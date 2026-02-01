Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει πλήξει πολλές περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Απανωτά είναι και τα 112 που έχουν αποσταλεί από χθες το βράδυ, με τελευταίο αυτό στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας, που καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής.

Στη Μεσσηνία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 6:30 το πρωί επιχείρηση καθαρισμού του δρόμου Πήδημα – Αρφαρά, στο ύψος του αντλιοστασίου. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων από την κακοκαιρία, σημειώθηκε κατολίσθηση που κατέβασε έναν χείμαρρο με φερτά υλικά που έχουν καλύψει το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει διακοπεί.

Ειδικά μηχανήματα του Δήμου Καλαμάτας προχωρούν στη διάνοιξη του δρόμου για να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία

Στο σημείο βρίσκεται αυτή την ώρα η Πολιτική Προστασία του Δήμου Καλαμάτας, με ειδικά μηχανήματα, προκειμένου να προχωρήσει στη διάνοιξη και να δοθεί ο δρόμος ξανά στην κυκλοφορία. Παράλληλα, μικροπροβλήματα έχουν καταγραφεί και σε αγροτικούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά.

Όπως αναφέρει το messinialive.gr (πηγή κεντρικής φωτογραφίας), η καταρρακτώδης βροχή που έπεσε τα ξημερώματα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας ξεπερνά τους 30 τόνους ανά στρέμμα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα καταγραφές.

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Πελοποννήσου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. ‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026

Σε όλη την περιοχή επικρατεί έντονη βροχόπτωση, χωρίς να έχουν σημειωθεί σοβαρά προβλήματα. Οι κάτοικοι είχαν ειδοποιηθεί μέσω του 112 λίγο μετά τις 10:00 χθες το βράδυ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.