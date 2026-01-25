ΟΦΗ – Παναιτωλικός 1-0: Τρίποντο από την άσπρη βούλα

Ο ΟΦΗ πανηγύρισε μία πολύ σημαντική νίκη. Οι Κρητικοί επικράτησαν 1-0 του Παναιτωλικού για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League και συνεχίζουν τη βαθμολογική και αγωνιστική άνοδό τους, μετά το… διάλειμμα στην Τούμπα. Αποχώρησε τραυματίας μετά το γκολ ο σκόρερ.

Τρίτη σερί εντός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα για την ομάδα του Κόντη με μηδέν παθητικό. Πέμπτη σερί ήττα για τους Αγρινιώτες. Ο ΟΦΗ μείωσε στο -1 από την 8η Κηφισιά, έχοντας ματς λιγότερο, ενώ ο 12ος Τίτορμος είναι στο +2 από τη ζώνη του υποβιβασμού και τον 13ο Αστέρα.

Το εύστοχο πέναλτι του Έντι Σαλσίδο (40’) έκανε τη διαφορά, με τους Αγρινιώτες να τελειώνουν με παίκτη λιγότερο. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, πάντως, έχει αρκετά παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις, τόσο αναφορικά με τη φάση του πέναλτι, όσο και για ακόμη μία, στην οποία θεωρούν πως θα έπρεπε να υποδειχθεί υπέρ τους η λευκή βούλα.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 15’, όταν ο Τιάγκο Νους έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Λεβάν Σενγκέλια επιχείρησε με τακουνάκι να σκοράρει, αλλά ο Γεβγένι Κουτσερένκο μπλόκαρε.

Στο 24’ οι παίκτες του Κόντη συνεργάστηκαν γρήγορα, ο Νους έκανε τη σέντρα στο πίσω δοκάρι, αλλά το πλασέ του Μπόρχα Γκονζάλες έστειλε ψηλά την μπάλα. Στο 37’ οι γηπεδούχοι βρήκαν την ευκαιρία να προηγηθούν, μετά από φάση διαρκείας.

Με τον Χρήστο Σιέλη εκτός αγωνιστικού χώρου λόγω τραυματισμού, ο Νους σούταρε έξω από την περιοχή, ο Κουτσερένκο απέκρουσε, η μπάλα κατέληξε στον Γιάννη Αποστολάκη που σέντραρε, με τον Λαζάρ Κόγιτς να διεκδικεί την κεφαλιά με τον Σαλσίδο. Από το VAR (Κωνσταντίνος Πουλικίδης, Φώτης Πολυχρόνης) συμφώνησαν με τον Παναγιώτη Κουκουλά για την υπόδειξη του πέναλτι και ο 25χρονος Ιταλός φορ μετέτρεψε σε γκολ την εσχάτη των ποινών, για το 1-0. Ωστόσο, στην εκτέλεση του πέναλτι ο Σαλσίδο τραυματίστηκε, με συνέπεια να γίνει αλλαγή.

Στο 57’ οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πέναλτι του Αποστολάκη πάνω στον Ενκολόλο, ωστόσο διαιτητής και VAR είχαν αντίθετη άποψη. Τρία λεπτά αργότερα, ο Νους απείλησε και πάλι για τον ΟΦΗ, αλλά το μονοκόμματο σουτ του Αργεντινού μεσοεπιθετικού πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Παναιτωλικού. Από εκεί και μετά, τραυματισμοί (του Σιέλη) και αλλαγές χάλασαν το ρυθμό του αγώνα.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γιάννης Σατσιάς ανέτρεψε τον Νους, ευρισκόμενος κοντά στη γραμμή του πλάγιου άουτ και στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Κουκουλάς έδειξε αρχικά κίτρινη κάρτα, από το VAR κάλεσαν τον Μυτιληνιό διαιτητή για αναβάθμιση σε κόκκινη, κάτι που έκανε, με τα «καναρίνια» να μένουν με παίκτη λιγότερο για τα τελευταία λεπτά.

Παρ’ όλ’ αυτά, βρέθηκαν μια… ανάσα από την ισοφάριση στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν από υπέροχη ενέργεια του Ματσάν, ο Λάμπρος Σμυρλής δεν μπόρεσε με διαγώνιο σουτ να νικήσει τον Χριστογεώργο. Το 1-0 έμεινε μέχρι τέλους.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Αποστολάκης, Καραχάλιος (52′ Μπαΐνοβιτς), Ανδρούτσος, Σενγκέλια (81′ Φούντας), Νους, Σαλσίδο

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κουτσερένκο, Μαυρίας (78′ Εστέμπαν), Κόγιτς (46′ Σατσιάς), Σιέλης (68′ Μλάντεν), Γκρανάθ, Μπουχαλάκης, Ενκολόλο, Νικολάου, Μάτσαν, Μανρίκ, Άλεκσιτς (89′ Χότζα)