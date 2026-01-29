ΟΦΗ: «Έδεσε» τον Λίλο μέχρι το 2029
Ο ΟΦΗ «έδεσε» τον Κλίντμαν Λίλο στο Ηράκλειο μέχρι το 2029, ανταμείβοντάς τον για τις εξαιρετικές του εμφανίσεις.
Κλίντμαν Λίλο και ΟΦΗ θα συνεχίσουν μαζί ως το 2029! Η ομάδα της Κρήτης ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον 23χρονο τερματοφύλακα αναγνωρίζοντας την εξέλιξή του.
Ο Λίλο φέτος έχει παίξει σε 10 παιχνίδια, έχοντας 872 λεπτά συμμετοχής σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Στα 10 ματς έχει κρατήσει 3 φορές ανέπαφη την εστία του. Πριν μετακομίσει στην ομάδα της Κρήτης, έπαιζε στον Παναθηναϊκό, έχοντας 26 ματς με την Κ19 του Τριφυλλιού και 10 με την δεύτερη ομάδα.
Το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε ο νεαρός πορτιέρο με τον σύλλογο του Ηρακλείου είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2029, με τους Κρητικούς να επενδύουν στον 23χρονο τερματοφύλακα, που έχει δείξει αρκετά καλά στοιχεία σε όσους αγώνες έχει χρησιμοποιηθεί.
Η ανακοίνωση του ΟΦΗ για τον Κλίντμαν Λίλο:
«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την αναπροσαρμογή του συμβολαίου και την επέκταση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Klidman Lilo, ο οποίος θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τα ασπρόμαυρα ως το 2029.
Ο 23χρονος τερματοφύλακας εντάχθηκε στον ΟΦΗ το περασμένο καλοκαίρι και μέχρι στιγμής έχει υπερασπιστεί την εστία της ομάδας μας σε δέκα αναμετρήσεις, πρωταθλήματος και κυπέλλου, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ΟΦΗ για την επέκταση της συνεργασίας του με τον Κλίντμαν Λίλο.
