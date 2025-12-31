ΣΥΡΙΖΑ: Ευχές με αυξήσεις σε διόδια και νερό στέλνει για το 2026 η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Πυρά κατά της κυβέρνησης για τα νέα τιμολόγια στους λογαριασμούς του νερού αλλά και στις αυξήσεις στα διόδια στους αυτοκινητόδρομους εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Σε μια σκωπτική ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τονίζει πως «ευχές με νέες αυξήσεις στο νερό και τα διόδια στέλνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για το 2026. Η κυβέρνηση που έχει καταδικάσει τους Έλληνες στον πάτο της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη, που επιτρέπει κάθε χρόνο το εορταστικό τραπέζι να αυξάνεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, καταγράφει ακόμη μια επιτυχία».

Συνεχίζει λέγοντας πως «20% ακριβότερο το νερό για νοικοκυριά, έως 32.5% για τις επιχειρήσεις, ενώ και οι αυξήσεις στα διόδια φτάνουν το 10% σε όλους τους βασικούς αυτοκινητόδρομους». Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εύχεται «καλή χρονιά με υγεία και χαρά!».

Αυξάνονται από την Πρωτοχρονιά τα διόδια στους αυτοκινητοδρόμους

Αυξημένες τιμές στα μετωπικά και πλευρικά διόδια τίθενται σε ισχύ από την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026 σε βασικούς αυτοκινητοδρόμους της χώρας, καθώς και στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των παραχωρησιούχων εταιρειών.

Οι αυξήσεις αφορούν τα οδικά δίκτυα:

Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας

Πατρών – Πύργου

Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας και τον κλάδο Λεύκτρου – Σπάρτης

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Πόσο διαμορφώνονται τα βασικά ταξίδια για Ι.Χ.

Πάτρα – Ελευσίνα: 13,80 ευρώ (από 13,30 ευρώ)

Πάτρα – Πύργος: 5,70 ευρώ

Αντίρριο – Ιωάννινα: 15,00 ευρώ (από 14,35 ευρώ)

Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα: 11,75 ευρώ (από 11,30 ευρώ)

Κόρινθος – Τρίπολη – Σπάρτη: 12,95 ευρώ (από 12,45 ευρώ)

Αυτοκινητόδρομος Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας (Ολυμπία Οδός)

Με βάση τις νέες τιμές που ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός, το κόστος του ταξιδιού Πάτρα – Ελευσίνα για Ι.Χ. διαμορφώνεται στα 13,80 ευρώ, από 13,30 ευρώ.

Μετωπικοί σταθμοί διοδίων

Ρίου

Δίκυκλα/τρίκυκλα: 1,90 €

Ι.Χ.: 2,70 €

Φορτηγά – λεωφορεία (2–3 άξονες): 6,80 €

Φορτηγά (4+ άξονες): 9,50 €

Ελαιώνα

Δίκυκλα/τρίκυκλα: 2,70 €

Ι.Χ.: 3,80 €

Φορτηγά (2–3 άξονες): 9,70 €

Φορτηγά (4+ άξονες): 13,60 €

Κιάτου

Δίκυκλα/τρίκυκλα: 1,90 €

Ι.Χ.: 2,70 €

Φορτηγά (2–3 άξονες): 6,80 €

Φορτηγά (4+ άξονες): 9,60 €

Ισθμού

Δίκυκλα/τρίκυκλα: 1,50 €

Ι.Χ.: 2,10 €

Φορτηγά (2–3 άξονες): 5,40 €

Φορτηγά (4+ άξονες): 7,60 €

Ελευσίνας

Δίκυκλα/τρίκυκλα: 1,70 €

Ι.Χ.: 2,50 €

Φορτηγά (2–3 άξονες): 6,30 €

Φορτηγά (4+ άξονες): 8,90 €

Πλευρικοί σταθμοί διοδίων

Δρέπανο, Καλάβρυτα, Ακράτα, Δερβένι, Κιάτο, Ζευγολατιό, Άγιοι Θεόδωροι, Πάχη, Νέα Πέραμος – όλες οι κατηγορίες οχημάτων παρουσιάζουν αυξήσεις, με τις τιμές για Ι.Χ. να κυμαίνονται από 0,60 έως 2,80 ευρώ, ανάλογα με τον σταθμό.

Αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου (Ολυμπία Οδός)

Το ταξίδι Πάτρα – Πύργος για Ι.Χ. διαμορφώνεται στα 5,70 ευρώ.

Σταθμοί διοδίων

Μετωπικός Πάτρας

Δίκυκλα: 2,50 €

Ι.Χ.: 3,60 €

Φορτηγά (2–3 άξονες): 9,00 €

Φορτηγά (4+ άξονες): 12,70 €

Μετωπικός Πύργου

Δίκυκλα: 1,50 €

Ι.Χ.: 2,10 €

Φορτηγά (2–3 άξονες): 5,40 €

Φορτηγά (4+ άξονες): 7,60 €

Πλευρικοί Κάτω Αχαΐας & Αμαλιάδας

Ι.Χ.: από 1,30 έως 2,20 €

Αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων (Νέα Οδός)

Το συνολικό κόστος για Ι.Χ. στο ταξίδι Αντίρριο – Ιωάννινα αυξάνεται στα 15,00 ευρώ, από 14,35 ευρώ.

Μετωπικοί σταθμοί

Κλόκοβα: 3,55 €

Αγγελόκαστρο: 4,20 €

Μενίδι: 3,55 €

Τέροβο: 3,70 €

Πλευρικοί σταθμοί

Γαβρολίμνη, Μεσολόγγι, Κουβαράς, Άρτα, Γοργόμυλος – οι τιμές για Ι.Χ. κυμαίνονται από 0,90 έως 2,50 ευρώ.

Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας & Λεύκτρο – Σπάρτη (Μορέας)

Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα: 11,75 € (από 11,30 €)

Κόρινθος – Τρίπολη – Σπάρτη: 12,95 € (από 12,45 €)

Ενδεικτικοί μετωπικοί σταθμοί

Σπαθοβούνι: 2,95 €

Νεστάνη: 2,80 €

Μάναρη: 2,30 €

Καλαμάτα: 2,25 €

Πετρίνα: 3,45 €

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Όλες οι νέες τιμές

Οι νέες χρεώσεις για απλή διέλευση από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου είναι:

Μοτοσικλέτες: 2,50 €

Ι.Χ.: 15,90 €

Ι.Χ. με κάρτα ΑμεΑ: 5,00 €

Φορτηγά 2 αξόνων: 24,70 €

Φορτηγά 3 αξόνων: 40,10 €

Φορτηγά 4 αξόνων: 50,90 €

Λεωφορεία έως 20 θέσεων: 37,80 €

Λεωφορεία 21–40 θέσεων: 53,10 €

Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων: 81,40 €