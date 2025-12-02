Έτοιμο το skate park Παλαιού Φαλήρου

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου άνοιξε προς το κοινό το νέο χώρο Skate Park, μια αθλητική υποδομή που δίνει στους νέους –και όχι μόνο– τη δυνατότητα να αθληθούν με ασφάλεια και να εκφραστούν δημιουργικά στο αστικό περιβάλλον.

Ο χώρος διαθέτει διαμορφώσεις κατάλληλες για διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας (αρχάριους και προχωρημένους) και έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τον σεβασμό στη γειτονιά, αναφέρει η δημοτική Αρχή μεταξύ άλλων.

Κατά τη λειτουργία του χώρου, ο Δήμος υπενθυμίζει βασικούς κανόνες ασφάλειας:

χρήση κράνους και προστατευτικών (επιγονατίδες, επιαγκωνίδες, γάντια),

τήρηση σειράς στις ράμπες και σεβασμός στους υπόλοιπους χρήστες,

διατήρηση του χώρου καθαρού και φροντίδα του εξοπλισμού.

«Άθληση και δημιουργική έκφραση»

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, δήλωσε:

«Με το Skate Park δίνουμε στους νέους έναν ανοιχτό, ασφαλή και ποιοτικό χώρο για άθληση και δημιουργική έκφραση. Θέλουμε οι γειτονιές μας να έχουν υποδομές που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή, τη συνεργασία και τον σεβασμό. Συνεχίζουμε με σχέδιο, ώστε κάθε γωνιά του Παλαιού Φαλήρου να προσφέρει ευκαιρίες κίνησης, χαράς και υγείας για όλους.»

Ο Δήμος ευχαριστεί τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους συνεργάτες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και καλεί τους δημότες να απολαύσουν υπεύθυνα τον νέο χώρο, συμβάλλοντας στη σωστή λειτουργία και τη μακροχρόνια συντήρησή του.

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Παλαιού Φαλήρου