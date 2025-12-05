Ποιοι τουρίστες επιλέγουν την Αθήνα – Οι δύο σημαντικότερες αγορές

Η Αθήνα συνεχίζει την ανοδική της πορεία στον τουρισμό και τα νούμερα επιβεβαιώνουν την ισχυρή δυναμική της πόλης με τις διεθνείς αφίξεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας να φτάνουν τα 11,1 εκατ. το 2024, σημειώνοντας άνοδο YTD Οκτ 25/24 κατά 8,5%, ενώ 7,9 εκατ. από αυτούς ήταν αλλοδαποί κάτοικοι -το 92% ταξιδιώτες αναψυχής- και φέτος παρατηρείται αύξηση κατά 9,2% YTD Οκτ 25 /24.

Αυτό επισημάνθηκε από τον Stefan Merkenhof Managing Consultant / GBR Consulting, ο οποίος παρουσίασε τα έως σήμερα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έρευνας benchmarking που διενεργεί η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών επί 21 χρόνια, συγκεντρώνοντας στοιχεία κίνησης και απόδοσης (μέση πληρότητα, μέση τιμή δωματίου, έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο, κά) σε συνδυασμό με τα στοιχεία δυναμικότητας και τις αφίξεις στον προορισμό.

Οι δύο σημαντικότερες αγορές της Αθήνας

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζουν να αποτελούν τις δύο σημαντικότερες αγορές της Αθήνας, παρά την αποδυνάμωση δολαρίου και λίρας. Την ίδια στιγμή, τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας κατέγραψαν πληρότητα YTD Οκτ 25, 78,6% (ίδια με πέρυσι), ενώ το ADR (μέση τιμή δωματίου) σημείωσε αύξηση 2,8%, φτάνοντας τα 185 ευρώ και το RevPar (έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο) κατά 2,9%.

Οι τάσεις στην αγορά διαμονής δείχνουν: ταχεία ανάπτυξη των boutique και life style ξενοδοχείων, συνεχή ανάπτυξη της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης, πίεση προς την βιωσιμότητα και ενεργειακές αναβαθμίσεις, αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, άνοδο του τομέα των serviced apartments / aparthotels και αύξηση της συμμετοχής σε ξενοδοχειακές αλυσίδες. Συνολικά 55 ξενοδοχειακές αλυσίδες έχουν πλέον παρουσία στην Αττική – ανάμεσά τους 25 διεθνείς.

Οι αλυσίδες κυριαρχούν στα πεντάστερα

Στην κατηγορία των 5 αστέρων, το 82% των δωματίων ανήκει σε αλυσίδες. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στο επενδυτικό ενδιαφέρον, που το 2025 ανεβάζει την Αθήνα στην 8η θέση των κορυφαίων ευρωπαϊκών πόλεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις, από τη 10η που βρισκόταν το 2024, με βάση την έρευνα της CBRE.

Οι μισοί επενδυτές θεωρούν ότι η ζήτηση ξεπερνά τη νέα προσφορά και το 34% προτιμά στρατηγικές «προστιθέμενης αξίας», αξιοποιώντας την ευκαιρία για αναβαθμίσεις υφιστάμενων καταλυμάτων και δημιουργία υπεραξίας.

Υψηλή πληρότητα καταγράφει η Αθήνα

Σε σύγκριση με άλλους μεσογειακούς προορισμούς, η Αθήνα καταγράφει υψηλότερη πληρότητα από Ρώμη, Μαδρίτη και Λισαβόνα, υπολείπεται ελαφρώς της Βαρκελώνης και εμφανίζει ADR υψηλότερη από την Μαδρίτη και τη Λισαβόνα. Η σταθερή αυτή άνοδος ενισχύει περαιτέρω το αφήγημα μιας πόλης που αλλάζει με ταχύ ρυθμό, προσελκύοντας τουρίστες και κεφάλαια, αλλά που ταυτόχρονα χρειάζεται ένα σαφές στρατηγικό σχέδιο ώστε η επιτυχία να μετατραπεί σε μακροχρόνια, βιώσιμη ανάπτυξη για όλους».

Η έρευνα παρουσιάστηκε κατά τη σημερινή γενική συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών, όπου μεταξύ άλλων, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τονίστηκε η αναγκαιότητα να διερευνηθεί σε βάθος το νέο περιβάλλον σε τουριστικά καταλύματα κάθε είδους, καθώς επιδρά στο προφίλ του προορισμού, στη συνολική ζήτηση και στις τιμές των ξενοδοχείων, στη βιωσιμότητα -κατ’ επέκταση- των επιχειρήσεων και φυσικά στην συνολική προσφερόμενη ποιότητα αλλά και στις προσδοκίες του τουριστικού κόσμου.

Τι λέει η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Ευγένιος Βασιλικός, «η Αθήνα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται σοβαρά το θέμα των τουριστικών κλινών της σε κάθε κατηγορία καταλύματος και ως προς την ποσότητά τους και ως προς τη γεωγραφική τους κατανομή, με βάση την ουσιαστική φέρουσα ικανότητα του προορισμού, τη γενική και ειδική υποδομή των δήμων και ένα ποιοτικότερο μοντέλο τουρισμού για την πόλη, που θα συνυπολογίζει τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Η δυναμική της Αθήνας δεν αμφισβητείται, οι αριθμοί εμπνέουν αισιοδοξία, αλλά η περαιτέρω τουριστική ανάπτυξή της απαιτεί επιστημονική προσέγγιση και στρατηγικό σχέδιο».

Η γενική γραμματέας της ΕΞΑ Ντόρα Παϊσίου, στο ίδιο μήκος κύματος, επεσήμανε πως «μοιάζει αδιανόητο να αποσκοπούμε σε περαιτέρω διπλασιασμό ή τριπλασιασμό των αριθμών χωρίς τις κατάλληλες υποδομές, χωρίς δρόμους, θέσεις στάθμευσης και δίκτυα. Η Αθήνα έχει αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες, σε βαθμό που δεν συναντάμε σε καμία άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Έχει μετατραπεί σε μια «πόλη-νομό», γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη τη χάραξη στρατηγικής, καθώς εντός των ορίων της συγκρούονται ανελέητα πολλά και ποικίλα συμφέροντα. Και σε αυτό το σημείο επανατίθεται το κρίσιμο ερώτημα, τι είδους τουρισμό θέλουμε να έχουμε: μαζικό ή ποιοτικό».

Η κοινωνική δράση της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών

Κατά την διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΕΞΑ παρουσιάστηκαν επίσης από τον Δημήτρη Φραγκάκη, πρόεδρο της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής ΑΕ, οι στόχοι και οι δράσεις του DMMO της Περιφέρειας Αττικής, ενώ ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός, εξήρε την κοινωνική προσφορά της Ένωσης και απένειμε τιμητική διάκριση στον πρόεδρο της ΕΞΑ, Ευγένιο Βασιλικό.

Την κοινωνική δράση και προσφορά της Ένωσης εξήραν επίσης η εκπρόσωπος της ομάδας «Μπορούμε» Άννα Καμπουροπούλου, για την συνεργασία από το 2012 και την προσφορά μέχρι σήμερα περισσότερων από 183.600 μερίδων τροφίμων προς δεκάδες κοινωφελείς φορείς σε όλη την Αττική. Η δράση συνδυάζεται με τη συμμετοχή της ΕΞΑ στην «Συμμαχία για την μείωση της σπατάλης τροφίμων», αλλά και της ομάδας HOPE Genesis, εκπροσωπούμενης από την Εύα Νίκη Παπαδάκη, για τη σταθερή συνεργασία από το 2018 έως σήμερα και την παραχώρηση περισσότερων από 750 διανυκτερεύσεων, ωφελώντας πάνω από 120 γυναίκες ακριτικών νησιών μαζί με τους συνοδούς τους.

