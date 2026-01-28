Ο κόσμος πνίγεται από τουρίστες – Ποιος πρέπει να πληρώσει το τίμημα;

Το περασμένο καλοκαίρι, μια μυστική επιχείρηση μιας γαλλικής εφημερίδας αποκάλυψε ότι οι Αμερικανοί (ή τουλάχιστον οι δημοσιογράφοι που προσποιούνταν τους Αμερικανούς) χρεώνονταν έως και 50% περισσότερο από τους Παριζιάνους σε μερικά από τα πιο τουριστικά καφέ της πόλης.

Αυτό ήταν προσβλητικό για όσους πιστεύουν στο αναφαίρετο δικαίωμα των τουριστών να ζουν όπως οι ντόπιοι. Για δεκαετίες, η μεγαλύτερη τάση στα ταξίδια ήταν η ανακάλυψη θαυμάσιων, προσιτών σημείων ή τόπων που μοιάζουν με μυστικά — ακόμα και αν τα έχουμε ακούσει από ταξιδιωτικούς οδηγούς, τον Άντονι Μπουρντέν ή το TikTok. Αλλά οι Παριζιάνοι, που πέρασαν το καλοκαίρι του 2025 διαμαρτυρόμενοι για τη «Disneyfication» της πόλης τους, φάνηκαν να αδιαφορούν.

Κι αν τα καφέ έκαναν το σωστό; Στις 20 Ιανουαρίου, τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι οι διεθνείς αφίξεις τουριστών έφτασαν τα 1,52 δισεκατομμύρια το 2025, σχεδόν 4% υψηλότερα από το υψηλό επίπεδο του 2019 πριν από την πανδημία. Περισσότερες από τις μισές αφίξεις ήταν στην Ευρώπη. Με τις πόλεις να υποκύπτουν ήδη υπό το βάρος του τουρισμού, ορισμένες αναζητούν τρόπους για να τον κάνουν πιο βιώσιμο. Το να χρεώνουν στους τουρίστες 50% περισσότερο για το κροκ μισιέ τους μπορεί να μην είναι εκμετάλλευση, αλλά μέρος της λύσης, όπως σημειώνει σχετικό ρεπορτάζ του Bloomberg.

Υπερτουρισμός και «εκδίκηση των ταξιδιωτών»

Ο υπερτουρισμός δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά έχει γίνει ιδιαίτερα έντονος από τότε που η Covid-19 προκάλεσε την «εκδίκηση των ταξιδιών» και την ανάκαμψη των αεροπορικών εταιρειών και των εταιρειών κρουαζιέρας. Σε μια εποχή αυξανόμενης αβεβαιότητας, η Ευρώπη — που ήταν πάντα ένας δημοφιλής προορισμός — έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα.

Η ήπειρος είναι «το τελευταίο ασφαλές καταφύγιο στον κόσμο όπου οι άνθρωποι αισθάνονται άνετα», λέει ο Stefan Gössling, καθηγητής επιχειρήσεων και οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Linnaeus της Σουηδίας, ο οποίος μελετά τον υπερτουρισμό. «Η ασφάλεια είναι υψηλή, υπάρχει ένα σύνολο νόμων που ισχύει για όλους. Είναι απλά μια πολύ καλή περιοχή για διακοπές».

Οι κύριοι τουριστικοί προορισμοί της Ευρώπης είναι επίσης θύματα της δικής τους επιτυχίας: το 43% των Γερμανών έχει επισκεφθεί την Ιταλία τουλάχιστον τρεις φορές, με ένα παρόμοιο ποσοστό να σχεδιάζει να την επισκεφθεί εντός τριών ετών, σύμφωνα με τον ιταλικό οργανισμό τουρισμού. Το Παρίσι είναι πάντα μια καλή ιδέα, και ούτω καθεξής.

Οι επισκέπτες συρρέουν στις πόλεις, προσελκύονται από τεχνολογικές πλατφόρμες που προσφέρουν φθηνά καταλύματα, την κουλτούρα των μίνι διακοπών και τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης γεμάτα με αισθητικά αξιοθέατα. Τα μουσεία και τα αρχαιολογικά μνημεία έχουν δεκαετίες εμπειρίας στον έλεγχο των πλήθους, αλλά τα μέρη που κάποτε ήταν λιγότερο γνωστά ή εξυπηρετούσαν κυρίως τους ντόπιους αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Όταν οι επισκέπτες προσπαθούν να αναπαράγουν φωτογραφίες που βλέπουν στο διαδίκτυο, αλληλεπιδρούν «πολύ επιφανειακά» με την πόλη, λέει στο Bloomberg η Aurora Pedro Pinto, διευθύντρια της Livraria Lello στο Πόρτο της Πορτογαλίας — που θεωρείται «το πιο όμορφο βιβλιοπωλείο στον κόσμο» — το οποίο δέχεται 1,2 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

«Το πρόβλημα δεν είναι οι πάρα πολλοί τουρίστες», λέει. «Είναι το πολύ μικρό πολιτιστικό βάθος».

Τι είναι πραγματικά ο υπερτουρισμός

Συνήθως θεωρούμε υπερτουρισμό τα πλήθη που σπρώχνονται μέσα στα τείχη του Ντουμπρόβνικ ή το πλήθος που φωτογραφίζει τη Μόνα Λίζα. Αλλά ο υπερτουρισμός ορίζεται καλύτερα ως ένα συναίσθημα — η αίσθηση των τοπικών κοινοτήτων ότι έχουν υποβαθμιστεί αντί να έχουν ωφεληθεί από τον μαζικό τουρισμό, με αποτέλεσμα να στραφούν εναντίον του. Οι παραδοσιακοί πωλητές τροφίμων εξαφανίζονται, ενώ τα παντοπωλεία μετατρέπονται σε πάγκους με μπιχλιμπίδια ή σε μέρη όπου, για ανεξήγητους λόγους, μπορείς να φωτογραφίσεις την ίριδα σου. Ανθρώπινα παγωτατζίδικα ξεφυτρώνουν, φαινομενικά σε κάθε γωνία. Το TikTok μπορεί να κάνει μια τοπική τρατορία να γίνει διάσημη από τη μια μέρα στην άλλη, προσελκύοντας μεγάλες ουρές τουριστών και αποξενώνοντας τους ντόπιους πελάτες. Η αύξηση των αγορών για Airbnb μπορεί να κάνει ένα κτίριο διαμερισμάτων να μοιάζει περισσότερο με ξενοδοχείο.

Όταν το Instagram αύξησε κατακόρυφα την επισκεψιμότητα της Livraria Lello, τόσοι πολλοί άνθρωποι ήθελαν να την επισκεφθούν — απλώς για να φωτογραφίσουν τη σπειροειδή σκάλα που διατρέχει το κατάστημα — που οι πελάτες δυσκολεύονταν να περιηγηθούν. Το 2015, λιγότερο από το 10% των επισκεπτών αγόρασε ένα βιβλίο, σύμφωνα με το κατάστημα.

Στο Παρίσι, το βιβλιοπωλείο Shakespeare and Company της Sylvia Whitman είχε κάποτε κατά μέσο όρο περίπου 30 επισκέπτες την ημέρα. Οι τακτικοί πελάτες έτρωγαν κέικ με τους βιβλιοπώλες και συζητούσαν για μυθιστορήματα. Σήμερα, το φωτογενές κατάστημα δέχεται μεταξύ 2.000 και 3.000 επισκέπτες καθημερινά, σε μεγάλο βαθμό λόγω της δημοτικότητάς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Whitman ανησυχεί για την εμπειρία των πελατών. «Δεν μπορείς να περιμένεις να έχεις μια αυθεντική, χαλαρή αλληλεπίδραση με κάποιον που έχει ασχοληθεί με 2.000 άτομα εκείνη την ημέρα», λέει.

Τελικά, όλα αυτά εξαντλούν την υπομονή των κατοίκων της περιοχής. Το περασμένο καλοκαίρι, σε όλες σχεδόν τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις έγιναν διαμαρτυρίες κατά των τουριστών. Στη Βαρκελώνη, οι επισκέπτες δέχτηκαν ψεκασμούς με νεροπίστολα. Ωστόσο, οι πιθανές λύσεις είναι πολύπλοκες και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την κάθε περιοχή. Και δεν είναι πάντα αποτελεσματικές.

Ήδη από το 2015, η Livraria Lello εισήγαγε εισιτήριο εισόδου 10 ευρώ, το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί από την αγορά ενός βιβλίου. Το αποτέλεσμα; Οι περισσότεροι από τους 1,2 εκατομμύρια επισκέπτες το 2025 αγόρασαν βιβλία και το κατάστημα είναι κερδοφόρο. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι γεμάτο με ανθρώπους που ποζάρουν και βγάζουν φωτογραφίες, και η διαχείριση του πλήθους παραμένει ένα πρόβλημα.

Η αύξηση των τιμών ή ο περιορισμός της πρόσβασης μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση της προσφοράς και της ζήτησης, αλλά δεν κάνει απαραίτητα μια εμπειρία πιο διασκεδαστική — και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί ακόμη και να εντείνει το ενδιαφέρον. «Στέλνεις το μήνυμα ότι αυτό το μέρος πρέπει να αξίζει πραγματικά τον κόπο και ότι πάντα υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το αντέξουν οικονομικά», λέει ο Noel B. Salazar, ανθρωπολόγος και καθηγητής στο KU Leuven στο Βέλγιο, ο οποίος μελετά τον υπερτουρισμό.

Ο Salazar σημειώνει ότι η αύξηση των τιμών ενέτεινε μόνο το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τον κρατήρα Ngorongoro στην Τανζανία. Στη Βενετία, ένας θεωρητικός φόρος εισόδου δεν έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση της επισκεψιμότητας, ενώ στο βασίλειο του Μπουτάν στα Ιμαλάια, τα ημερήσια τέλη άνω των 100 δολαρίων ανά άτομο έχουν κρατήσει τον τουρισμό σε διαχειρίσιμα επίπεδα, αλλά περιορισμένο σε όσους μπορούν να πληρώσουν.

Ένας τρόπος για να μειωθεί ο αριθμός των τουριστών θα μπορούσε να είναι η περαιτέρω αύξηση των αεροπορικών ναύλων, οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε άνοδο. Ωστόσο, αυτό θα είχε δυσανάλογη επίδραση σε όσους είναι λιγότερο πιθανό να ταξιδεύουν συχνά με αεροπλάνο, ενώ όσοι διαθέτουν μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα θα αποθαρρυνθούν ελάχιστα. «Το πρόβλημα είναι οι πολύ συχνές πτήσεις», λέει ο Alex Chapman, ανώτερος οικονομολόγος στο New Economics Foundation, ένα βρετανικό think tank. «Το 50% όλων των πτήσεων πραγματοποιείται από το 1% του πληθυσμού».

Ως αποτέλεσμα, οποιαδήποτε προσπάθεια αύξησης του κόστους των πτήσεων θεωρείται «επίθεση σε μια οικογένεια που θέλει να κάνει το μοναδικό της ταξίδι το χρόνο», λέει.

Οι ειδικοί λένε ότι η προσφορά μειωμένων τιμών για τους κατοίκους είναι ένας πιο βιώσιμος τρόπος για να δημιουργηθεί καλή θέληση. Η Shakespeare and Company έχει αρχίσει να δίνει κάρτες πρόσβασης σε τοπικούς συγγραφείς για να μην περιμένουν στην ουρά. Η Ταϊβάν προσφέρει εκπτώσεις σε υπηρεσίες όπως οι μεταφορές σε όσους έχουν κάρτες κατοίκου. Η πόλη της Νέας Υόρκης είναι γνωστή για το ότι προσφέρει δωρεάν ή πληρωμή ό,τι επιθυμείτε πρόσβαση στους ντόπιους σε πολλά από τα μεγάλα μουσεία της. Οι κάτοικοι απολαμβάνουν το προνόμιο και δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου δυσαρέσκεια προς τους τουρίστες.

Ορισμένα μέρη μπορούν να περιορίσουν φυσικά την πρόσβαση, όπως το Μάτσου Πίτσου στο Περού ή το Ντουμπρόβνικ στην Κροατία. Η επιτυχία της σειράς Game of Thrones του HBO τη δεκαετία του 2010 οδήγησε σε μαζική προσέλευση επισκεπτών στο Ντουμπρόβνικ. Η περιτειχισμένη πόλη, όπου ζουν περίπου 1.500 άτομα, σύντομα κατακλύστηκε από έως και 10.000 επισκέπτες την ημέρα. Καθώς οι κάτοικοι εγκατέλειπαν την πόλη, το Ντουμπρόβνικ έθεσε όριο στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων σε δύο την ημέρα το 2019, με λιγότερους από 5.000 επιβάτες, και τώρα παρακολουθεί τα δεδομένα πυκνότητας του πλήθους σε πραγματικό χρόνο. Ο αριθμός των ημερήσιων επισκεπτών στην περιτειχισμένη πόλη θα περιοριστεί από το 2026, με την απαίτηση εισιτηρίων με προκαθορισμένη ώρα εισόδου για τις ομάδες. Πόλεις που δεν διαθέτουν πραγματικά τείχη, όπως η Βαρκελώνη, η Σαντορίνη, η Πράγα ή η Ρώμη, θα δυσκολευτούν να ελέγξουν τον αριθμό των επισκεπτών.

Το πρόβλημα της ανισότητας

Ο υπερτουρισμός είναι πιο επικίνδυνος όταν τα οικονομικά οφέλη δεν γίνονται αισθητά σε τοπικό επίπεδο. Στην Ισπανία, όπου οι αφίξεις έχουν αυξηθεί κατά 80% από το 2010, οι πραγματικοί μισθοί έχουν μειωθεί κατά 4% κατά την ίδια περίοδο, με παρόμοια εικόνα στον τομέα της φιλοξενίας. Εστιάζοντας στα πλήθη «χάνεται ο βασικός λόγος για τον οποίο ορισμένες από αυτές τις κοινότητες είναι τόσο απογοητευμένες», λέει ο Chapman. Οι στάσιμοι μισθοί και η ραγδαία αύξηση των τιμών των κατοικιών οδήγησαν γρήγορα σε δυσαρέσκεια απέναντι στους τουρίστες στις μεγάλες πόλεις.

Οι πόλεις που είναι δημοφιλείς στους τουρίστες των κρουαζιερόπλοιων βλέπουν καθημερινά χιλιάδες ανθρώπους να αποβιβάζονται, αλλά αυτοί οι τουρίστες δεν μένουν σε ξενοδοχεία και συχνά κατευθύνονται σε λίγα μόνο εγκεκριμένα εστιατόρια. Πολλές πόλεις περιορίζουν πλέον τις κρουαζιέρες στα λιμάνια τους ή το μέγεθος των πλοίων που δέχονται, προκειμένου να προστατεύσουν την τοπική «ατμόσφαιρα».

Ορισμένοι ειδικοί προτείνουν ότι η εθνικοποίηση των κρατήσεων ξενοδοχείων θα μπορούσε να βοηθήσει, καθώς παγκόσμιοι κολοσσοί όπως η Booking.com αποσπούν μεγάλο ποσοστό των εσόδων των ξενοδοχείων, μειώνοντας τα οφέλη για τις τοπικές κοινότητες. «Απαιτείται η βούληση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής να αναλάβουν δράση», λέει η Sara Dolnicar, καθηγήτρια τουρισμού στο University of Queensland Business School. «Ποιο είναι το νόημα του τουρισμού αν όλα τα οικονομικά οφέλη πηγαίνουν σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο ή σε έναν διεθνή όμιλο εταιρειών;»

Σε μια δήλωση, η Booking.com ανέφερε ότι η πλατφόρμα της «έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη διάδοση του τουρισμού και να επιτρέπει στους ταξιδιώτες να ανακαλύπτουν συνεργαζόμενα καταλύματα σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς». Η εταιρεία κερδίζει μόνο όταν πραγματοποιείται μια πληρωμένη κράτηση ξενοδοχείου, ανέφερε ένας εκπρόσωπος.

Η Airbnb έχει γίνει ο εταιρικός μπαμπούλας της συζήτησης για τον υπερτουρισμό. Η Βαρκελώνη καταργεί σταδιακά τις τουριστικές ενοικιάσεις για να αντιμετωπίσει την κρίση προσιτότητας και έχει απαγορεύσει την Airbnb. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι πιο περίπλοκο: τα διαμερίσματα του Airbnb μπορεί να είναι φθηνότερα από τα ξενοδοχεία, ακόμη και αν η δημοτικότητα της πλατφόρμας — και η κερδοφορία της — μειώνουν το απόθεμα κατοικιών.

Η Airbnb υποστηρίζει ότι θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει να προσελκύσει ανθρώπους εκτός των μεγάλων ξενοδοχειακών περιοχών και σε πιο αγροτικές περιοχές όπου τα ξενοδοχεία είναι σπάνια. Οι ειδικοί συμφωνούν — αν η Airbnb επανέλθει στο αρχικό της μοντέλο που επιτρέπει στους επισκέπτες να κάνουν κρατήσεις για σύντομα διαστήματα σε κύριες κατοικίες, αντί να λειτουργεί ως μεσίτης ενοικίασης για κενά διαμερίσματα. Η εταιρεία πάντως δηλώνει ότι δεν έχει σχέδια να αντιστρέψει την πορεία της, ακόμη και αν όλο και περισσότερες πόλεις στοχεύουν τις δραστηριότητές της.