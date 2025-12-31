Αυξάνονται από την Πρωτοχρονιά τα διόδια στους αυτοκινητοδρόμους – Οι νέες τιμές
Πώς διαμορφώνονται οι τιμές των διοδίων στους αυτοκινητοδρόμους της χώρας μετά τις αυξήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026.
Αυξημένες τιμές στα μετωπικά και πλευρικά διόδια τίθενται σε ισχύ από την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026 σε βασικούς αυτοκινητοδρόμους της χώρας, καθώς και στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των παραχωρησιούχων εταιρειών.
Οι αυξήσεις αφορούν τα οδικά δίκτυα:
- Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας
- Πατρών – Πύργου
- Αντιρρίου – Ιωαννίνων
- Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας και τον κλάδο Λεύκτρου – Σπάρτης
- Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου
Πόσο διαμορφώνονται τα βασικά ταξίδια για Ι.Χ.
- Πάτρα – Ελευσίνα: 13,80 ευρώ (από 13,30 ευρώ)
- Πάτρα – Πύργος: 5,70 ευρώ
- Αντίρριο – Ιωάννινα: 15,00 ευρώ (από 14,35 ευρώ)
- Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα: 11,75 ευρώ (από 11,30 ευρώ)
- Κόρινθος – Τρίπολη – Σπάρτη: 12,95 ευρώ (από 12,45 ευρώ)
Αυτοκινητόδρομος Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας (Ολυμπία Οδός)
Με βάση τις νέες τιμές που ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός, το κόστος του ταξιδιού Πάτρα – Ελευσίνα για Ι.Χ. διαμορφώνεται στα 13,80 ευρώ, από 13,30 ευρώ.
Μετωπικοί σταθμοί διοδίων
Ρίου
Δίκυκλα/τρίκυκλα: 1,90 €
Ι.Χ.: 2,70 €
Φορτηγά – λεωφορεία (2–3 άξονες): 6,80 €
Φορτηγά (4+ άξονες): 9,50 €
Ελαιώνα
Δίκυκλα/τρίκυκλα: 2,70 €
Ι.Χ.: 3,80 €
Φορτηγά (2–3 άξονες): 9,70 €
Φορτηγά (4+ άξονες): 13,60 €
Κιάτου
Δίκυκλα/τρίκυκλα: 1,90 €
Ι.Χ.: 2,70 €
Φορτηγά (2–3 άξονες): 6,80 €
Φορτηγά (4+ άξονες): 9,60 €
Ισθμού
Δίκυκλα/τρίκυκλα: 1,50 €
Ι.Χ.: 2,10 €
Φορτηγά (2–3 άξονες): 5,40 €
Φορτηγά (4+ άξονες): 7,60 €
Ελευσίνας
Δίκυκλα/τρίκυκλα: 1,70 €
Ι.Χ.: 2,50 €
Φορτηγά (2–3 άξονες): 6,30 €
Φορτηγά (4+ άξονες): 8,90 €
Πλευρικοί σταθμοί διοδίων
Δρέπανο, Καλάβρυτα, Ακράτα, Δερβένι, Κιάτο, Ζευγολατιό, Άγιοι Θεόδωροι, Πάχη, Νέα Πέραμος – όλες οι κατηγορίες οχημάτων παρουσιάζουν αυξήσεις, με τις τιμές για Ι.Χ. να κυμαίνονται από 0,60 έως 2,80 ευρώ, ανάλογα με τον σταθμό.
Αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου (Ολυμπία Οδός)
Το ταξίδι Πάτρα – Πύργος για Ι.Χ. διαμορφώνεται στα 5,70 ευρώ.
Σταθμοί διοδίων
Μετωπικός Πάτρας
Δίκυκλα: 2,50 €
Ι.Χ.: 3,60 €
Φορτηγά (2–3 άξονες): 9,00 €
Φορτηγά (4+ άξονες): 12,70 €
Μετωπικός Πύργου
Δίκυκλα: 1,50 €
Ι.Χ.: 2,10 €
Φορτηγά (2–3 άξονες): 5,40 €
Φορτηγά (4+ άξονες): 7,60 €
Πλευρικοί Κάτω Αχαΐας & Αμαλιάδας
Ι.Χ.: από 1,30 έως 2,20 €
Αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων (Νέα Οδός)
Το συνολικό κόστος για Ι.Χ. στο ταξίδι Αντίρριο – Ιωάννινα αυξάνεται στα 15,00 ευρώ, από 14,35 ευρώ.
Μετωπικοί σταθμοί
Κλόκοβα: 3,55 €
Αγγελόκαστρο: 4,20 €
Μενίδι: 3,55 €
Τέροβο: 3,70 €
Πλευρικοί σταθμοί
Γαβρολίμνη, Μεσολόγγι, Κουβαράς, Άρτα, Γοργόμυλος – οι τιμές για Ι.Χ. κυμαίνονται από 0,90 έως 2,50 ευρώ.
Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας & Λεύκτρο – Σπάρτη (Μορέας)
Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα: 11,75 € (από 11,30 €)
Κόρινθος – Τρίπολη – Σπάρτη: 12,95 € (από 12,45 €)
Ενδεικτικοί μετωπικοί σταθμοί
Σπαθοβούνι: 2,95 €
Νεστάνη: 2,80 €
Μάναρη: 2,30 €
Καλαμάτα: 2,25 €
Πετρίνα: 3,45 €
Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Όλες οι νέες τιμές
Οι νέες χρεώσεις για απλή διέλευση από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου είναι:
Μοτοσικλέτες: 2,50 €
Ι.Χ.: 15,90 €
Ι.Χ. με κάρτα ΑμεΑ: 5,00 €
Φορτηγά 2 αξόνων: 24,70 €
Φορτηγά 3 αξόνων: 40,10 €
Φορτηγά 4 αξόνων: 50,90 €
Λεωφορεία έως 20 θέσεων: 37,80 €
Λεωφορεία 21–40 θέσεων: 53,10 €
Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων: 81,40 €
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί
- Οι νέες τιμές ισχύουν από 1/1/2026
- Αφορούν όλες τις κατηγορίες οχημάτων
- Οι αυξήσεις διαφέρουν ανά σταθμό και άξονα
