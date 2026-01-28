magazin
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο κόσμος πνίγεται από τουρίστες – Ποιος πρέπει να πληρώσει το τίμημα;
Planet Travel 28 Ιανουαρίου 2026, 09:35

Ο κόσμος πνίγεται από τουρίστες – Ποιος πρέπει να πληρώσει το τίμημα;

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι οι διεθνείς αφίξεις τουριστών έφτασαν τα 1,52 δισεκατομμύρια το 2025

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεν είναι μόνο η C: Αυτή η βιταμίνη προστατεύει από γρίπη

Δεν είναι μόνο η C: Αυτή η βιταμίνη προστατεύει από γρίπη

Spotlight

Το περασμένο καλοκαίρι, μια μυστική επιχείρηση μιας γαλλικής εφημερίδας αποκάλυψε ότι οι Αμερικανοί (ή τουλάχιστον οι δημοσιογράφοι που προσποιούνταν τους Αμερικανούς) χρεώνονταν έως και 50% περισσότερο από τους Παριζιάνους σε μερικά από τα πιο τουριστικά καφέ της πόλης.

Αυτό ήταν προσβλητικό για όσους πιστεύουν στο αναφαίρετο δικαίωμα των τουριστών να ζουν όπως οι ντόπιοι. Για δεκαετίες, η μεγαλύτερη τάση στα ταξίδια ήταν η ανακάλυψη θαυμάσιων, προσιτών σημείων ή τόπων που μοιάζουν με μυστικά — ακόμα και αν τα έχουμε ακούσει από ταξιδιωτικούς οδηγούς, τον Άντονι Μπουρντέν ή το TikTok. Αλλά οι Παριζιάνοι, που πέρασαν το καλοκαίρι του 2025 διαμαρτυρόμενοι για τη «Disneyfication» της πόλης τους, φάνηκαν να αδιαφορούν.

Κι αν τα καφέ έκαναν το σωστό; Στις 20 Ιανουαρίου, τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι οι διεθνείς αφίξεις τουριστών έφτασαν τα 1,52 δισεκατομμύρια το 2025, σχεδόν 4% υψηλότερα από το υψηλό επίπεδο του 2019 πριν από την πανδημία. Περισσότερες από τις μισές αφίξεις ήταν στην Ευρώπη. Με τις πόλεις να υποκύπτουν ήδη υπό το βάρος του τουρισμού, ορισμένες αναζητούν τρόπους για να τον κάνουν πιο βιώσιμο. Το να χρεώνουν στους τουρίστες 50% περισσότερο για το κροκ μισιέ τους μπορεί να μην είναι εκμετάλλευση, αλλά μέρος της λύσης, όπως σημειώνει σχετικό ρεπορτάζ του Bloomberg.

Υπερτουρισμός και «εκδίκηση των ταξιδιωτών»

Ο υπερτουρισμός δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά έχει γίνει ιδιαίτερα έντονος από τότε που η Covid-19 προκάλεσε την «εκδίκηση των ταξιδιών» και την ανάκαμψη των αεροπορικών εταιρειών και των εταιρειών κρουαζιέρας. Σε μια εποχή αυξανόμενης αβεβαιότητας, η Ευρώπη — που ήταν πάντα ένας δημοφιλής προορισμός — έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα.

Η ήπειρος είναι «το τελευταίο ασφαλές καταφύγιο στον κόσμο όπου οι άνθρωποι αισθάνονται άνετα», λέει ο Stefan Gössling, καθηγητής επιχειρήσεων και οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Linnaeus της Σουηδίας, ο οποίος μελετά τον υπερτουρισμό. «Η ασφάλεια είναι υψηλή, υπάρχει ένα σύνολο νόμων που ισχύει για όλους. Είναι απλά μια πολύ καλή περιοχή για διακοπές».

Οι κύριοι τουριστικοί προορισμοί της Ευρώπης είναι επίσης θύματα της δικής τους επιτυχίας: το 43% των Γερμανών έχει επισκεφθεί την Ιταλία τουλάχιστον τρεις φορές, με ένα παρόμοιο ποσοστό να σχεδιάζει να την επισκεφθεί εντός τριών ετών, σύμφωνα με τον ιταλικό οργανισμό τουρισμού. Το Παρίσι είναι πάντα μια καλή ιδέα, και ούτω καθεξής.

Οι επισκέπτες συρρέουν στις πόλεις, προσελκύονται από τεχνολογικές πλατφόρμες που προσφέρουν φθηνά καταλύματα, την κουλτούρα των μίνι διακοπών και τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης γεμάτα με αισθητικά αξιοθέατα. Τα μουσεία και τα αρχαιολογικά μνημεία έχουν δεκαετίες εμπειρίας στον έλεγχο των πλήθους, αλλά τα μέρη που κάποτε ήταν λιγότερο γνωστά ή εξυπηρετούσαν κυρίως τους ντόπιους αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Όταν οι επισκέπτες προσπαθούν να αναπαράγουν φωτογραφίες που βλέπουν στο διαδίκτυο, αλληλεπιδρούν «πολύ επιφανειακά» με την πόλη, λέει στο Bloomberg η Aurora Pedro Pinto, διευθύντρια της Livraria Lello στο Πόρτο της Πορτογαλίας — που θεωρείται «το πιο όμορφο βιβλιοπωλείο στον κόσμο» — το οποίο δέχεται 1,2 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

«Το πρόβλημα δεν είναι οι πάρα πολλοί τουρίστες», λέει. «Είναι το πολύ μικρό πολιτιστικό βάθος».

Τι είναι πραγματικά ο υπερτουρισμός

Συνήθως θεωρούμε υπερτουρισμό τα πλήθη που σπρώχνονται μέσα στα τείχη του Ντουμπρόβνικ ή το πλήθος που φωτογραφίζει τη Μόνα Λίζα. Αλλά ο υπερτουρισμός ορίζεται καλύτερα ως ένα συναίσθημα — η αίσθηση των τοπικών κοινοτήτων ότι έχουν υποβαθμιστεί αντί να έχουν ωφεληθεί από τον μαζικό τουρισμό, με αποτέλεσμα να στραφούν εναντίον του. Οι παραδοσιακοί πωλητές τροφίμων εξαφανίζονται, ενώ τα παντοπωλεία μετατρέπονται σε πάγκους με μπιχλιμπίδια ή σε μέρη όπου, για ανεξήγητους λόγους, μπορείς να φωτογραφίσεις την ίριδα σου. Ανθρώπινα παγωτατζίδικα ξεφυτρώνουν, φαινομενικά σε κάθε γωνία. Το TikTok μπορεί να κάνει μια τοπική τρατορία να γίνει διάσημη από τη μια μέρα στην άλλη, προσελκύοντας μεγάλες ουρές τουριστών και αποξενώνοντας τους ντόπιους πελάτες. Η αύξηση των αγορών για Airbnb μπορεί να κάνει ένα κτίριο διαμερισμάτων να μοιάζει περισσότερο με ξενοδοχείο.

Όταν το Instagram αύξησε κατακόρυφα την επισκεψιμότητα της Livraria Lello, τόσοι πολλοί άνθρωποι ήθελαν να την επισκεφθούν — απλώς για να φωτογραφίσουν τη σπειροειδή σκάλα που διατρέχει το κατάστημα — που οι πελάτες δυσκολεύονταν να περιηγηθούν. Το 2015, λιγότερο από το 10% των επισκεπτών αγόρασε ένα βιβλίο, σύμφωνα με το κατάστημα.

Στο Παρίσι, το βιβλιοπωλείο Shakespeare and Company της Sylvia Whitman είχε κάποτε κατά μέσο όρο περίπου 30 επισκέπτες την ημέρα. Οι τακτικοί πελάτες έτρωγαν κέικ με τους βιβλιοπώλες και συζητούσαν για μυθιστορήματα. Σήμερα, το φωτογενές κατάστημα δέχεται μεταξύ 2.000 και 3.000 επισκέπτες καθημερινά, σε μεγάλο βαθμό λόγω της δημοτικότητάς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Whitman ανησυχεί για την εμπειρία των πελατών. «Δεν μπορείς να περιμένεις να έχεις μια αυθεντική, χαλαρή αλληλεπίδραση με κάποιον που έχει ασχοληθεί με 2.000 άτομα εκείνη την ημέρα», λέει.

Τελικά, όλα αυτά εξαντλούν την υπομονή των κατοίκων της περιοχής. Το περασμένο καλοκαίρι, σε όλες σχεδόν τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις έγιναν διαμαρτυρίες κατά των τουριστών. Στη Βαρκελώνη, οι επισκέπτες δέχτηκαν ψεκασμούς με νεροπίστολα. Ωστόσο, οι πιθανές λύσεις είναι πολύπλοκες και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την κάθε περιοχή. Και δεν είναι πάντα αποτελεσματικές.

Ήδη από το 2015, η Livraria Lello εισήγαγε εισιτήριο εισόδου 10 ευρώ, το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί από την αγορά ενός βιβλίου. Το αποτέλεσμα; Οι περισσότεροι από τους 1,2 εκατομμύρια επισκέπτες το 2025 αγόρασαν βιβλία και το κατάστημα είναι κερδοφόρο. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι γεμάτο με ανθρώπους που ποζάρουν και βγάζουν φωτογραφίες, και η διαχείριση του πλήθους παραμένει ένα πρόβλημα.

Η αύξηση των τιμών ή ο περιορισμός της πρόσβασης μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση της προσφοράς και της ζήτησης, αλλά δεν κάνει απαραίτητα μια εμπειρία πιο διασκεδαστική — και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί ακόμη και να εντείνει το ενδιαφέρον. «Στέλνεις το μήνυμα ότι αυτό το μέρος πρέπει να αξίζει πραγματικά τον κόπο και ότι πάντα υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το αντέξουν οικονομικά», λέει ο Noel B. Salazar, ανθρωπολόγος και καθηγητής στο KU Leuven στο Βέλγιο, ο οποίος μελετά τον υπερτουρισμό.

Ο Salazar σημειώνει ότι η αύξηση των τιμών ενέτεινε μόνο το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τον κρατήρα Ngorongoro στην Τανζανία. Στη Βενετία, ένας θεωρητικός φόρος εισόδου δεν έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση της επισκεψιμότητας, ενώ στο βασίλειο του Μπουτάν στα Ιμαλάια, τα ημερήσια τέλη άνω των 100 δολαρίων ανά άτομο έχουν κρατήσει τον τουρισμό σε διαχειρίσιμα επίπεδα, αλλά περιορισμένο σε όσους μπορούν να πληρώσουν.

Ένας τρόπος για να μειωθεί ο αριθμός των τουριστών θα μπορούσε να είναι η περαιτέρω αύξηση των αεροπορικών ναύλων, οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε άνοδο. Ωστόσο, αυτό θα είχε δυσανάλογη επίδραση σε όσους είναι λιγότερο πιθανό να ταξιδεύουν συχνά με αεροπλάνο, ενώ όσοι διαθέτουν μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα θα αποθαρρυνθούν ελάχιστα. «Το πρόβλημα είναι οι πολύ συχνές πτήσεις», λέει ο Alex Chapman, ανώτερος οικονομολόγος στο New Economics Foundation, ένα βρετανικό think tank. «Το 50% όλων των πτήσεων πραγματοποιείται από το 1% του πληθυσμού».

Ως αποτέλεσμα, οποιαδήποτε προσπάθεια αύξησης του κόστους των πτήσεων θεωρείται «επίθεση σε μια οικογένεια που θέλει να κάνει το μοναδικό της ταξίδι το χρόνο», λέει.

Οι ειδικοί λένε ότι η προσφορά μειωμένων τιμών για τους κατοίκους είναι ένας πιο βιώσιμος τρόπος για να δημιουργηθεί καλή θέληση. Η Shakespeare and Company έχει αρχίσει να δίνει κάρτες πρόσβασης σε τοπικούς συγγραφείς για να μην περιμένουν στην ουρά. Η Ταϊβάν προσφέρει εκπτώσεις σε υπηρεσίες όπως οι μεταφορές σε όσους έχουν κάρτες κατοίκου. Η πόλη της Νέας Υόρκης είναι γνωστή για το ότι προσφέρει δωρεάν ή πληρωμή ό,τι επιθυμείτε πρόσβαση στους ντόπιους σε πολλά από τα μεγάλα μουσεία της. Οι κάτοικοι απολαμβάνουν το προνόμιο και δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου δυσαρέσκεια προς τους τουρίστες.

Ορισμένα μέρη μπορούν να περιορίσουν φυσικά την πρόσβαση, όπως το Μάτσου Πίτσου στο Περού ή το Ντουμπρόβνικ στην Κροατία. Η επιτυχία της σειράς Game of Thrones του HBO τη δεκαετία του 2010 οδήγησε σε μαζική προσέλευση επισκεπτών στο Ντουμπρόβνικ. Η περιτειχισμένη πόλη, όπου ζουν περίπου 1.500 άτομα, σύντομα κατακλύστηκε από έως και 10.000 επισκέπτες την ημέρα. Καθώς οι κάτοικοι εγκατέλειπαν την πόλη, το Ντουμπρόβνικ έθεσε όριο στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων σε δύο την ημέρα το 2019, με λιγότερους από 5.000 επιβάτες, και τώρα παρακολουθεί τα δεδομένα πυκνότητας του πλήθους σε πραγματικό χρόνο. Ο αριθμός των ημερήσιων επισκεπτών στην περιτειχισμένη πόλη θα περιοριστεί από το 2026, με την απαίτηση εισιτηρίων με προκαθορισμένη ώρα εισόδου για τις ομάδες. Πόλεις που δεν διαθέτουν πραγματικά τείχη, όπως η Βαρκελώνη, η Σαντορίνη, η Πράγα ή η Ρώμη, θα δυσκολευτούν να ελέγξουν τον αριθμό των επισκεπτών.

Το πρόβλημα της ανισότητας
Ο υπερτουρισμός είναι πιο επικίνδυνος όταν τα οικονομικά οφέλη δεν γίνονται αισθητά σε τοπικό επίπεδο. Στην Ισπανία, όπου οι αφίξεις έχουν αυξηθεί κατά 80% από το 2010, οι πραγματικοί μισθοί έχουν μειωθεί κατά 4% κατά την ίδια περίοδο, με παρόμοια εικόνα στον τομέα της φιλοξενίας. Εστιάζοντας στα πλήθη «χάνεται ο βασικός λόγος για τον οποίο ορισμένες από αυτές τις κοινότητες είναι τόσο απογοητευμένες», λέει ο Chapman. Οι στάσιμοι μισθοί και η ραγδαία αύξηση των τιμών των κατοικιών οδήγησαν γρήγορα σε δυσαρέσκεια απέναντι στους τουρίστες στις μεγάλες πόλεις.

Οι πόλεις που είναι δημοφιλείς στους τουρίστες των κρουαζιερόπλοιων βλέπουν καθημερινά χιλιάδες ανθρώπους να αποβιβάζονται, αλλά αυτοί οι τουρίστες δεν μένουν σε ξενοδοχεία και συχνά κατευθύνονται σε λίγα μόνο εγκεκριμένα εστιατόρια. Πολλές πόλεις περιορίζουν πλέον τις κρουαζιέρες στα λιμάνια τους ή το μέγεθος των πλοίων που δέχονται, προκειμένου να προστατεύσουν την τοπική «ατμόσφαιρα».

Ορισμένοι ειδικοί προτείνουν ότι η εθνικοποίηση των κρατήσεων ξενοδοχείων θα μπορούσε να βοηθήσει, καθώς παγκόσμιοι κολοσσοί όπως η Booking.com αποσπούν μεγάλο ποσοστό των εσόδων των ξενοδοχείων, μειώνοντας τα οφέλη για τις τοπικές κοινότητες. «Απαιτείται η βούληση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής να αναλάβουν δράση», λέει η Sara Dolnicar, καθηγήτρια τουρισμού στο University of Queensland Business School. «Ποιο είναι το νόημα του τουρισμού αν όλα τα οικονομικά οφέλη πηγαίνουν σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο ή σε έναν διεθνή όμιλο εταιρειών;»

Σε μια δήλωση, η Booking.com ανέφερε ότι η πλατφόρμα της «έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη διάδοση του τουρισμού και να επιτρέπει στους ταξιδιώτες να ανακαλύπτουν συνεργαζόμενα καταλύματα σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς». Η εταιρεία κερδίζει μόνο όταν πραγματοποιείται μια πληρωμένη κράτηση ξενοδοχείου, ανέφερε ένας εκπρόσωπος.

Η Airbnb έχει γίνει ο εταιρικός μπαμπούλας της συζήτησης για τον υπερτουρισμό. Η Βαρκελώνη καταργεί σταδιακά τις τουριστικές ενοικιάσεις για να αντιμετωπίσει την κρίση προσιτότητας και έχει απαγορεύσει την Airbnb. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι πιο περίπλοκο: τα διαμερίσματα του Airbnb μπορεί να είναι φθηνότερα από τα ξενοδοχεία, ακόμη και αν η δημοτικότητα της πλατφόρμας — και η κερδοφορία της — μειώνουν το απόθεμα κατοικιών.

Η Airbnb υποστηρίζει ότι θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει να προσελκύσει ανθρώπους εκτός των μεγάλων ξενοδοχειακών περιοχών και σε πιο αγροτικές περιοχές όπου τα ξενοδοχεία είναι σπάνια. Οι ειδικοί συμφωνούν — αν η Airbnb επανέλθει στο αρχικό της μοντέλο που επιτρέπει στους επισκέπτες να κάνουν κρατήσεις για σύντομα διαστήματα σε κύριες κατοικίες, αντί να λειτουργεί ως μεσίτης ενοικίασης για κενά διαμερίσματα. Η εταιρεία πάντως δηλώνει ότι δεν έχει σχέδια να αντιστρέψει την πορεία της, ακόμη και αν όλο και περισσότερες πόλεις στοχεύουν τις δραστηριότητές της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Περιθώρια ανόδου και το 2026 βλέπει η NBG Securities – Τα top picks

Χρηματιστήριο Αθηνών: Περιθώρια ανόδου και το 2026 βλέπει η NBG Securities – Τα top picks

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν είναι μόνο η C: Αυτή η βιταμίνη προστατεύει από γρίπη

Δεν είναι μόνο η C: Αυτή η βιταμίνη προστατεύει από γρίπη

Φυσικό αέριο
ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για το 2ο FSRU του ομίλου Κοπελούζου στη Θράκη

ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για το 2ο FSRU του ομίλου Κοπελούζου στη Θράκη

inWellness
inTown
Stream magazin
Υπάρχουν πόλεις που έχουν χάσει τελείως τον χαρακτήρα τους; Μια νέα μελέτη μας δίνει απαντήσεις
Ανάπτυξη; 18.01.26

Υπάρχουν πόλεις που έχουν χάσει τελείως τον χαρακτήρα τους; Μια νέα μελέτη μας δίνει απαντήσεις

Η InsureandGo δημοσίευσε μια μελέτη, η οποία περιλαμβάνει μια λίστα με πόλεις που έχουν χάσει κάθε ψήγμα αυθεντικότητας στο βωμό του κέρδους των λίγων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νάξος: Στην κορυφή της λίστας με τους καλύτερους προορισμούς του 2026
Διεθνής διάκριση 15.01.26

Το ελληνικό νησί που κατέκτησε την κορυφή των καλύτερων προορισμών του 2026

«Η Νάξος είναι το νησί των χρυσών παραλιών, οι ντόπιοι λατρεύουν τα παιδιά, τα εστιατόρια δεν σε κάνουν ποτέ να νιώθεις ανεπιθύμητος» γράφει η βραβευμένη blogger Μάρτα Οστόγια

Σύνταξη
Οι καλύτεροι γαστρονομικοί προορισμοί για το 2026, σύμφωνα με τον οδηγό Michelin
Δείπνο; 12.01.26

Οι καλύτεροι γαστρονομικοί προορισμοί για το 2026, σύμφωνα με τον οδηγό Michelin

Ο οδηγός Michelin δημοσίευσε τη λίστα με τους 16 καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς που αξίζει να επισκεφθούμε το 2026 - Από την Σαουδική Αραβία μέχρι την Ιταλία, ένα (νόστιμο) πιάτο δρόμος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
To πρώτο εμπορικό κέντρο στον κόσμο μόνο με second hand είδη – Τόνωση τοπικής οικονομίας και περιβαλλοντική συνείδηση
«Re» 12.01.26

To πρώτο εμπορικό κέντρο στον κόσμο μόνο με second hand είδη – Τόνωση τοπικής οικονομίας και περιβαλλοντική συνείδηση

Το εμπορικό κέντρο ReTuna στη Σουηδία αποτελεί ένα πείραμα κυκλικής κατανάλωσης που διοργανώνεται από τον δήμο, όπου όλα τα προϊόντα που πωλούνται έχουν δωριστεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το νεοϋορκέζικο ξενοδοχείο The Mark γιορτάζει 100 χρόνια ζωής – «Μια ιστορία αγάπης»
Upper East Side 10.01.26

Το νεοϋορκέζικο ξενοδοχείο The Mark γιορτάζει 100 χρόνια ζωής – «Μια ιστορία αγάπης»

Το The Mark γιορτάζει την 100ή επέτειό του με την κυκλοφορία ενός νέου βιβλίου από τον εκδοτικό οίκο Assouline, δια χειρός Derek Blasberg, του best seller συγγραφέα των New York Times.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης
Πού θα φας, πού θα πιεις 06.01.26

Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης

Κομψά ξενοδοχεία με τιμές κάτω από 130 ευρώ, ποικίλη γαστρονομική σκηνή και μερικά από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης της Νέας Υόρκης — η άγνωστη περιοχή του Κουίνς αξίζει να γίνει πιο γνωστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πλήθος κόσμου στην Τούμπα, τιμά τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Πλήθος κόσμου στην Τούμπα, τιμά τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pics)

Άνοιξαν οι πύλες της Τούμπας και υποδέχονται κόσμο που συρρέει για να τιμήσει τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία - Γραμμή υποστήριξης των οικογενειών δημιούργησε η ασπρόμαυρη ΠΑΕ.

Σύνταξη
Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου
«Δεν είχα ιδέα» 28.01.26

Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον αρραβώνα των Ντοβ Κάμερον και Νταμιάνο Ντάβιντ, δεν τραβήχτηκαν την ώρα της πρότασης γάμου, όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

Σύνταξη
Τροχαίο στη Ρουμανία: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» λέει γιατρός που μίλησε με επιζώντα
Θρήνος στον ΠΑΟΚ 28.01.26

Τροχαίο στη Ρουμανία - «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» λέει γιατρός που μίλησε με επιζώντα

Οι πολυτραυματίες από το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία - δύο 20χρονοι και ένας 28χρονος - παραμένουν αιμοδυναμικά σταθεροί και υπό συνεχή παρακολούθηση, δήλωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας

Σύνταξη
Ελένη Βουλγαράκη: Παραιτήθηκε από το ραδιόφωνο και θα ζήσει μόνιμα στη Λισαβόνα με τον Ιωαννίδη
Λόγω εγκυμοσύνης; 28.01.26

Ελένη Βουλγαράκη: Παραιτήθηκε από το ραδιόφωνο και θα ζήσει μόνιμα στη Λισαβόνα με τον Ιωαννίδη

Η Ελένη Βουλγαράκη στο πλευρό του αγαπημένου της Φώτη Ιωαννίδη. «Η αλήθεια είναι ότι είχαμε βάλει ένα deadline. Υπάρχουν υποχρεώσεις, στις οποίες δεν μπορώ να είμαι σωστή».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Ρούμπιο απειλεί με νέα επίθεση εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί – Οι ΗΠΑ αμφιβάλουν για τη Ροντρίγκες
Θολό τοπίο 28.01.26

Οι ΗΠΑ αμφιβάλουν για τη Ροντρίγκες - Ο Ρούμπιο απειλεί με νέα επίθεση τη Βενεζουέλα «εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί»

Αμφιβολίες έχουν οι ΗΠΑ για το κατά πόσο μπορούν να ελέγξουν πλήρως την Ροντρίγκες με τον Ρούμπιο να επαναφέρει τη στρατιωτική απειλή για τη Βενεζουέλα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Καλλιθέα: Νέα τραγωδία με βρέφος – Το μετέφεραν συγγενείς του σε ιδιωτικό ιατρείο, χωρίς τις αισθήσεις του
Μόλις επτά ημερών 28.01.26

Νέα τραγωδία με βρέφος στην Καλλιθέα - Το μετέφεραν συγγενείς του σε ιδιωτικό ιατρείο, χωρίς τις αισθήσεις του

Το βρέφος παρελήφθη στη συνέχεια από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν ζωή.

Σύνταξη
Ρωσία: Φρικτά βασανιστήρια στον στρατό – Τιμωρούν άνδρες για ανυπακοή δένοντάς τους ανάποδα σε δέντρα
Ασύλληπτη σκληρότητα 28.01.26

Φρικτά βασανιστήρια στον ρωσικό στρατό - Τιμωρούν άνδρες για ανυπακοή δένοντάς τους ανάποδα σε δέντρα (βίντεο)

Πλάνα δείχνουν δύο στρατιώτες από τη Ρωσία δεμένους στα δέντρα στη γραμμή του Μετώπου να εκλιπαρούν για έλεος την ώρα που οι διοικητές τούς βάζουν χιόνι στο στόμα για να πνίξουν τις κραυγές τους

Σύνταξη
«Δρόμος του θανάτου» ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα μαύρα στατιστικά
«Drumul morții» 28.01.26

«Δρόμος του θανάτου» ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα μαύρα στατιστικά

Ο DN6 είναι εθνικός δρόμος στη Ρουμανία μήκους 639 χλμ, με μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση - Αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού άξονα E70 και θεωρείται από τους πιο επικίνδυνους στην Ευρώπη

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας
Champions League 28.01.26

Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Ο Ολυμπιακός δίνει το βράδυ της Τετάρτης τον «τελικό» πρόκρισης στα πλέι-οφ του Champions League με αντίπαλο τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και χρειάζεται τη νίκη για να «καθαρίσει» - Όλα τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Σύνταξη
Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο
Στο σφυρί 28.01.26

Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο

Ανέκδοτες φωτογραφίες των αδελφών Κρέι, να διασκεδάζουν με φίλους και να κάνουν διακοπές, ετοιμάζονται να βγουν στο σφυρί - δείχνοντας μια άλλη πλευρά των αδίστακτων εγκληματιών του Λονδίνου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κατερίνα Παπουτσάκη: Χώρισε από τον Θάνο Χατζόπουλο, μετά από 16 μήνες σχέσης
Fizz 28.01.26

Κατερίνα Παπουτσάκη: Χώρισε από τον Θάνο Χατζόπουλο, μετά από 16 μήνες σχέσης

Η Κατερίνα Παπουτσάκη είναι πλέον single. Η σχέση της ηθοποιού με τον γοητευτικό επιχειρηματία είχε γίνει γνωστή τον Οκτώβριο του 2024, δυο χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Παναγιώτη Πιλαφά.

Σύνταξη
«Μετωπική» ΠΑΣΟΚ και ΝΔ με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά – Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

«Μετωπική» ΠΑΣΟΚ και ΝΔ με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά – Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή

«Μετωπική» σύγκρουση με την κυβέρνηση ανοίγει το ΠΑΣΟΚ με αιχμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Νέο «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ ετοιμάζει από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. 

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με τον εντοπισμό των δύο σορών – Τι εξετάζει η Αστυνομία
Σοκ 28.01.26

Θρίλερ με τον εντοπισμό των δύο σορών στη Θεσσαλονίκη - Τι εξετάζει η Αστυνομία

Ο 52χρονος συλληφθείς ομολόγησε στους αστυνομικούς τη δολοφονία της 46χρονης στη Θεσσαλονίκη που αγνοούνταν από τον Οκτώβριο του 2024 - Τι ισχυρίστηκε για τη δεύτερη σορό που εντοπίστηκε στο δώμα

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο