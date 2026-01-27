Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων

Τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων ύψους 5,3 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών, που προκάλεσαν οι ραγδαίες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα το διήμερο 6-7 Ιανουαρίου 2026, αιτείται ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση.

Η ανακοίνωση του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων προσθέτει: «Στη σημερινή της συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων ενέκρινε ομόφωνα τον Πίνακα ΙΙ με τίτλο «Έργα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων που προτείνονται για ένταξη στο Υποπρόγραμμα ΟΤΑ».

Ο Πίνακας αφορά παρεμβάσεις που κρίνονται αναγκαίες και περιλαμβάνει έργα αποκατάστασης βασικών υποδομών σε Πλατανούσα, Χουλιαράδες, Ραφταναίους, Καλέντζι, Πλαίσια, Πράμαντα και Ματσούκι, όπου καταγράφηκαν προβλήματα και ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, προτείνονται έργα αποκατάστασης του εσωτερικού οδικού δικτύου, έργα αποκατάστασης και αντικατάστασης τμημάτων του δικτύου ύδρευσης, καθώς και καθαρισμούς ρεμάτων με στόχο την αντιμετώπιση και τον περιορισμό πλημμυρικών φαινομένων».

Τι είχε πει αποκλειστικά στο in ο Δήμαρχος

Σε σχετικό ρεπορτάζ το in είχε καταδείξει τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν στην περιοχή. Μιλώντας αποκλειστικά στο in ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης είχε πει μεταξύ άλλων:

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Κατολισθήσεις, καθιζήσεις, δίκτυα ύδρευσης κατεστραμμένα. Να σκεφτείτε ότι σχεδόν 15 χωριά έμειναν χωρίς ρεύμα επειδή στύλοι ρεύματος παρασύρθηκαν από το νερό. Ανέβηκε απότομα η θερμοκρασία και έλιωσαν τα χιόνια στα βουνά με αποτέλεσμα να υπάρξουν μεγάλες ποσότητες νερού στην περιοχή σε συνδυασμό με την βροχή. Από παντού ανέβλυζε νερό. Από όλες τις πηγές αλλά και από άλλα σημεία έβγαινε νερό. Βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί τον Μάρτιο-Απρίλιο μετά το πέρας του χειμώνα που θα λιώσουν τα χιόνια συνολικά. Δόξα τον Θεό που δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Τα προηγούμενα χρόνια τέτοια εποχή η θερμοκρασία ήταν αρνητική. Και όχι 12 βαθμούς που είχαμε χθες με βροχή. Θυμάμαι παλεύαμε με τον παγετό και ρίχναμε αλάτι στους δρόμους».

*πηγή φωτογραφίας Δήμος Βορείων Τζουμέρκων

Ο Δήμαρχος δήλωσε στο in ότι χρειάζονται πόροι για να γίνουν περισσότερα έργα στην περιοχή προκειμένου να θωρακιστεί. «Φράγματα έχουν μετατοπιστεί λόγω παλαιότητας» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Βαΐτσης και τόνισε ότι απαιτείται ένας συνολικός σχεδιασμός στην περιοχή. «Να έρθουν γεωλόγοι, να δούμε πως θα κρατήσουμε τα ρέματα και πολλά άλλα».