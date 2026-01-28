Τα δάκρυα και η ντροπή: Η Κλερ Ντέινς δεν μπορούσε να διαχειριστεί ότι έμεινε έγκυος στα 44 της χρόνια
Η γνωστή ηθοποιός Κλερ Ντέινς παραδέχτηκε πως όταν έμαθε ότι είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί, σε ηλικία 44 ετών, κατέρρευσε συναισθηματικά.
Τι κι αν βρίσκεται μακριά από τη μεγάλη οθόνη από το 2018; Η Κλερ Ντέινς δείχνει να περνάει μια από τις πιο ωραίες περιόδους της ζωής της, επιλέγοντας τις δουλειές που θέλει και αφιερώνοντας χρόνο στην οικογένειά της.
Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και Emmy ηθοποιός, πριν από δύο χρόνια τα πράγματα ήταν αρκετά διαφορετικά για εκείνη – ένα γεγονός την έκανε να καταρρεύση συναισθηματικά.
Η Κλερ Ντέινς, μιλώντας στο podcast Good Hang with Amy Poehler είπε πως όταν έμαθε ότι είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί, την έπιασαν τα κλάματα. Ωστόσο, δεν ήταν δάκρυα χαράς, αλλά… πανικού, καθώς δεν μπορούσε να διαχειριστεί αυτή την είδηση.
«Κατέρρευσα, καθώς δεν ήταν σχεδιασμένο όλο αυτό» είπε η γνωστή ηθοποιός και συνέχισε: «Δεν πίστευα ότι μπορούσε να μου συμβεί ξανά αυτό, καθώς ήμουν 44 ετών».
Η Κλερ Ντέινς δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάει για αυτό. Πριν από μερικούς μήνες είχε πει πως «τρομοκρατήθηκα με την είδηση της εγκυμοσύνης. Ένιωθα πολύ μεγάλη για όλο αυτό».
Μάλιστα, τόνισε ότι ένιωθε ένα είδος ντροπής που περίμενε παιδί σε αυτή την ηλικία. Δεν το είχα προβλέψει και ήταν παράξενο. Ένιωσα ξαφνικά μια περίεργη ντροπή. Σαν να με είχαν πιάσει να έχω σεξουαλικές σχέσεις μετά την ηλικία που υποτίθεται πως πρέπει να το κάνεις».
Η Κλερ Ντέινς και ο Χιου Ντάνσι γνωρίστηκαν το 2006 στα γυρίσματα της ταινίας Evening και παντρεύτηκαν τρία χρόνια αργότερα. Το 2012 υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί τον Σάιρους, πέντε χρόνια μετά τον Ρόουαν, ενώ το 2023 γεννήθηκε η κόρη τους.
