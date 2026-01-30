Δρομολογείται η κατασκευή υπογείου πάρκινγκ στο Φλοίσβο από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Υπουργός Ανάπτυξης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, επιβεβαίωσε τη χρηματοδότηση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, για το έργο του υπόγειου πάρκινγκ 400 θέσεων στο Πάρκο του Φλοίσβου, που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Εσωτερικών.

«Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την αποσυμφόρηση της στάθμευσης και τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην πόλη. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ενισχύσει τη λειτουργικότητα του αστικού ιστού και να προσφέρει ουσιαστική στήριξη στην τοπική αγορά και τους κατοίκους. Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθεί και συνολική ανάπλαση του χώρου επάνω από το υπόγειο πάρκινγκ, με σκοπό να δοθεί προς τους πολίτες άλλος ένας δημόσιος, ανοιχτός χώρος πρασίνου» προσθέτει η σχετική ανακοίνωση.

Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι Αντιδήμαρχοι της Δημοτικής Αρχής.

Έργα που έχει ανάγκη το Παλαιό Φάληρο

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Το υπόγειο πάρκινγκ αποτελεί μια κρίσιμη παρέμβαση που θα βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Συνεχίζουμε με σχέδιο και επιμονή να διεκδικούμε και να εξασφαλίζουμε τη στήριξη της πολιτείας για έργα που έχει ανάγκη το Παλαιό Φάληρο».