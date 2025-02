Μια ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης έλαβε χώρα στη Μαδρίτη, όταν η πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα απρόσμενο περιστατικό: Μία κατσίκα που στεκόταν στην άκρη του περβαζιού ενός διαμερίσματος στον 5ο όροφο.

«Μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχουμε είναι η διάσωση των ζώων που κινδυνεύουν. Σε αυτή την περίπτωση λάβαμε μια ειδοποίηση για μια κατσίκα στο περβάζι του 5ου ορόφου», ανέφεραν για το περιστατικό οι πυροσβέστες σε ανάρτησή τους στο Facebook.

Η επιχείρηση διάσωσης του ζώου στήθηκε στην περιοχή Βιγιαβέρδε. Όλα ξεκίνησαν όταν οι ντόπιοι είδαν την κατσίκα να στέκεται ακίνητη στο περβάζι. Αμέσως κινητοποιήθηκαν αστυνομικές αρχές και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενώ η δημόσια τηλεόραση μετέδωσε ζωντανά την επιχείρηση.

Σε συνομιλία με την Telemadrid, κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι το ζώο «ήταν σαν να κατέβηκε από τον ουρανό».

In Spain, firefighters rescued a goat trapped on the windowsill of a fifth-floor apartment in Madrid’s Villaverde district.

The apartment had been empty for months, and how the animal got there remains a mystery. Emergency services used a makeshift bridge to guide the goat to… pic.twitter.com/GexC4oZpyc

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 22, 2025