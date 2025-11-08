newspaper
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.11.2025 | 09:52
Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τουρισμός: Στο top10 των Ευρωπαίων τουριστών η Ελλάδα [γράφημα]
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Νοεμβρίου 2025 | 14:25

Τουρισμός: Στο top10 των Ευρωπαίων τουριστών η Ελλάδα [γράφημα]

Ο ελληνικός τουρισμός έχει ανεβάσει ταχύτητα – Τι δείχνει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Cuteness overload: Γιατί μας «τραβάει» το χαριτωμένο;

Cuteness overload: Γιατί μας «τραβάει» το χαριτωμένο;

Spotlight

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται ο τουρισμός και τους χειμερινούς μήνες, κυρίως στην Ευρώπη — συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Η στροφή των Ευρωπαίων προς ασφαλείς προορισμούς δεν είναι πια καλοκαιρινό φαινόμενο. Η τάση, που έγινε αισθητή πέρυσι τον χειμώνα και ενισχύθηκε το καλοκαίρι, φαίνεται πως επεκτείνεται δυναμικά και στους χειμερινούς μήνες.

Ο τουρισμός στην Ελλάδα

Η Ελλάδα καταλαμβάνει σταθερά μία θέση μεταξύ των 10 χωρών προς τις οποίες σχεδιάζουν να ταξιδέψουν οι Ευρωπαίοι το προσεχές διάστημα, μέχρι τον Μάρτιο του 2026, δηλαδή την περίοδο χαμηλής ζήτησης.

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών (European Travel Commission – ETC), η Ελλάδα με μερίδιο 5% καταλαμβάνει την έβδομη θέση στη δεκάδα, ισοβαθμώντας με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πορτογαλία.

Πρωταθλήτρια και είναι η Ισπανία 12%, Ιταλία και Γαλλία ακολουθούν με μερίδιο 8% και η Γερμανία 6%. Τη δεκάδα συμπλήρωσαν Αυστρία και Τουρκία με μερίδιο 4% και η Κροατία στο 3%.

Ως προς τις επιμέρους αγορές, η Ελλάδα καταλαμβάνει μία θέση στο top 5 των Αυστριακών με μερίδιο 5%, τη στιγμή που η Γερμανία βρίσκεται στην κορυφή στο 13%. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε ό,τι αφορά τη βρετανική αγορά, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει μερίδιο 5% και την Ισπανία να βρίσκεται στην κορυφή με μερίδιο 17%.

Την τέταρτη θέση με μερίδιο 7% -το υψηλότερο της χώρας μας- καταλαμβάνει η Ελλάδα στα πλάνα των Γάλλων, οι οποίοι τοποθετούν την Ισπανία με μερίδιο 13% στην πρώτη θέση των προτιμήσεών τους.

Σε ό,τι αφορά τη πολωνική αγορά, η χώρα μας με μερίδιο 6% βρίσκεται στην τέταρτη θέση της σχετικής λίστας, με την Ισπανία να καταλαμβάνει την πρώτη θέση με μερίδιο 11%.

Τέλος, η χώρα μας είναι απούσα από τις αντίστοιχες λίστες των Βέλγων, των Ολλανδών, των Γερμανών, των Ιταλών, των Ισπανών και των Ελβετών, όπως προκύπτει από την έκθεση της ETC.

Η προτεραιότητα

Οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στα ταξίδια, δείχνοντας σταθερό ενθουσιασμό για την εξερεύνηση της ηπείρου, ακόμη και καθώς οι εποχές γίνονται πιο δροσερές.

Το 73% θα ταξιδέψουν σε shoulder season (μεταξύ Οκτωβρίου 2025 και Μαρτίου 2026), ένα ποσοστό που παραμένει αμετάβλητο από πέρυσι.

Τα διεθνή ταξίδια εντός της Ευρώπης βρίσκονται σε άνοδο. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι (63%) σχεδιάζουν να ταξιδέψουν εκτός της χώρας καταγωγής τους αυτό το φθινόπωρο και τον χειμώνα, μια αξιοσημείωτη αύξηση 3% από το περασμένο φθινόπωρο.

Από αυτούς, το 35% σκοπεύει να επισκεφθεί γειτονικές χώρες, ενώ το 29% επιλέγει πιο μακρινούς ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Τα ταξίδια εξακολουθούν επίσης να βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων δαπανών των Ευρωπαίων, με το 82% να διατηρεί ή να αυξάνει τον ταξιδιωτικό του προϋπολογισμό, πολύ περισσότερο από άλλες δραστηριότητες αναψυχής.

Ωστόσο, οι οικονομικοί περιορισμοί παραμένουν το κύριο εμπόδιο για όσους δεν σχεδιάζουν ταξίδι (36%), ακολουθούμενοι από την έλλειψη χρόνου (27%).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Crypto
Crypto: Πώς μετασχηματίζουν την αγορά και ο παράλληλος δρόμος με το ψηφιακό ευρώ

Crypto: Πώς μετασχηματίζουν την αγορά και ο παράλληλος δρόμος με το ψηφιακό ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Cuteness overload: Γιατί μας «τραβάει» το χαριτωμένο;

Cuteness overload: Γιατί μας «τραβάει» το χαριτωμένο;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

OT FORUM
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις

inWellness
inTown
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φούσκα» το θαύμα της αμερικανικής οικονομίας; – Τα ανησυχητικά σημάδια
Magnificent Seven 08.11.25

Οικονομικό θαύμα ή νέα «φούσκα» η τεχνητή νοημοσύνη; - Τα ανησυχητικά σημάδια

Η Αμερική έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στοίχημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έγραψε πρόσφατα ο διαχειριστής επενδύσεων Ρουσίρ Σάρμα - Το sell off της περασμένης εβδομάδας προκαλεί ανησυχία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»
Ενάρετος κύκλος 08.11.25

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»

Tο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο καλλιεργεί έναν υγιή οικονομικό κύκλο: εξειδικευμένο, υγιές, ασφαλές εργατικό δυναμικό, που οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα, καινοτομία και σε οικονομική σταθερότητα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας
Κρίσιμο σταυροδρόμι 07.11.25

Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας

Απαιτούνται πολιτικές για τη βιομηχανία που να προωθούν την παραγωγικότητα, να επιταχύνουν την καινοτομία και, κυρίως, να θέτουν τους εργαζόμενους και τις ανησυχίες τους στο επίκεντρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Υπερταμείο για ΕΛΤΑ: Παραδείγματα από τις μεταρρυθμίσεις στα ταχυδρομεία σε Βρετανία, Ελβετία, Ολλανδία και Ουγγαρία
Νέα ανακοίνωση 07.11.25

Υπερταμείο για ΕΛΤΑ: Παραδείγματα από τις μεταρρυθμίσεις στα ταχυδρομεία σε Βρετανία, Ελβετία, Ολλανδία και Ουγγαρία

«Τα πλάνα μετασχηματισμού των εθνικών ταχυδρομικών οργανισμών είναι πολυετή και πολλαπλών αξόνων», επισημαίνει το Υπερταμείο, φέρνοντας παραδείγματα από μια σειρά χωρών για τα ταχυδρομεία

Σύνταξη
Κίνα: Πώς η ενεργειακή της επανάσταση θα αλλάξει τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία
Καθαρή ενέργεια 07.11.25

Πώς η ενεργειακή επανάσταση της Κίνας θα αλλάξει τις αγορές και την οικονομία

Ο δρόμος της Κίνας για την εδραίωσή της ως ισοδύναμη των ΗΠΑ παγκόσμια υπερδύναμη περνάει μέσα από την φθηνή, καθαρή ενέργεια, που αναμένεται να διαταράξει θετικά την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κάλεσε την Παρασκευή την Ελλάδα να εντείνει τις προσπάθειές της για να περιορίσει τις δραστηριότητες του «στόλου-φαντάσματος» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο και να παρακάμπτει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
OT FORUM – Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη
OT FORUM 07.11.25

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη

Ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, μίλησε στο OT FORUM και αναφέρθηκε στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα και παγκοσμίως

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φούσκα» το θαύμα της αμερικανικής οικονομίας; – Τα ανησυχητικά σημάδια
Magnificent Seven 08.11.25

Οικονομικό θαύμα ή νέα «φούσκα» η τεχνητή νοημοσύνη; - Τα ανησυχητικά σημάδια

Η Αμερική έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στοίχημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έγραψε πρόσφατα ο διαχειριστής επενδύσεων Ρουσίρ Σάρμα - Το sell off της περασμένης εβδομάδας προκαλεί ανησυχία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο
Ελλάδα 08.11.25

Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο 13χρονος μαθητής στην Αχαΐα, είχε αγοράσει τις ναρκωτικές ουσίες, από δύο 15χρονους μαθητές, έναντι του χρηματικού ποσού των 15 ευρώ.το ΑΠΕ.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 10η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Απανθρακωμένη σορός στη Βοιωτία: Οι αρχές ερευνούν σύνδεση με τη δολοφονία Λάλα
Ελλάδα 08.11.25

Απανθρακωμένη σορός στη Βοιωτία: Οι αρχές ερευνούν σύνδεση με τη δολοφονία Λάλα

Στην περίπτωση της Φωκίδας αλλά και της Βοιωτίας, τα δύο αυτοκίνητα ήταν κλεμμένα από την Αττική, οι δράστες είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες, ενώ τα έκαψαν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικές βολές για το μακελειό στα Βορίζια – Κατηγορίες για διγλωσσία σχετικά με την οπλοκατοχή
Πολιτική αντιπαράθεση 08.11.25

Αντιπολιτευτικές βολές για το μακελειό στα Βορίζια – Κατηγορίες για διγλωσσία σχετικά με την οπλοκατοχή

Πέτρος Παππάς από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ κατηγόρησαν την κυβέρνηση για τη διαχείριση του μακελειού στα Βορίζια - Τι απάντησε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης

Σύνταξη
«All’s Fair» – Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα
Όλα λάθος 08.11.25

«All’s Fair» – Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα

Οι Ναόμι Γουότς, Γκλεν Κλόουζ, Σάρα Πάλσον, Τεγιάνα Τέιλορ και Νίσι Νας-Μπετς συμπληρώνουν το καστ της σειράς All’s Fair, το οποίο αφορά μια γυναικεία εταιρεία δικηγόρων διαζυγίων που εκπροσωπούν αποκλειστικά γυναίκες πελάτισσες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γνωρίστε τον «Κινέζο Τραμπ» που κατακτά το social media – Συγκέντρωση εκατομμύρια προβολές από ένα… στοίχημα
Κόσμος 08.11.25

Γνωρίστε τον «Κινέζο Τραμπ» που κατακτά το social media – Συγκέντρωση εκατομμύρια προβολές από ένα… στοίχημα

To βίντεο έγινε αμέσως viral. Eκατομμύρια άνθρωποι από όλη την Κίνα παρακολουθούν τις εξελίξεις στις ΗΠΑ μέσω του διαδικτύου, και ο Τσεν λειτουργεί σαν «καθρέφτης» του Τραμπ.

Σύνταξη
Κικίλιας: Στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα για την οπλοκατοχή – Δεν υπάρχουν άβατα
Απαιτείται συναίνεση 08.11.25

Στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα για την οπλοκατοχή, λέει ο Βασίλης Κικίλιας - «Δεν υπάρχουν άβατα»

«Απαιτείται διακομματική συναίνεση» για το ζήτημα του αφοπλισμού υπογράμμισε ο Βασίλης Κικίλιας - Τι είπε για τις ενεργειακές συμφωνίες και τα ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Ευχές Μητσοτάκη και Δένδια για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – «Δύναμη στήριξης της ελληνικής κοινωνίας»
Ένοπλες Δυνάμεις 08.11.25

Ευχές Μητσοτάκη και Δένδια για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – «Δύναμη στήριξης της ελληνικής κοινωνίας»

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχήθηκαν στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας για τη γιορτή του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων

Σύνταξη
Στον Πανιώνιο ο Στέντμον Λέμον
Μπάσκετ 08.11.25

Στον Πανιώνιο ο Στέντμον Λέμον

Ενίσχυση για τον μπασκετικό Πανιώνιο, με τους «κυανέρυθρους» να ανακοινώνουν την απόκτξση του Αμερικανού φόργουορντ, Στέντμον Λέμον.

Σύνταξη
Σκληραίνει την στάση της η διοίκηση της ΚΕΔΕ με δυναμικές κινητοποιήσεις
Δεν πάει άλλο 08.11.25

Σκληραίνει την στάση της η διοίκηση της ΚΕΔΕ με δυναμικές κινητοποιήσεις

Στο ψήφισμα της ΚΕΔΕ που θα τεθεί σε λίγη ώρα προς ψηφοφορία αναφέρθηκε από το βήμα του συνεδρίου ο Πρόεδρος Λάζαρος Κυρίζογλου δηλώνοντας αποφασισμένος για δυναμικές κινητοποιήσεις.

Σύνταξη
«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς
Κόσμος 08.11.25

«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς

Ο Μπράσλαβσκι βρισκόταν σε άδεια από την στρατιωτική του θητεία και εργαζόταν ως σεκιούριτι στο μουσικό φεστιβάλ Nova όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ τον Οκτωβρίου 2023.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο