προ ημερών και ο επικεφαλής της ΕΥΔΑΠ κ. Χάρης Σαχίνης, κινούνται στα όρια του σωρευτικού πληθωρισμού για την περίοδο 2008 – 2024 που υπολογίζεται στο 28%.

