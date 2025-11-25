Όρθιος ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων παρά το εκτεταμένο πλήγμα της κακοκαιρίας
Σε μια αποτίμηση της κατάστασης μετά το ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή προχώρησε ο Δήμος Β. Τζουμέρκων.
Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων δέχθηκε ένα ισχυρό πλήγμα από την πρόσφατη κακοκαιρία, με ζημιές που απλώνονται σε όλο το εύρος του και αφορούν κρίσιμες υποδομές και κατοικίες.
Μέσα σε λίγα 24ωρα αποκαταστάθηκε η πρόσβαση σε όλα τα χωριά και τις σταβλικές εγκαταστάσεις, επανήλθε η ηλεκτροδότηση χωρίς να παρουσιάζεται πλέον κανένα πρόβλημα, ενώ όλα τα σπίτια διαθέτουν νερό, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της η δημοτική Αρχή και προσθέτει: «Σημεία του δικτύου ύδρευσης που είχαν καταστραφεί, αντιμετωπίστηκαν άμεσα με πρόχειρες λύσεις επιφανειακών αγωγών, όμως θα χρειαστούν μόνιμες παρεμβάσεις ενόψει του χειμώνα.
Παρά τη σημαντική πρόοδο, η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Σε Πράμαντα, Μιχαλίτσι, Κηπίνα και Χριστούς, έχουν υποχωρήσει πρανή σε άμεση γειτνίαση με κατοικίες, δημιουργώντας κίνδυνο για τα σπίτια. Την ίδια στιγμή, σοβαρά είναι τα προβλήματα σε τρεις γέφυρες. Η γέφυρα στο ρέμα του Ραφτανίτικου, στην περιοχή της Πλάκας, καθώς και η γέφυρα στους Χριστούς χρειάζονται άμεση θωράκιση, ενώ η γέφυρα Γκόγκου στο Μιχαλίτσι έχει υποστεί καθίζηση και απαιτεί εκτεταμένη τεχνική παρέμβαση. Παρεμβάσεις θα χρειαστούν επιπλέον σε άλλα γεφύρια και σε πολλά σημεία, όπου κατέρρευσαν τοιχία και υποχώρησαν τμήματα του οδικού δικτύου».
Παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας
«Ο Δήμος μας υπέστη τεράστιο πλήγμα, όμως σταθήκαμε όρθιοι. Με τη συνεργασία Δήμου, Περιφέρειας και ΔΕΔΔΗΕ αντιμετωπίσαμε άμεσα τα πιο κρίσιμα προβλήματα και συνεχίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Χρειαζόμαστε όμως τη στήριξη της πολιτείας, γιατί το μέγεθος των ζημιών ξεφεύγει από τα όρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, απολύτως αναγκαίες για την ασφάλεια των κατοίκων μας», αναφέρει σε δήλωσή του ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βαϊτσης.
*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Βορείων Τζουμέρκων
