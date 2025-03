Παιδί κρέμεται από το λιφτ σε χιονοδρομικό κέντρο και προκαλεί πανικό

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο χιονοδρομικό κέντρο Valdesqui κοντά στη Μαδρίτη, όταν ένα παιδί εθεάθη να κρέμεται από το λιφτ στο οποίο επέβαινε.

Μία ομάδα περίπου 10 σκιέρ κινητοποιήθηκε άμεσα προκειμένου να το διασώσουν.

Ο σκιέρ Πέδρο Χοσέ Ρουίθ Ταμαράλ περιέγραψε τη στιγμή που άκουσε κάποιον να φωνάζει για βοήθεια πριν δει το νεαρό αγόρι να κρέμεται από το λιφτ.

Ο Πέδρο ειδοποίησε αμέσως το προσωπικό στο χιονοδρομικό κέντρο για να σταματήσουν αμέσως το λιφτ. «Μετά από περίπου 20 μέτρα, τελικά σταμάτησαν το λιφτ», είπε.

«Ένας άντρας αφαίρεσε την προστατευτική επένδυση από τους στύλους που στηρίζουν το λιφτ και το χρησιμοποίησαν ως αυτοσχέδιο μαξιλάρι», περιέγραψε. Ταυτόχρονα, έδιναν οδηγίες στο παιδί να βγάλει τα σκι του και να πέσει με ασφάλεια», πρόσθεσε ο ίδιος.

Δείτε το βίντεο:

⛷This is the moment a child dangerously dangled from a chairlift before being rescued by skiers with a makeshift cushion below. Skiers underneath the lift were seen banding together and stretching out a piece of protective padding, before the child let go and fell to safety.… pic.twitter.com/gzsUiuZHOU

— 🔴 Press review and more 🛰 (@EUFreeCitizen) March 18, 2025