Με το βλέμμα στραμμένο πλέον στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι ξενοδόχοι των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της χώρας αποτιμούν θετικά το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου, που λειτούργησε ως πολύτιμη «ανάσα» για τα καταλύματα των χειμερινών προορισμών.

Το εορταστικό τετραήμερο κατέγραψε υψηλές πληρότητες, που σε πολλούς δημοφιλείς προορισμούς άγγιξαν ή και ξεπέρασαν το 90%. Ενδεικτικά, στην ορεινή Ναυπακτία οι πληρότητες έφτασαν το 100%, στο Καρπενήσι το 92%, στη Δημητσάνα το 90%, στα Καλάβρυτα το 86% και στο Ναύπλιο το 71%. Όπως κάθε χρόνο, περισσότερο ευνοημένοι ήταν οι προορισμοί κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Οι γιορτές φέρνουν την ελπίδα

Τα βλέμματα τώρα στρέφονται στα δύο μεγάλα εορταστικά διαστήματα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Από την Πέμπτη 25 έως και την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, αλλά και από την Πέμπτη 1η έως την Τρίτη 6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια), οι ξενοδόχοι προσδοκούν σημαντική κινητικότητα. Σειρά έχουν στη συνέχεια η Καθαρά Δευτέρα (23 Φεβρουαρίου) και το Πάσχα, που το 2026 «πέφτει» νωρίς, στις 12 Απριλίου — ημερομηνίες που παραδοσιακά στηρίζουν τη σεζόν του χειμερινού τουρισμού.

Μια σύντομη αλλά κρίσιμη περίοδος

Οι ορεινοί προορισμοί της χώρας «φιλοξενούν» περίπου 1.500 ξενοδοχειακές μονάδες, κυρίως μικρές, δυναμικότητας έως 20 δωματίων, κατηγορίας τριών αστέρων και άνω. Το 30% αυτών βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα. Οι περισσότερες λειτουργούν ουσιαστικά από τα τέλη Οκτωβρίου έως τον Απρίλιο.

Όπως τονίζουν οι ξενοδόχοι, «δεν μπορεί ένα ξενοδοχείο να είναι βιώσιμο όταν λειτουργεί ικανοποιητικά μόλις 30-40 ημέρες το χρόνο». Ενδιάμεσα των τριημέρων, οι πληρότητες συχνά δεν ξεπερνούν το 30%, ποσοστό που δεν επιτρέπει την οικονομική τους επιβίωση.

Ο χειμερινός τουρισμός ως στρατηγικός πυλώνας

Ξενοδόχοι και τοπικοί φορείς ζητούν ο χειμερινός τουρισμός να πάψει να αντιμετωπίζεται ως «συμπληρωματική» περίοδος και να ενταχθεί ρητά στους εθνικούς και περιφερειακούς αναπτυξιακούς σχεδιασμούς, με στόχο να παραμένουν οι μονάδες ανοικτές περισσότερους μήνες.

Όπως επισημαίνουν, το μοντέλο δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στα χιονοδρομικά κέντρα — ειδικά σε μια εποχή που το χιόνι γίνεται ολοένα και πιο αβέβαιο. Η ανάπτυξη θα πρέπει να στηριχθεί σε εναλλακτικές μορφές, όπως ο τουρισμός περιπέτειας, ο αγροτουρισμός, η πολιτιστική εμπειρία και η ευεξία, που μπορούν να λειτουργήσουν σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα και να προσελκύσουν και ικανό αριθμό επισκεπτών απο το εξωτερικό, οι οποίοι βέβαια δεν θα έρθουν εδώ για να κάνουν σκι. Ήδη τα τελευταία χρόνια είναι εμφανής η τάση της στροφής προς το βουνό ακόμη και τους θερινούς μήνες σε αναζήτηση δροσιάς.

Ως εκ τούτου και ο εμπλουτισμός αυτού του «τουριστικού πακέτου» είναι αναγκαία, με έμφαση σε νέες εναλλακτικές μορφές τουρισμού αλλά και με την προσέλκυση επενδύσεων για την περαιτέρω δημιουργίας νέων σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων, ορισμένες εκ των οποίων έχουν κάνει ήδη την εμφάνιση τους.

Η ιδέα της «λευκής εβδομάδας»

Παράλληλα οι ξενοδόχοι, επαναφέρουν και την ιδέα της «λευκής βδομάδας» δηλαδή μιας εβδομάδας διακοπών την περίοδο της Καθαράς Δευτέρας με στόχο την πραγματοποίηση εκδρομών από τα σχολεία. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να επικεντρωθεί στην προώθηση δραστηριοτήτων όπως οι χειμερινοί προορισμοί, ή άλλες χειμερινές δραστηριότητες.

Η πορεία του χειμερινού τουρισμούς συζητήθηκε πρόσφατα στη συνάντηση της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη με το διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ). Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η Υπουργός υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά προωθείται στρατηγικά η ενίσχυση του ορεινού τουρισμού — με νομοθετικές πρωτοβουλίες, έργα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και δράσεις προβολής.

Η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, όπως ανέφερε, έχει ήδη αποδώσει καρπούς, καθώς το 2024 και το 2025 παρατηρείται σημαντική αύξηση των εσόδων κατά τους χειμερινούς και «πλάγιους» μήνες του έτους.

