Γαλλία: Πυρκαγιά σε πολυτελές ξενοδοχείο στις γαλλικές Άλπεις – Απομακρύνθηκαν 270 άνθρωποι
Ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στις γαλλικές Άλπεις τυλίχθηκε στις φλόγες με την πυρκαγιά να επεκτείνεται και σε διπλανό κτίριο
Πολλοί άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο χιονοδρομικό κέντρο της Κουρσεβέλ αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ στις γαλλικές Άλπεις, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Δεν υπάρχουν τραυματίες από την πυρκαγιά, που ξέσπασε γύρω στις 7 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας) στη σοφίτα του Hotel des Grandes Alpes, ανακοίνωσε μέσω του ιστοτόπου της η νομαρχία της Σαβοΐας.
Αξιωματούχοι είπαν ότι απομακρύνθηκαν σχεδόν 100 άνθρωποι και τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αργότερα ότι ο αριθμός αυξήθηκε στους 270 αφού η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε γειτονικό κτίριο. Προσωπικό και ένοικοι κατέφυγαν σε άλλα ξενοδοχεία, έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές.
«Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε με ηρεμία και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες», σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Δείτε βίντεο
🔴 Savoie : un incendie s’est déclaré dans un hôtel de luxe de Courchevel. Plus de 200 personnes ont été évacuées, mais aucune victime n’est à déclarer pour le moment. #Telematin pic.twitter.com/hNskcwZk0m
— Telematin (@telematin) January 28, 2026
Un incendie s’est déclaré, mardi 27 janvier, au niveau de la toiture de l’hôtel 5 étoiles Les Grandes Alpes, à Courchevel, en Savoie. 270 personnes ont été évacuées, et aucun blessé n’est à déplorer. On ignore encore les causes de ce feu. #canal16 pic.twitter.com/HxgXXXZons
— franceinfo (@franceinfo) January 28, 2026
Courchevel 1850 : l’incendie dans l’hôtel Les Grandes Alpes se propage, désormais 270 personnes évacuées. «Le feu a beaucoup progressé dans la nuit, malgré les efforts des pompiers.» Pas de blessés de clients ou personnels.
➡ https://t.co/dYZVHBy0po pic.twitter.com/4CUcX9YIgF
— ICI (@ici_officiel) January 28, 2026
