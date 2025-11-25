newspaper
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 11:17
Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
Όρθιος ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων παρά το εκτεταμένο πλήγμα της κακοκαιρίας
Αυτοδιοίκηση 25 Νοεμβρίου 2025 | 11:46

Όρθιος ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων παρά το εκτεταμένο πλήγμα της κακοκαιρίας

Σε μια αποτίμηση της κατάστασης μετά το ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή προχώρησε ο Δήμος Β. Τζουμέρκων.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων δέχθηκε ένα ισχυρό πλήγμα από την πρόσφατη κακοκαιρία, με ζημιές που απλώνονται σε όλο το εύρος του και αφορούν κρίσιμες υποδομές και κατοικίες.

Μέσα σε λίγα 24ωρα αποκαταστάθηκε η πρόσβαση σε όλα τα χωριά και τις σταβλικές εγκαταστάσεις, επανήλθε η ηλεκτροδότηση χωρίς να παρουσιάζεται πλέον κανένα πρόβλημα, ενώ όλα τα σπίτια διαθέτουν νερό, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της η δημοτική Αρχή και προσθέτει:  «Σημεία του δικτύου ύδρευσης που είχαν καταστραφεί, αντιμετωπίστηκαν άμεσα με πρόχειρες λύσεις επιφανειακών αγωγών, όμως θα χρειαστούν μόνιμες παρεμβάσεις ενόψει του χειμώνα.

Παρά τη σημαντική πρόοδο, η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Σε Πράμαντα, Μιχαλίτσι, Κηπίνα και Χριστούς, έχουν υποχωρήσει πρανή σε άμεση γειτνίαση με κατοικίες, δημιουργώντας κίνδυνο για τα σπίτια. Την ίδια στιγμή, σοβαρά είναι τα προβλήματα σε τρεις γέφυρες. Η γέφυρα στο ρέμα του Ραφτανίτικου, στην περιοχή της Πλάκας, καθώς και η γέφυρα στους Χριστούς χρειάζονται άμεση θωράκιση, ενώ η γέφυρα Γκόγκου στο Μιχαλίτσι έχει υποστεί καθίζηση και απαιτεί εκτεταμένη τεχνική παρέμβαση. Παρεμβάσεις θα χρειαστούν επιπλέον σε άλλα γεφύρια και σε πολλά σημεία, όπου κατέρρευσαν τοιχία και υποχώρησαν τμήματα του οδικού δικτύου».

Παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας

«Ο Δήμος μας υπέστη τεράστιο πλήγμα, όμως σταθήκαμε όρθιοι. Με τη συνεργασία Δήμου, Περιφέρειας και ΔΕΔΔΗΕ αντιμετωπίσαμε άμεσα τα πιο κρίσιμα προβλήματα και συνεχίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Χρειαζόμαστε όμως τη στήριξη της πολιτείας, γιατί το μέγεθος των ζημιών ξεφεύγει από τα όρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, απολύτως αναγκαίες για την ασφάλεια των κατοίκων μας», αναφέρει σε δήλωσή του ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βαϊτσης.

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Βορείων Τζουμέρκων

Vita.gr
Περιφέρεια καθιερώνει ετήσιες εκθέσεις Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Δεικτών
Μετρήσιμοι δείκτες 25.11.25

Περιφέρεια καθιερώνει ετήσιες εκθέσεις Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Δεικτών

Θα πρόκειται για την πρώτη συστηματική, ετήσια και δημόσια διαθέσιμη καταγραφή των πραγματικών επιδόσεων, των ευκαιριών, των προκλήσεων και των πιέσεων που δέχονται τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου

Σύνταξη
Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π
Κοινωνική προσφορά 24.11.25

Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π

«Μαζί μπορούμε να ενισχύσουμε τον εθελοντισμό και να κάνουμε τον Πειραιά ακόμη πιο ανθρώπινο, αλληλέγγυο και δυνατό» τόνισε ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Σύνταξη
Στις πληγείσες περιοχές ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων-Αίτημα για άμεση χρηματοδότηση για τις αποκαταστάσεις
Καταστροφές 21.11.25

Στις πληγείσες περιοχές ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων-Αίτημα για άμεση χρηματοδότηση για τις αποκαταστάσεις

Συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών την προσεχή Τρίτη προανήγγειλε ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων για άμεση χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης στη Βόρεια Κέρκυρα.

Σύνταξη
Η Αρχαία Ήλιδα υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Milano – Cortina 2026»
Το γεγονός 21.11.25

Η Αρχαία Ήλιδα υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Milano – Cortina 2026»

Η Αρχαία Ήλιδα, η πόλη - κράτος που αποτέλεσε διοργανώτρια των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαιότητα, θα φιλοξενήσει για ακόμη μία χρονιά την ιερή φλόγα, τιμώντας την ανεκτίμητη ολυμπιακή της κληρονομιά.

Σύνταξη
Η ΚΕΔΕ επικοινωνεί τις θέσεις της ελληνικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη
Τοπική διακυβέρνηση 21.11.25

Η ΚΕΔΕ επικοινωνεί τις θέσεις της ελληνικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη

Συμμετοχή της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στις διεθνείς διεργασίες για το Νέο Δημοκρατικό Σύμφωνο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παρέμβαση του Αντιπροέδρου του Κογκρέσου κ. Κωνσταντίνου Κουκά στη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Τόση οργή για ένα ροζ πουλόβερ; Η εύθραυστη αρρενωπότητα της αμερικανικής δεξιάς
«Είμαι άνδρας!» 25.11.25

Τόση οργή για ένα ροζ πουλόβερ; Η εύθραυστη αρρενωπότητα της αμερικανικής δεξιάς

Οι MAGA Αμερικανοί βρίσκονται σε κρίση λόγω ενός ροζ πουλόβερ για άνδρες σε στυλ preppy του οίκου μόδας J Crew. Ποιο είναι το πρόβλημά τους για να έχουμε καλό ρώτημα;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όλο και περισσότεροι κατάδικοι εκτελούνται στις ΗΠΑ
Εντολές άνωθεν 25.11.25

Όλο και περισσότεροι κατάδικοι εκτελούνται στις ΗΠΑ

Τη στιγμή που η υποστήριξη στον βάρβαρο θεσμό στις ΗΠΑ να οδηγούνται οι κατάδικοι στον θάνατο βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα αποδοχής, όλο και περισσότερα κελιά των φυλακών «αδειάζουν».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαμάς: Θα παραδώσει σορό ομήρου – Πόσους Παλαιστίνιους έχει σκοτώσει το Ισραήλ μετά την εκεχειρία στη Γάζα
Νέα εξέλιξη 25.11.25

Η Χαμάς θα παραδώσει σορό ομήρου - Πόσους Παλαιστίνιους έχει σκοτώσει το Ισραήλ μετά την εκεχειρία στη Γάζα

Τη Δευτέρα η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ είχε ανακοινώσει ότι είχε εντοπίσει σορό ομήρου σε έδαφος της Γάζας που ελέγχεται από το Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το συγκλονιστικό βίντεο για τις γυναικοκτονίες – Θύματα «ζωντανεύουν» μέσω AI
Τεχνητή νοημοσύνη 25.11.25

Το συγκλονιστικό βίντεο για τις γυναικοκτονίες – Θύματα «ζωντανεύουν» μέσω AI

Με αφορμή τη 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο Οργανισμός “Γίνε Άνθρωπος” δίνει μέσω AI φωνή στις ιστορίες γυναικών που δολοφονήθηκαν.

Σύνταξη
Le Monde: Με το βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Le Monde: Με το βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του

Η Le Monde, αναφέρεται στην κυκλοφορία του βιβλίου του Α. Τσίπρα, «του αριστερού πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος το 2015 ήρθε σε αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες για να τερματίσει τα μέτρα λιτότητας» - Σημειώνει ότι ο Τσίπρας «έρχεται πρώτος στις προσωπικότητες που κρίνονται ικανές να ανασυγκροτήσουν τον χώρο της κεντροαριστεράς»

Σύνταξη
Υποκλοπές: Να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή ο Τρίμπαλης της Krikel ζητά ο Χαρίτσης
Υποκλοπές 25.11.25

Να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή ο Τρίμπαλης της Krikel ζητά ο Χαρίτσης

Την κλήση του Τρίμπαλη (Krikel) στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για να δώσει εξηγήσεις για τις υποκλοπές ζητά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ναι, τι; Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία
Τζεφ Μπέζος πονάς; 25.11.25

Ναι, τι; Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία

Ο pop star Τζένιφερ Λόπεζ δεν είπε όχι στα εκατομμύρια και έκανε μια guest εμφάνιση σε γάμο στην Ινδία, ερμηνεύοντας μερικές επιτυχίες της και «φλεξάροντας» τα αγαπημένα της κοστούμια.

Σύνταξη
Πρόβλημα και με τον Χάουσεν στη Ρεάλ ενόψει του αγώνα τον Ολυμπιακό
Champions League 25.11.25

Πρόβλημα και με τον Χάουσεν στη Ρεάλ ενόψει του αγώνα τον Ολυμπιακό

Ένα ακόμη πρόβλημα προέκυψε στη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του ματς της Τετάρτης κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, αφού μετά τον Τιμπό Κουρτουά φαίνεται πως χάνει και τον Ντιν Χάουσεν.

Σύνταξη
Νέο σόου του Γιόκιτς με τριπλ-νταμπλ και απίθανο καλάθι από το κέντρο του γηπέδου (vids)
NBA 25.11.25

Νέο σόου του Γιόκιτς με τριπλ-νταμπλ και απίθανο καλάθι από το κέντρο του γηπέδου (vids)

Ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο αυτή την εποχή, Νίκολα Γιόκιτς, άφησε και πάλι τον κόσμο με το στόμα ανοιχτό, πετυχαίνοντας ένα απίθανο καλάθι από το κέντρο του γηπέδου στο Νάγκετς - Γκρίζλις.

Σύνταξη
Τζιλ Φρόιντ – H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της
Αντίο 25.11.25

Τζιλ Φρόιντ - H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της

Ηθοποιός και θεατρική σκηνοθέτις η Βρετανίδα Τζιλ Φρόιντ έζησε με τον συγγραφέα του «Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα», Κλάιβ Στέιπλς Λιούις μετά την εκκένωση του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της Blitz era.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: «Το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν μας καλύπτει», λέει το Κρεμλίνο – Ποιες είναι οι διαφορές με την πρόταση Τραμπ
Δείτε χάρτη 25.11.25

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν μας καλύπτει»», λέει το Κρεμλίνο - Ποιες είναι οι διαφορές με την πρόταση Τραμπ

Τι στάση θα κρατήσουν οι Ευρωπαίοι - Η Ρωσία δεν συμφωνεί με το σχέδιο που προτείνουν, όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Και πάλι βροχές στην πλημμυρισμένη Δυτική Ελλάδα – Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα
Κόκκινη προειδοποίηση 25.11.25

Έρχονται πάλι βροχές στην πλημμυρισμένη Δυτική Ελλάδα – Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel

Η κακοκαιρία Adel έρχεται από τα Δυτικά και φέρνει βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πότε αναμένεται η κορύφωση.

Σύνταξη
