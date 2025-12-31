newspaper
Αυξάνονται από την Πρωτοχρονιά τα διόδια στους αυτοκινητοδρόμους – Οι νέες τιμές
Ελλάδα 31 Δεκεμβρίου 2025 | 08:05

Αυξάνονται από την Πρωτοχρονιά τα διόδια στους αυτοκινητοδρόμους – Οι νέες τιμές

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές των διοδίων στους αυτοκινητοδρόμους της χώρας μετά τις αυξήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Αυξημένες τιμές στα μετωπικά και πλευρικά διόδια τίθενται σε ισχύ από την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026 σε βασικούς αυτοκινητοδρόμους της χώρας, καθώς και στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των παραχωρησιούχων εταιρειών.

Οι αυξήσεις αφορούν τα οδικά δίκτυα:

  • Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας
  • Πατρών – Πύργου
  • Αντιρρίου – Ιωαννίνων
  • Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας και τον κλάδο Λεύκτρου – Σπάρτης
  • Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Πόσο διαμορφώνονται τα βασικά ταξίδια για Ι.Χ.

  • Πάτρα – Ελευσίνα: 13,80 ευρώ (από 13,30 ευρώ)
  • Πάτρα – Πύργος: 5,70 ευρώ
  • Αντίρριο – Ιωάννινα: 15,00 ευρώ (από 14,35 ευρώ)
  • Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα: 11,75 ευρώ (από 11,30 ευρώ)
  • Κόρινθος – Τρίπολη – Σπάρτη: 12,95 ευρώ (από 12,45 ευρώ)

Αυτοκινητόδρομος Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας (Ολυμπία Οδός)

Με βάση τις νέες τιμές που ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός, το κόστος του ταξιδιού Πάτρα – Ελευσίνα για Ι.Χ. διαμορφώνεται στα 13,80 ευρώ, από 13,30 ευρώ.

Μετωπικοί σταθμοί διοδίων

Ρίου

Δίκυκλα/τρίκυκλα: 1,90 €
Ι.Χ.: 2,70 €
Φορτηγά – λεωφορεία (2–3 άξονες): 6,80 €
Φορτηγά (4+ άξονες): 9,50 €

Ελαιώνα

Δίκυκλα/τρίκυκλα: 2,70 €
Ι.Χ.: 3,80 €
Φορτηγά (2–3 άξονες): 9,70 €
Φορτηγά (4+ άξονες): 13,60 €

Κιάτου

Δίκυκλα/τρίκυκλα: 1,90 €
Ι.Χ.: 2,70 €
Φορτηγά (2–3 άξονες): 6,80 €
Φορτηγά (4+ άξονες): 9,60 €

Ισθμού

Δίκυκλα/τρίκυκλα: 1,50 €
Ι.Χ.: 2,10 €
Φορτηγά (2–3 άξονες): 5,40 €
Φορτηγά (4+ άξονες): 7,60 €

Ελευσίνας

Δίκυκλα/τρίκυκλα: 1,70 €
Ι.Χ.: 2,50 €
Φορτηγά (2–3 άξονες): 6,30 €
Φορτηγά (4+ άξονες): 8,90 €

Πλευρικοί σταθμοί διοδίων

Δρέπανο, Καλάβρυτα, Ακράτα, Δερβένι, Κιάτο, Ζευγολατιό, Άγιοι Θεόδωροι, Πάχη, Νέα Πέραμος – όλες οι κατηγορίες οχημάτων παρουσιάζουν αυξήσεις, με τις τιμές για Ι.Χ. να κυμαίνονται από 0,60 έως 2,80 ευρώ, ανάλογα με τον σταθμό.

Αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου (Ολυμπία Οδός)

Το ταξίδι Πάτρα – Πύργος για Ι.Χ. διαμορφώνεται στα 5,70 ευρώ.

Σταθμοί διοδίων

Μετωπικός Πάτρας

Δίκυκλα: 2,50 €
Ι.Χ.: 3,60 €
Φορτηγά (2–3 άξονες): 9,00 €
Φορτηγά (4+ άξονες): 12,70 €

Μετωπικός Πύργου

Δίκυκλα: 1,50 €
Ι.Χ.: 2,10 €
Φορτηγά (2–3 άξονες): 5,40 €
Φορτηγά (4+ άξονες): 7,60 €

Πλευρικοί Κάτω Αχαΐας & Αμαλιάδας

Ι.Χ.: από 1,30 έως 2,20 €

Αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων (Νέα Οδός)

Το συνολικό κόστος για Ι.Χ. στο ταξίδι Αντίρριο – Ιωάννινα αυξάνεται στα 15,00 ευρώ, από 14,35 ευρώ.

Μετωπικοί σταθμοί

Κλόκοβα: 3,55 €
Αγγελόκαστρο: 4,20 €
Μενίδι: 3,55 €
Τέροβο: 3,70 €

Πλευρικοί σταθμοί

Γαβρολίμνη, Μεσολόγγι, Κουβαράς, Άρτα, Γοργόμυλος – οι τιμές για Ι.Χ. κυμαίνονται από 0,90 έως 2,50 ευρώ.

Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας & Λεύκτρο – Σπάρτη (Μορέας)

Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα: 11,75 € (από 11,30 €)
Κόρινθος – Τρίπολη – Σπάρτη: 12,95 € (από 12,45 €)
Ενδεικτικοί μετωπικοί σταθμοί
Σπαθοβούνι: 2,95 €
Νεστάνη: 2,80 €
Μάναρη: 2,30 €
Καλαμάτα: 2,25 €
Πετρίνα: 3,45 €

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Όλες οι νέες τιμές

Οι νέες χρεώσεις για απλή διέλευση από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου είναι:

Μοτοσικλέτες: 2,50 €
Ι.Χ.: 15,90 €
Ι.Χ. με κάρτα ΑμεΑ: 5,00 €
Φορτηγά 2 αξόνων: 24,70 €
Φορτηγά 3 αξόνων: 40,10 €
Φορτηγά 4 αξόνων: 50,90 €
Λεωφορεία έως 20 θέσεων: 37,80 €
Λεωφορεία 21–40 θέσεων: 53,10 €
Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων: 81,40 €

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

  • Οι νέες τιμές ισχύουν από 1/1/2026
  • Αφορούν όλες τις κατηγορίες οχημάτων
  • Οι αυξήσεις διαφέρουν ανά σταθμό και άξονα

«Ο σημερινός γονέας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον ρόλο του»
Θετική γονεϊκότητα 31.12.25

«Ο σημερινός γονέας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον ρόλο του»

Η Νένη Περβανίδου, Καθηγήτρια Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, εξηγεί γιατί ο σημερινός γονέας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον ρόλο του ενώ παρακολουθεί προβληματισμένος τη βία των ανηλίκων να φουντώνει στην κοινωνία

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Καιρός: Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς – Χιόνια ακόμη και στην Αττική
Χάρτες χιονόστρωσης 31.12.25

«Πολικό εξπρές»: Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Χιόνια ακόμη και στην Αττική

Σύντομη αλλά εντυπωσιακή η ψυχρή εισβολή - Τσουχτερό κρύο και χιόνια την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Θεαματική βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Σύνταξη
Τέλος χρόνου για 280.000 «αιώνιους» φοιτητές
Ελλάδα 31.12.25

Τέλος χρόνου για 280.000 «αιώνιους» φοιτητές

Στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία μέσα στην οποία οι διοικήσεις των ΑΕΙ θα ολοκληρώσουν τις διαδικασίες διαγραφής - Ποια είναι τα κριτήρια για μια δεύτερη ευκαιρία σε μια ανώτατη σχολή

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Φως στο Τούνελ: Οι θεωρίες του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου για τη φονική πυρκαγιά
Ελλάδα 31.12.25

Φως στο Τούνελ: Οι θεωρίες του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου για τη φονική πυρκαγιά

Στα τελευταία μηνύματά του στην εκπομπή πριν τις ραγδαίες εξελίξεις, ο κατηγορούμενος ξεδιπλώνει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν εκείνο το μοιραίο βράδυ, στο σπίτι της μητέρας του Ελένης Παπαδοπούλου

Σύνταξη
Φως στο Τούνελ: «Πουλούσε το σπίτι χωρίς να του ανήκει» – Σοκαριστικές μαρτυρίες για τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 31.12.25

«Πουλούσε το σπίτι χωρίς να του ανήκει» – Σοκαριστικές μαρτυρίες για τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου

Για έναν ιδιόρρυθμο γιο, για εντάσεις, φασαρίες αλλά και χυδαίες ύβρεις που ακούγονταν συχνά, μιλούν γείτονες και συγγενείς στην εκπομπή Φως στο Τούνελ

Σύνταξη
«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί
Ελλάδα 31.12.25

«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί

«Απίθανο» χαρακτήριζε το ενδεχόμενο δολοφονίας της μητέρας της Ελένης Παπαδοπούλου, ο μητροκτόνος μιλώντας στην Αγγελική Νικολούλη λίγες μέρες πριν συλληφθεί.

Σύνταξη
«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια
Ελλάδα 30.12.25

«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια

Ο έμπειρος ορειβάτης που δεν ακολούθησε τους 4 φίλους του λόγω υποχρεώσεων, σημείωσε ότι οι καιρικές συνθήκες (ήλιος μετά από χιονόπτωση) δεν ήταν οι κατάλληλες για ορειβασία.

Σύνταξη
Χιονοστιβάδες: Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια – Τα μαθήματα του παρελθόντος
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης 30.12.25

Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια - Τα μαθήματα του παρελθόντος

Το χιόνι πέρα από την ευχάριστη πλευρά του κρύβει και κινδύνους. Το βουνό είναι ένα περιβάλλον αυξημένης επικινδυνότητας. Χιονοστιβάδες στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει αρκετές τραγωδίες στο πέρασμα των χρόνων, κυρίως με θύματα ορειβάτες.

Σύνταξη
«Οι λαϊκές αγορές συρρικνώνονται – Συνάδελφοί μας εγκαταλείπουν τον πάγκο και δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ»
Ελλάδα 30.12.25

«Οι λαϊκές αγορές συρρικνώνονται – Συνάδελφοί μας εγκαταλείπουν τον πάγκο και δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ»

H επ' αόριστον απεργία στις λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου χαρακτηρίζεται από τους εργαζόμενους στον κλάδο ως παράλληλη και αλληλέγγυα κινητοποίηση με αυτή των αγροτοκτηνοτρόφων - Τι λένε στο in

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Ο σημερινός γονέας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον ρόλο του»
Θετική γονεϊκότητα 31.12.25

«Ο σημερινός γονέας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον ρόλο του»

Η Νένη Περβανίδου, Καθηγήτρια Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, εξηγεί γιατί ο σημερινός γονέας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον ρόλο του ενώ παρακολουθεί προβληματισμένος τη βία των ανηλίκων να φουντώνει στην κοινωνία

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Από τον «Άγιο Στραγγαλιστή» στο σχέδιο Kill Bill και τον φόνο της 6χρονης beauty queen: Τα εγκλήματα που έβαψαν με αίμα τις γιορτές
Ho ho horror 31.12.25

Από τον «Άγιο Στραγγαλιστή» στο σχέδιο Kill Bill και τον φόνο της 6χρονης beauty queen: Τα εγκλήματα που έβαψαν με αίμα τις γιορτές

Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι συνδεδεμένα στο μυαλό μας με ξεκούραση, διασκέδαση και οικογενειακές στιγμές. Μέχρι που ένας φόνος έρχεται να τα αλλάξει όλα. Αυτά είναι τα εγκλήματα που στοιχειώνουν τον πιο εορταστικό μήνα της χρονιάς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η νέα πρόταση Δούκα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τα ψηφοδέλτια του κόμματος – Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 31.12.25

Η νέα πρόταση Δούκα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τα ψηφοδέλτια του κόμματος – Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη

Προκριματικές εκλογές ανάδειξης υποψήφιων βουλευτών ανά Περιφέρεια πρότεινε ο Χάρης Δούκας ενόψει συνεδρίου - Η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη και η επίκληση του καταστατικού.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βίαιες συγκρούσεις καταγράφηκαν γύρω από νεαρό άστρο – Εικόνες από το παρελθόν της Γης
Διάστημα 31.12.25

Βίαιες συγκρούσεις καταγράφηκαν γύρω από νεαρό άστρο – Εικόνες από το παρελθόν της Γης

Η διαδικασία σχηματισμού πλανητών είναι ένα παιχνίδι κοσμικού μπιλιάρδου. Ένα κοντινό νεαρό άστρο δίνει μια εικόνα για τις πρώτες μέρες του Ηλιακού Συστήματος.

Σύνταξη
Γεωργιάδης – Πλεύρης: Καταγγέλλουν το Διεθνές Δίκαιο και αναπαράγουν τσιτάτα του αγαπημένου θεωρητικού της Χρυσής Αυγής
Πολιτική Γραμματεία 31.12.25

Γεωργιάδης – Πλεύρης: Καταγγέλλουν το Διεθνές Δίκαιο και αναπαράγουν τσιτάτα του αγαπημένου θεωρητικού της Χρυσής Αυγής

Με το τσιτάτο του θεωρητικού του εθνικοσοσιαλισμού Έβολα που η Χρυσή Αυγή έχει κάνει σημαία ήδη από την ίδρυσή της, η επίθεση Πλεύρη στον Ράμμο. Μαζί με Γεωργιάδη βάζουν στο στόχαστρο το Διεθνές Δίκαιο. Με μπροστάρηδες τους Διόσκουρους του ΛΑΟΣ η κυβέρνηση απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τη καραμανλική ΝΔ της Μεταπολίτευσης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η ΕΕ καλεί το Ιράν να αποφυλακίσει τη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Κόσμος 31.12.25

Η ΕΕ καλεί το Ιράν να αποφυλακίσει τη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Η Ναργκίς Μοχαμαντί, 53 ετών, που μπαινοβγαίνει στις φυλακές από την εποχή που ήταν φοιτήτρια φυσικής, εξαιτίας άρθρων της σε φοιτητικό έντυπο υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, έλαβε Νόμπελ το 2023.

Σύνταξη
Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Οι πιο μαγευτικοί προορισμοί για την αλλαγή του χρόνου
Planet Travel 31.12.25

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Οι πιο μαγευτικοί προορισμοί για την αλλαγή του χρόνου

Με την παραμονή της Πρωτοχρονιάς να πλησιάζει, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν τον ιδανικό προορισμό για να αποχαιρετήσουν το έτος και να υποδεχθούν τη νέα χρονιά με εμπειρίες που θα θυμούνται για πάντα

Σύνταξη
Συνταγή: Βασιλόπιτα Gingerbread
Buongiorno 31.12.25

Συνταγή: Βασιλόπιτα Gingerbread

Μια συνταγή για την βασιλόπιτα διαφορετική από αυτή που ξέρουμε, αλλά ότι πρέπει για το πρωτοχρονιάτικο τραπεζιού.

Σύνταξη
Καιρός: Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς – Χιόνια ακόμη και στην Αττική
Χάρτες χιονόστρωσης 31.12.25

«Πολικό εξπρές»: Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Χιόνια ακόμη και στην Αττική

Σύντομη αλλά εντυπωσιακή η ψυχρή εισβολή - Τσουχτερό κρύο και χιόνια την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Θεαματική βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Σύνταξη
Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες
6 εβδομάδες Χριστούγεννα 31.12.25

Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες

Ξεχάστε τη μόνιμη φτώχεια και τη σκοτεινή καθημερινότητα που αποδίδουμε στον Μεσαίωνα. Οι αγρότες –το 90% του πληθυσμού– είχαν άφθονο ελεύθερο χρόνο, έντονη κοινωνική ζωή και γιορτές που κρατούσαν εβδομάδες, με τα Χριστούγεννα να μετατρέπονται σε ολόκληρη εποχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κληρονομικό δίκαιο: Πώς ενεργοποιεί αδρανείς περιουσίες και φέρνει έσοδα στα κρατικά ταμεία
Οικονομία 31.12.25

Κληρονομικό δίκαιο: Πώς ενεργοποιεί αδρανείς περιουσίες και φέρνει έσοδα στα κρατικά ταμεία

Αλλάζει ριζικά το τοπίο στη διευθέτηση των κληρονομικών θεμάτων σε ό,τι αφορά το πεδίο της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, ενθαρρύνει την κινητικότητα και την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τέλος χρόνου για 280.000 «αιώνιους» φοιτητές
Ελλάδα 31.12.25

Τέλος χρόνου για 280.000 «αιώνιους» φοιτητές

Στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία μέσα στην οποία οι διοικήσεις των ΑΕΙ θα ολοκληρώσουν τις διαδικασίες διαγραφής - Ποια είναι τα κριτήρια για μια δεύτερη ευκαιρία σε μια ανώτατη σχολή

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Από την αλληλεγγύη, στον ρατσισμό – Στην Πολωνία, οι πρόσφυγες από την Ουκρανία μπαίνουν πια στο στόχαστρο
Αλλαγή κλίματος 31.12.25

Από την αλληλεγγύη, στον ρατσισμό – Στην Πολωνία, οι πρόσφυγες από την Ουκρανία μπαίνουν πια στο στόχαστρο

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία στην πιο κρίσιμη φάση, οι πρόσφυγες από την εμπόλεμη χώρα γίνονται όλο και πιο ανεπιθύμητοι στην όμορη Πολωνία, εν μέσω κόπωσης, παραπληροφόρησης και ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ποδαρικό το 2026 με νέο φόρο άνθρακα: Πώς ο ευρωπαϊκός μηχανισμός CBAM επηρεάζει τις τσέπες μας
Κλιματική πολιτική 31.12.25

Ποδαρικό το 2026 με νέο φόρο άνθρακα: Πώς ο ευρωπαϊκός μηχανισμός CBAM επηρεάζει τις τσέπες μας

Ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα, γνωστός ως CBAM, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή από την Πρωτοχρονιά του 2026. Πώς επηρεάζει τη βιομηχανία, το εμπόριο αλλά και τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιράν: Εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις μετά την υποτίμηση του νομίσματος σε ιστορικά χαμηλά
Τέταρτη μέρα 31.12.25

Εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις στο Ιράν

Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν την Κυριακή στην Τεχεράνη, με αφορμή τη μεγάλη υποτίμηση του νομίσματος, εξαπλώνονται, και με απεργίες, στο Ιράν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα.

Σύνταξη
«Νιώθω την αγάπη»: Το Emily in Paris έπιασε κορυφή στο Netflix και η Λίλι Κόλινς το γιορτάζει
Fizz 31.12.25

«Νιώθω την αγάπη»: Το Emily in Paris έπιασε κορυφή στο Netflix και η Λίλι Κόλινς το γιορτάζει

Ο 5ος κύκλος του Emily in Paris μπορεί να μετράει δύο εβδομάδες «ζωής», ωστόσο δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στην κορυφή του Netflix. Και η Λίλι Κόλινς θέλησε να ευχαριστήσει τους θεατές με ένα μήνυμα στο Instagram.

Σύνταξη
Ουκρανία: 4 τραυματίες, ανάμεσά τους 3 παιδιά, σε ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό
Ουκρανία 31.12.25

Αιματηρή ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Πλήγματα στην Οδησσό εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις, από τα οποία τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, τρία παιδιά ανάμεσά τους, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε «πολυκατοικίες» και σε «υποδομές».

Σύνταξη
The Wire: Πέθανε στα 71 του ο «διεφθαρμένος γερουσιαστής» Αϊζάια Γουίτλοκ ο νεότερος
Αϊζάια Γουίτλοκ Τζούνιορ 31.12.25

Πέθανε στα 71 του ο «sheeeeee-it» του The Wire

Ο Αϊζάια Γουίτλοκ ο νεότερος, δευτεραγωνιστής στη σειρά The Wire, «καταπληκτικός ηθοποιός και ακόμη καλύτερος άνθρωπος», πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

Σύνταξη
Αργεντινή: Η υπηρεσία αναπηρίας «πληρώνει» τις κατηγορίες για διαφθορά σε βάρος της αδελφής του Μιλέι
Αργεντινή 31.12.25

Κατηγορούν για διαφθορά την αδελφή του Μιλέι, την «πληρώνει» η υπηρεσία αναπηρίας

Η υπηρεσία αναπηρίας στην Αργεντινή διαλύεται προκειμένου να υπαχθεί στο υπουργείο Υγείας, εν μέσω καταγγελιών για διαφθορά σε βάρος της αδελφής του προέδρου Μιλέι.

Σύνταξη
