Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 15:52
Ανακαλείται γνωστό τρόφιμο «ως μη ασφαλές» από τον ΕΦΕΤ
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 18:39
Θρίλερ στην Ανδραβίδα με IX βυθισμένο σε αρδευτικό κανάλι
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 14:00
ΓΣΕΕ: Τι ισχύει για τους εργαζόμενους σε συνθήκες κακοκαιρίας
Ο νέος τουριστικός χάρτης: Γιατί αλλάζουν οι προορισμοί και τι σημαίνει για την οικονομία
Διεθνής Οικονομία 05 Δεκεμβρίου 2025 | 18:00

Ο νέος τουριστικός χάρτης: Γιατί αλλάζουν οι προορισμοί και τι σημαίνει για την οικονομία

Πώς και γιατί έχουν αλλάξει οι κορυφαίοι τουριστικοί προορισμοί - Ο αντίκτυπος στην οικονομία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πίστεψέ το! Έτσι θα «ξεκολλήσεις» από τα social

Πίστεψέ το! Έτσι θα «ξεκολλήσεις» από τα social

Για δεκαετίες, η παγκόσμια τουριστική βιομηχανία λειτουργούσε με σταθερές και βεβαιότητες: το καλοκαίρι ανήκε στη Μεσόγειο, ο πολιτισμός στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις και η εξωτική εμπειρία στη Νοτιοανατολική Ασία.

Ωστόσο, καθώς πλησιάζουμε στα μέσα της τρέχουσας δεκαετίας, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική ανατροπή: Οι πρόσφατες εκθέσεις διεθνών οργανισμών, όπως το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και ο Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών, επιβεβαιώνουν πως οι τεκτονικές πλάκες του ταξιδιού μετακινούνται.

Οι παραδοσιακοί πόλοι έλξης χάνουν την αίγλη τους ή κλείνουν τις πύλες τους, ενώ νέες χώρες αναδύονται δυναμικά στο προσκήνιο. Η αλλαγή αυτή δεν είναι συγκυριακή, αλλά δομική, και οφείλεται σε τρεις κύριους παράγοντες: την κλιματική αλλαγή, τον οικονομικό πληθωρισμό και τον κορεσμό των δημοφιλών προορισμών.

Κλιματική αλλαγή

Ο σημαντικότερος παράγοντας που επανασχεδιάζει τον χάρτη είναι η άνοδος της θερμοκρασίας. Οι καύσωνες που πλήττουν τη Νότια Ευρώπη τα τελευταία καλοκαίρια, με τον υδράργυρο να αγγίζει συχνά τους 45 βαθμούς Κελσίου, καθιστούν τις διακοπές στη Μεσόγειο κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μια εμπειρία συχνά δυσάρεστη, αν όχι επικίνδυνη, για τους κατοίκους της Βόρειας Ευρώπης και της Αμερικής.

Αυτό έχει δημιουργήσει μια νέα τάση που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «διακοπές δροσιάς». Οι ταξιδιώτες στρέφονται πλέον προς τον Βορρά. Η Σκανδιναβία, οι ορεινές περιοχές της Ελβετίας και της Αυστρίας, ακόμα και ο Καναδάς, βλέπουν πρωτοφανή αύξηση στις καλοκαιρινές κρατήσεις. Αντί για ηλιοθεραπεία σε πυρακτωμένες παραλίες, οι τουρίστες επιλέγουν την πεζοπορία σε δροσερά δάση και την εξερεύνηση των φιόρδ, αλλάζοντας ριζικά τις ροές του τουριστικού κεφαλαίου.

Οικονομικές εναλλακτικές

Η παγκόσμια ακρίβεια και η αύξηση του κόστους των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν γεννήσει μια δεύτερη σημαντική τάση: την αναζήτηση οικονομικών εναλλακτικών. Οι νεότερες γενιές, πιεσμένες οικονομικά, αρνούνται να πληρώσουν τα υπέρογκα ποσά που απαιτούν πλέον η Σαντορίνη, το Ποζιτάνο ή η Γαλλική Ριβιέρα.

Αντ’ αυτού, αναζητούν προορισμούς που προσφέρουν παρόμοια αισθητική και εμπειρίες με πολύ πιο λίγα χρήματα. Η «Αλβανική Ριβιέρα» και το Μαυροβούνιο υποδέχονται ταξιδιώτες που κάποτε θα πήγαιναν στην Ιταλία ή την Ελλάδα. Η Πολωνία και η Γεωργία αναδεικνύονται σε πολιτιστικούς προορισμούς που ανταγωνίζονται ακριβότερες δυτικοευρωπαϊκές επιλογές. Αυτή η στροφή δεν είναι απλώς μια λύση ανάγκης, αλλά μια συνειδητή επιλογή που ανακατανέμει τον τουριστικό πλούτο σε χώρες που μέχρι πρότινος βρίσκονταν στο περιθώριο.

Ο κορεσμός και η αντίδραση των τοπικών κοινωνιών

Ο τρίτος πυλώνας της αλλαγής είναι ο υπερτουρισμός. Εμβληματικές πόλεις όπως η Βενετία, το Άμστερνταμ και η Βαρκελώνη έχουν φτάσει στα όριά τους. Οι εικόνες διαμαρτυρίας κατοίκων στα Κανάρια Νησιά και οι αυστηροί περιορισμοί που επιβάλλονται (εισιτήρια εισόδου, απαγόρευση νέων ξενοδοχείων) στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: «Ως εδώ».

Αυτά τα μέτρα απώθησης αναγκάζουν τους ταξιδιώτες να πηγαίνουν σε μικρότερες πόλεις ή να ανακαλύπτουν λιγότερο γνωστά μέρη. Η τάση αυτή βοηθά στην αποσυμφόρηση των δημοφιλέστερων προορισμών και παράλληλα μεταφέρει τις προκλήσεις σε νέες περιοχές.

Ο οικονομικός αντίκτυπος: Αναδιανομή και ανισότητες

Οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών των αλλαγών είναι βαθιές και αμφίσημες. Από τη μια πλευρά, παρατηρείται μια υγιής γεωγραφική αναδιανομή του εισοδήματος. Τοπικές οικονομίες στην Ανατολική Ευρώπη ή σε ορεινά χωριά που μαράζωναν, τώρα αναζωογονούνται, δημιουργούνται θέσεις εργασίας και βελτιώνονται οι υποδομές.

Από την άλλη πλευρά, η απότομη τουριστική ανάπτυξη εντείνει τη στεγαστική κρίση. Η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε νέους προορισμούς αυξάνει δραματικά τα ενοίκια, εκτοπίζοντας τους μόνιμους κατοίκους και αλλοιώνοντας τον κοινωνικό ιστό. Το οικονομικό όφελος συχνά δεν διαχέεται στο σύνολο της κοινωνίας, αλλά συσσωρεύεται σε λιγοστούς επενδυτές ακινήτων.

Επιπλέον, οι παραδοσιακοί προορισμοί αλλάζουν στρατηγική. Στόχος πλέον δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Η Ελλάδα και η Ισπανία προσπαθούν να επεκτείνουν την τουριστική περίοδο στο φθινόπωρο και την άνοιξη, στοχεύοντας σε επισκέπτες υψηλότερου εισοδήματος. Το μοντέλο «ήλιος και θάλασσα» μετατρέπεται σε μοντέλο «εμπειρία και βιωσιμότητα».

Το συμπέρασμα είναι σαφές: Το μοντέλο του μαζικού, ανεξέλεγκτου τουρισμού του 20ού αιώνα έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Οι νικητές της επόμενης δεκαετίας δεν θα είναι οι χώρες με τις καλύτερες παραλίες, αλλά εκείνες που θα προσφέρουν ασφάλεια, ήπιες κλιματικές συνθήκες και αυθεντικές εμπειρίες, σεβόμενες παράλληλα την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Η παγκόσμια οικονομία του τουρισμού δεν συρρικνώνεται, αλλά μεταμορφώνεται, και μαζί της αλλάζει η φυσιογνωμία του πλανήτη.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Χρήστος Μεγάλου: Κομβική εξέλιξη για την Πειραιώς η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

Χρήστος Μεγάλου: Κομβική εξέλιξη για την Πειραιώς η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

Πρόταση γάμου: Κάνε μια παύση πριν πεις το «ναι»

Πρόταση γάμου: Κάνε μια παύση πριν πεις το «ναι»

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με «υποσχέσεις» το κλείσιμο της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με «υποσχέσεις» το κλείσιμο της εβδομάδας

Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι
Απάτες 02.12.25

Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι

Η φοροδιαφυγή Cum-Ex, που κόστισε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους δισεκατομμύρια ευρώ, το σκάνδαλο Qatargate, το οποίο αφορά δωροδοκία ευρωβουλευτών και, τώρα, η σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, θέτουν υπό περαιτέρω αμφισβήτηση την αξιοπιστία της ΕΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Λιθουανία: Η κυβέρνηση θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των αερόστατων από τη Λευκορωσία
Παίρνει μέτρα 05.12.25

Λιθουανία: Η κυβέρνηση θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των αερόστατων από τη Λευκορωσία

Η Λιθουανία, μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, κατηγορεί εδώ και καιρό τη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Ρωσίας, ότι διεξάγει έναν «υβριδικό πόλεμο» εναντίον της

Σύνταξη
Ο Τζέρεμι Ο. Χάρις του Emily in Paris συνελήφθη στην Ιαπωνία ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών
MDMA 05.12.25

Ο Τζέρεμι Ο. Χάρις του Emily in Paris συνελήφθη στην Ιαπωνία ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών

Ο θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός Τζέρεμι Ο. Χάρις συνελήφθη στην Οκινάουα, όπου οι ιαπωνικές αρχές τον θεωρούν ύποπτο για απόπειρα εισαγωγής παράνομων ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό MDMA στη χειραποσκευή του κατά την άφιξή του από την Ταϊβάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα εννέα βήματα της ΚΕΔ για την εκπαίδευση των διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Τα εννέα βήματα της ΚΕΔ για την εκπαίδευση των διαιτητών της Super League

Το βίντεο της τηλεκριτικής της ΚΕΔ, τα σεμινάρια αλλά και τα άλλα επτά βήματα για να γίνουν καλύτεροι οι διαιτητές της Super League. Τι είναι η πλατφόρμα πλατφόρμα RefHouse και η αυτοαξιολόγηση

Βάιος Μπαλάφας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί σταθμοί του Μετρό αύριο στο κέντρο της Αθήνας για τις πορείες στη μνήμη Γρηγορόπουλου
Ελλάδα 05.12.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί σταθμοί του Μετρό αύριο στο κέντρο της Αθήνας για τις πορείες στη μνήμη Γρηγορόπουλου

Δύο συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας έχουν προγραμματιστεί αύριο στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου 17 χρόνια από τη δολοφονία του στα Εξάρχεια

Σύνταξη
Αμφιθυμία για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τις αλήθειες και τα ψέματα της Συμφωνίας εξηγεί στο in ο καθηγητής Αρις Καζάκος
Εργασιακά Δικαιώματα 05.12.25

Αμφιθυμία για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τις αλήθειες και τα ψέματα της Συμφωνίας εξηγεί στο in ο καθηγητής Αρις Καζάκος

Μέρος των εργαζόμενων ωφελείται, άλλοι κλάδοι δεν θα δουν αλλαγή και τα αποτελέσματα ως προς τη μεγάλη εικόνα θα κριθούν στην πράξη. Ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου Αρις Καζάκος αναλύει στο in τη Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Χριστούγεννα: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα
Τρεις Κυριακές 05.12.25

Χριστούγεννα: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, σύμφωνα με τους εμπορικούς συλλόγους Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον Άγιο Δημήτριο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Συνάντηση με τον μητροπολίτη Φιλόθεο
Θεσσαλονίκη 05.12.25

Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον Άγιο Δημήτριο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Συνάντηση με τον μητροπολίτη Φιλόθεο

Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έτυχε θερμής υποδοχής από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο, με τον οποίο συζήτησαν σε εγκάρδιο κλίμα

Σύνταξη
Ο Μάικλ Λάντον ήταν ένας πολύ αστείος τύπος, αλλά είχε «απαίσια παιδική ηλικία»
«Εργασιομανής και τρελός» 05.12.25

Ο Μάικλ Λάντον ήταν ένας πολύ αστείος τύπος, αλλά είχε «απαίσια παιδική ηλικία»

Οι ηθοποιοί της σειράς «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι» μίλησαν για την συνεργασία τους με τον εκλιπόντα Μάικλ Λάντον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1991.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους αλλοδαπούς για να πουλάνε λαθραία τσιγάρα – 11 συλλήψεις
Ελλάδα 05.12.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους αλλοδαπούς για να πουλάνε λαθραία τσιγάρα – 11 συλλήψεις

Σύγχρονοι δουλέμποροι κρατούσαν φυλακισμένους ανήλικους και τους εξανάγκαζαν να πουλάνε λαθραία καπνικά προϊόντα σε ψιλικατζίδικα της Αττικής.

Σύνταξη
Γαλλία: Drones εθεάθησαν πάνω από τη βάση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στην Μπρεστ
Επιχείρηση κατάρριψης 05.12.25

Γαλλία: Drones εθεάθησαν πάνω από τη βάση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στην Μπρεστ

Πέντε drones άγνωστης προέλευσης εθεάθησαν να πετούν πάνω από τη βάση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στο Ιλ Λονγκ, κοντά στο λιμάνι της Μπρεστ. Έρευνα του στρατιωτικού εισαγγελέα της Γαλλίας σε εξέλιξη.

Σύνταξη
Ο αθέατος πόλεμος μεταξύ των διαιτητών
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ο αθέατος πόλεμος μεταξύ των διαιτητών

Οι ρέφερι της Super League είναι χωρισμένοι σε τρία στρατόπεδα και πρόκειται για υπόθεση που πονοκεφαλιάζει την ΚΕΔ. Ολο το παρασκήνιο

Βάιος Μπαλάφας
ΣΥΡΙΖΑ: Πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης; – Διαφήμιση 828.000€ για σιδηροδρομικά που δεν έγιναν
Πολιτική Γραμματεία 05.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης; – Διαφήμιση 828.000€ για σιδηροδρομικά που δεν έγιναν

Ο τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος κατέθεσε Ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό, ζητώντας εξηγήσεις για τη σκανδαλώδη επιλογή χρηματοδότησης μιας επικοινωνιακής καμπάνιας για το... τίποτα

Σύνταξη
«Κρυφός φόρος» η ακρίβεια στα τρόφιμα – Ο δραματικός αντίκτυπός της στην καθημερινότητα
Πληθωρισμός 05.12.25

«Κρυφός φόρος» η ακρίβεια στα τρόφιμα – Ο δραματικός αντίκτυπός της στην καθημερινότητα

Ανυποχώρητη η ακρίβεια στα τρόφιμα, τσακίζει τους χαμηλόμισθούς και τους χαμηλοσυνταξιούχους και τορπιλίζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Με έκαψε σήμερα» – Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκαλύπτει το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο
Τι εννοούσε; 05.12.25

«Με έκαψε σήμερα» - Ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποκαλύπτει το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ λέει ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο του έστειλε μήνυμα για την πρόσφατη αλλαγή στο χτένισμά του, ενώ στο παρελθόν του είχε δώσει τη συμβουλή «όχι σκληρά ναρκωτικά και όχι ταινίες με υπερήρωες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ερώτηση Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ: Σοβαρά στοιχεία για την ύπαρξη σκανδάλου στην διαχείριση κονδυλίων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Πολιτική 05.12.25

Ερώτηση Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ: Σοβαρά στοιχεία για την ύπαρξη σκανδάλου στην διαχείριση κονδυλίων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

«Προκύπτει ότι, κατά την περίοδο προεδρίας στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ του ΟΝΝεΔίτη κ. Δέρβου, ανατέθηκε σωρεία συμβάσεων σε άλλους ΟΝΝΕδίτες, που ήταν κοινοί μέτοχοι σε εταιρείες-κελύφη με φαινομενικά μόνο ανταγωνιστική σχέση», λένε οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Στο ΕΚ θα μιλήσουν την Τρίτη Καρυστιανού, Ράμμος, Φαραντούρης για την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε υποθέσεις διαφθοράς
Βρυξέλλες 05.12.25

Στο ΕΚ θα μιλήσουν την Τρίτη Καρυστιανού, Ράμμος, Φαραντούρης για την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε υποθέσεις διαφθοράς

«Η επίκληση του άρθρου 86 στην χώρα μας ακυρώνει βασικές αρχές του δικαίου και οδηγεί σε ατιμωρησία και σε δύο κατηγορίες πολιτών: Πατρίκιους και Πληβείους», δήλωσε ο Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
ΚΚΕ για Byron: Ο κρατικός μηχανισμός ενάντια στα μπλόκα των αγροτών «παραλύει» όταν οι δρόμοι κλείνουν από την ανεπάρκειά του
Κακοκαιρία 05.12.25

ΚΚΕ για Byron: Ο κρατικός μηχανισμός ενάντια στα μπλόκα των αγροτών «παραλύει» όταν οι δρόμοι κλείνουν από την ανεπάρκειά του

«Η κυβέρνηση και η Τοπική Διοίκηση πρέπει να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από την 'ατομική ευθύνη' και τα 'ακραία καιρικά φαινόμενα' και να διαθέσουν εδώ και τώρα κονδύλια για σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
League Cup 05.12.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:45 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για τον τελικό του League Cup βόλεϊ ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Χάνει το ματς με την ΑΕΚ ο Μορόν
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Χάνει το ματς με την ΑΕΚ ο Μορόν

Ο Λορέν Μορόν συμπλήρωσε κάρτες και θα εκτίσει την ποινής της μιας αγωνιστικής στο ματς της 16ης αγωνιστικής με την ΑΕΚ στο «Κλ. Βικελίδης».

Σύνταξη
Μήπως με βίασαν και δεν το θυμάμαι; – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στη σειρά ντοκιμαντέρ για τον Diddy
Danity Kane 05.12.25

Μήπως με βίασαν και δεν το θυμάμαι; – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στη σειρά ντοκιμαντέρ για τον Diddy

Η Aubrey O’Day, ρίχνει φως σε μια από τις πιο βασανιστικές πτυχές της υπόθεσης γύρω από τον Diddy, αποκαλύπτοντας στη νέα σειρά του Netflix ότι μια μάρτυρας την είδε να υφίσταται σεξουαλική επίθεση σε κατάσταση μέθης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
