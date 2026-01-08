Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων στο in: «Από παντού αναβλύζει νερό»

Κατολισθήσεις, καθιζήσεις, δίκτυα ύδρευσης κατεστραμμένα, εκτεταμένες ζημιές σε πολλές περιοχές, 15 περίπου χωριά χωρίς ρεύμα, είναι η κατάσταση που υπάρχει στο Δήμο Β. Τζουμέρκων όπως δήλωσε στο in αποκλειστικά ο Δήμαρχος Νίκος Βαΐτσης.

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Κατολισθήσεις, καθιζήσεις, δίκτυα ύδρευσης κατεστραμμένα. Να σκεφτείτε ότι σχεδόν 15 χωριά έμειναν χωρίς ρεύμα επειδή στύλοι ρεύματος παρασύρθηκαν από το νερό» είπε στο in ο Δήμαρχος και έδωσε την δική του εξήγηση για το φαινόμενο: «Ανέβηκε απότομα η θερμοκρασία και έλιωσαν τα χιόνια στα βουνά με αποτέλεσμα να υπάρξουν μεγάλες ποσότητες νερού στην περιοχή σε συνδυασμό με την βροχή. Από παντού ανέβλυζε νερό. Από όλες τις πηγές αλλά και από άλλα σημεία έβγαινε νερό. Βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί τον Μάρτιο-Απρίλιο μετά το πέρας του χειμώνα που θα λιώσουν τα χιόνια συνολικά. Δόξα τον Θεό που δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Τα προηγούμενα χρόνια τέτοια εποχή η θερμοκρασία ήταν αρνητική. Και όχι 12 βαθμούς που είχαμε χθες με βροχή. Θυμάμαι παλεύαμε με τον παγετό και ρίχναμε αλάτι στους δρόμους».

Ο Δήμαρχος δήλωσε στο in ότι χρειάζονται πόροι για να γίνουν περισσότερα έργα στην περιοχή προκειμένου να θωρακιστεί. «Φράγματα έχουν μετατοπιστεί λόγω παλαιότητας» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Βαΐτσης και τόνισε ότι απαιτείται ένας συνολικός σχεδιασμός στην περιοχή. «Να έρθουν γεωλόγοι, να δούμε πως θα κρατήσουμε τα ρέματα και πολλά άλλα».

Σε σημείο καμπής είναι ο Δήμος Β. Τζουμέρκων

Στην συζήτηση μας ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων έδωσε και μια ακόμη διάσταση που συναντάμε στο μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής περιφέρειας. Την ερημοποίηση περιοχών και το πως σχετίζεται με την προστασία των περιοχών: «Παλαιά που τα χωριά έσφυζαν από κόσμο, όλοι ενδιαφέρονταν. Ο κόσμος καθάριζε τα ρυάκια, φρόντιζε με την καλή του θέληση για την ασφάλεια των περιοχών. Η μαζική εγκατάλειψη της υπαίθρου είναι μεγάλο πρόβλημα για όλους μας. Γειτονιές αδειάζουν. Σκεφτείτε και εμείς είμαστε και ένας τουριστικός δήμος και παρατηρούμε φαινόμενα ερημοποίησης. Το παλεύουμε όσο μπορούμε. Δυσκολευόμαστε ωστόσο να προσελκύσουμε κόσμο να εργαστεί εδώ. Φανταστείτε τι συμβαίνει αλλού».

*φωτογραφία αρχείου