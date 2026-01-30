Ψάχνει διπλό-ανάσα στη Γαλλία κόντρα στη Βιλερμπάν ο Παναθηναϊκός

Μετά την ήττα από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις εκτός έδρα υποχρεώσεις του, αντιμετωπίζοντας αυτή τη φορά τη Βιλερμπάν στη Λιόν, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής στην κανονική περίοδο της Euroleague.

Οι Πράσινοι βρίσκονται αυτή την στιγμή στο 14-10 και αναζητούν μια πολύ καλή εμφάνιση που θα συνδυαστεί με το θετικό αποτέλεσμα για να παραμείνουν στη διεκδίκηση της τετράδας, την ώρα που οι Γάλλοι είναι στην προτελευταία θέση με ρεκόρ μόλις 6-18 και δεν έχουν να κυνηγήσουν πολλά πέραν του γοήτρου.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει ξανά στη διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος παρέμεινε στην Αθήνα, όμως αντίθετα ο Ντίνος Μήτογλου επιστρέφει μετά από περίπου έναν μήνα απουσίας, όπως και οι Όσμαν, Γιούρτσεβεν, ενώ και ο Ρισόν Χολμς είναι καλά, ο οποίος δεν είχε προπονηθεί λόγω στομαχικών διαταραχών.

Ο Πιερ Πουπέ, από την άλλη, δεν έχει να διαχειριστεί κάποιο πρόβλημα, αφού και ο Σακίλ Χάρισον που ήταν τραυματίας επέστρεψε κανονικά και βρίσκεται στη διάθεσή του για τον αγώνα απέναντι στο «τριφύλλι».

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 25ης αγωνιστικής της Euroleague:

Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 96-92

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 79-62

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 64-79

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 85-79

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 94-83

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30

Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC 30/1 στις 21:00

Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45

