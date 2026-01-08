newspaper
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων στο in: «Από παντού αναβλύζει νερό»
Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων στο in: «Από παντού αναβλύζει νερό»

Την δύσκολη κατάσταση που βιώνει ο Δήμος Β. Τζουμέρκων περιέγραψε αποκλειστικά στο in ο Δήμαρχος Νίκος Βαΐτσης.

Χρήστος Ράπτης
Κατολισθήσεις, καθιζήσεις, δίκτυα ύδρευσης κατεστραμμένα, εκτεταμένες ζημιές σε πολλές περιοχές, 15 περίπου χωριά χωρίς ρεύμα, είναι η κατάσταση που υπάρχει στο Δήμο Β. Τζουμέρκων όπως δήλωσε στο in αποκλειστικά ο Δήμαρχος Νίκος Βαΐτσης.

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Κατολισθήσεις, καθιζήσεις, δίκτυα ύδρευσης κατεστραμμένα. Να σκεφτείτε ότι σχεδόν 15 χωριά έμειναν χωρίς ρεύμα επειδή στύλοι ρεύματος παρασύρθηκαν από το νερό» είπε στο in ο Δήμαρχος και έδωσε την δική του εξήγηση για το φαινόμενο: «Ανέβηκε απότομα η θερμοκρασία και έλιωσαν τα χιόνια στα βουνά με αποτέλεσμα να υπάρξουν μεγάλες ποσότητες νερού στην περιοχή σε συνδυασμό με την βροχή. Από παντού ανέβλυζε νερό. Από όλες τις πηγές αλλά και από άλλα σημεία έβγαινε νερό. Βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί τον Μάρτιο-Απρίλιο μετά το πέρας του χειμώνα που θα λιώσουν τα χιόνια συνολικά.  Δόξα τον Θεό που δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Τα προηγούμενα χρόνια τέτοια εποχή η θερμοκρασία ήταν αρνητική. Και όχι 12 βαθμούς που είχαμε χθες με βροχή. Θυμάμαι παλεύαμε με τον παγετό και ρίχναμε αλάτι στους δρόμους».

Ο Δήμαρχος δήλωσε στο in ότι χρειάζονται πόροι για να γίνουν περισσότερα έργα στην περιοχή προκειμένου να θωρακιστεί. «Φράγματα έχουν μετατοπιστεί λόγω παλαιότητας» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Βαΐτσης και τόνισε ότι απαιτείται ένας συνολικός σχεδιασμός στην περιοχή. «Να έρθουν γεωλόγοι, να δούμε πως θα κρατήσουμε τα ρέματα και πολλά άλλα».

Σε σημείο καμπής είναι ο Δήμος Β. Τζουμέρκων

Στην συζήτηση μας ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων έδωσε και μια ακόμη διάσταση που συναντάμε στο μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής περιφέρειας. Την ερημοποίηση περιοχών και το πως σχετίζεται με την προστασία των περιοχών: «Παλαιά που τα χωριά έσφυζαν από κόσμο, όλοι ενδιαφέρονταν. Ο κόσμος καθάριζε τα ρυάκια, φρόντιζε με την καλή του θέληση για την ασφάλεια των περιοχών. Η μαζική εγκατάλειψη της υπαίθρου είναι μεγάλο πρόβλημα για όλους μας. Γειτονιές αδειάζουν. Σκεφτείτε και εμείς είμαστε και ένας τουριστικός δήμος και παρατηρούμε φαινόμενα ερημοποίησης. Το παλεύουμε όσο μπορούμε. Δυσκολευόμαστε ωστόσο να προσελκύσουμε κόσμο να εργαστεί εδώ. Φανταστείτε τι συμβαίνει αλλού».

*φωτογραφία αρχείου

Αγρότες: Ανυποχώρητοι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης – Έκλεισαν τον παράδρομο της Εθνικής Οδού στη Θήβα
«Ούτε βήμα πίσω» 08.01.26

Έκλεισαν τον παράδρομο της Εθνικής Οδού οι αγρότες της Θήβας - Ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση

Οι αγρότες ξεκίνησαν τους 48ωρους αποκλεισμούς που έχουν αποφασίσει σε απάντηση του «εμπαιγμού» εκ μέρους της κυβέρνησης, όπως τον χαρακτηρίζουν

Σύνταξη
Ζελένσκι: Το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι έτοιμο – Χρειάζεται την έγκριση του Τραμπ
Λείπει η υπογραφή Τραμπ 08.01.26

Το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για την Ουκρανία είναι έτοιμο, λέει ο Ζελενσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το έγγραφο που καθορίζει τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ουκρανία είναι έτοιμο προς υποβολή στον Τραμπ

Σύνταξη
Οι εποχές αλλάζουν, μαζί κι εμείς: Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θα ξαναπρωταγωνιστούσε στο «Pretty Woman»
1990 08.01.26

Οι εποχές αλλάζουν, μαζί κι εμείς: Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θα ξαναπρωταγωνιστούσε στο «Pretty Woman»

Το «Pretty Woman» χάρισε στην Τζούλια Ρόμπερτς μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ωστόσο, όπως δήλωσε η ηθοποιός «οι ιδέες αλλάζουν» όσο τα χρόνια παιρνούν, οπότε η ταινία δεν ανταποκρίνεται στην σημερινή πραγματικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Live η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Βουλή
Επικαιρότητα 08.01.26

Live η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Βουλή

Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», με την αντιπολίτευση να καταθέτει ενστάσεις αντισυνταγματικότητας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στην Εισαγγελία κατέθεσε η Ευαγγελία Λιακούλη όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Στην Εισαγγελία κατέθεσε η Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Η τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ κλήθηκε σχετικά από την Εισαγγελία Λάρισας, σε συνέχεια των καταγγελιών που υπέβαλε για διαχείριση της ζωονόσου εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

Σύνταξη
Συνταξιοδοτικό αδιέξοδο – Ζοφερό μέλλον για εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ υπό την πίεση του δημογραφικού
Έρευνα 08.01.26

Συνταξιοδοτικό αδιέξοδο στην Ευρώπη - Ζοφερό μέλλον για εκατομμύρια πολίτες υπό την πίεση του δημογραφικού

Τι δείχνει έρευνα της YouGov για την εικόνα που έχουν οι πολίτες στην Ευρώπη όσον αφορά το συνταξιοδοτικό σύστημα και τη βιωσιμότητά του - Ποιες μεταρρυθμίσεις απορρίπτουν και για ποιες «το συζητούν»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το βαθμολόγιο των υπαξιωματικών του στρατού
Πολιτική 08.01.26

Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το βαθμολόγιο των υπαξιωματικών του στρατού

Απέρριψε η Ολομέλεια της Βουλής την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ρωσία – Κίνα για κατάληψη τάνκερ: Η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να προκαλέσει σοβαρές διεθνείς κρίσεις
Κόσμος 08.01.26

Οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να προκαλέσουν σοβαρές διεθνείς κρίσεις - Τι λένε Ρωσία και Κίνα για την κατάληψη τάνκερ

Ρωσία και Κίνα αντιδρούν στην κατάληψη τάνκερ που μετέφεραν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα - Για επικίνδυνες και ανησυχητικές εξελίξεις μιλά η Μόσχα

Σύνταξη
Χαρίτσης: Δεν μπορεί οι προσωπικές επιδιώξεις του Μητσοτάκη να στρέφονται σε βάρος των εθνικών συμφερόντων
Βουλή 08.01.26

Χαρίτσης: Δεν μπορεί οι προσωπικές επιδιώξεις του Μητσοτάκη να στρέφονται σε βάρος των εθνικών συμφερόντων

«Δεν μπορεί να δίνει επιχειρήματα σε λογικές αναθεωρητικές που ειδικά για εμάς, για την Ελλάδα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Υπόθεση Ρομπ Ράινερ: Εκτός υπεράσπισης ο δικηγόρος του γιου του που κατηγορείται για τη δολοφονία του
Τον θεωρεί αθώο 08.01.26

Υπόθεση Ρομπ Ράινερ: Εκτός υπεράσπισης ο δικηγόρος του γιου του που κατηγορείται για τη δολοφονία του

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Νικ Ράινερ, γιου του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ: ο δικηγόρος του αποσύρθηκε, παρότι δηλώνει ότι τον θεωρεί αθώο. Ο 32χρονος δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί στο δικαστήριο και πλέον εκπροσωπείται από δημόσιο συνήγορο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπαναχώρηση Δένδια: «Το Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Υπαναχώρηση Δένδια: «Το Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»

Μιλώντας στην Βουλή, ο Νίκος Δένδιας έδωσε εξηγήσεις τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πρωθυπουργό, επαναφέροντας στην κυβερνητική επιχειρηματολογία την αξία του διεθνούς δικαίου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι σφοδρές αντιδράσεις των Υπαξιωματικών
Πολιτική 08.01.26

Το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι σφοδρές αντιδράσεις των Υπαξιωματικών

Τι λένε οι Υπαξιωματικοί για το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, πού θίγονται και γιατί αντιδρούν, τι θεραπεύει το νομοσχέδιο σύμφωνα με τους υποστηρικτές του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κόρινθος: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς
Τι είπε μάρτυρας 08.01.26

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς στην Κόρινθο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή Εξαμίλια εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κατέληξε στην αυλή του σπιτιού

Σύνταξη
Πτώση τμήματος της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου του «Πάρκου Λαού» στη Χαλκίδα
Προσοχή 08.01.26

Πτώση τμήματος της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου του «Πάρκου Λαού» στη Χαλκίδα

Ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν την περίφραξη γηπέδου στη Χαλκίδα με τον Δήμο Χαλκιδαίων να ζητάει από τούς πολίτες να μην προσεγγίζουν στο σημείο και να μην κάνουν χρήση του γηπέδου μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών.

Σύνταξη
Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά
Κίνδυνος 08.01.26

Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά

Η Nestlé ανακοίνωσε την ανάκληση παρτίδων βρεφικών γαλάτων, συμπεριλαμβανομένων των NAN, BEBA, Guigoz, SMA και Alfamino, λόγω πιθανής μόλυνσης με κερουλίδη, μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και έμετο

Σύνταξη
Παρίσι: Βουτιά θανάτου από ρώσο δημοσιογράφο που είχε βρει καταφύγιο στη Γαλλία – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Έπεσε από τον 7ο 08.01.26

Βουτιά θανάτου από ρώσο δημοσιογράφο που είχε βρει καταφύγιο στη Γαλλία - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ο 38χρονος δημοσιογράφος έπεσε από το παράθυρο του διαμερίσματός του στον έβδομο όροφο του κτιρίου όπου διέμενε στο Παρίσι - Οι αστυνομικοί βρήκαν μια καρέκλα δίπλα στο περβάζι

Σύνταξη
Μινεάπολη: 1,5 χλμ από το σημείο που δολοφονήθηκε ο Φλόιντ, η ICE σκότωσε εν ψυχρώ τη 37χρονη Γκουντ –
Αποκαλυπτικές μαρτυρίες 08.01.26

Οργή στη Μινεάπολη: Κοντά στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Φλόιντ, η ICE σκότωσε τη 37χρονη Γκουντ - Κατηγορεί το θύμα ο Τραμπ

Η οργή ξεχειλίζει στη Μινεάπολη από την εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης Αμερικανίδας, μητέρας τριών παιδιών, από πράκτορα της ICE την ώρα που είχαν βγει για «σαφάρι» μεταναστών - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ
Euroleague 08.01.26

Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ

Απόλυτα ικανοποιημένος με όσα έχει συναντήσει στον Ολυμπιακό και την άλλη άκρη του Ατλαντικού δήλωσε ο Μόντε Μόρις, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι στόχος του είναι να βελτιώνεται όλο και περισσότερο όσο κυλάει η σεζόν.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο και κεφαλιές: το αθέατο ρίσκο για τον εγκέφαλο
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Ποδόσφαιρο και κεφαλιές: το αθέατο ρίσκο για τον εγκέφαλο

Το ποδόσφαιρο δύσκολα θα αλλάξει πρόσωπο από τη μια μέρα στην άλλη και η κεφαλιά ίσως παραμείνει στο παιχνίδι, αλλά η ανεξέλεγκτη επανάληψή της μοιάζει πλέον με ρίσκο που η επιστήμη δεν μπορεί να αγνοήσει.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παπαναστάσης: Το ν/σ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «λαιμητόμος» και «ταφόπλακα» για τις Ένοππλες Δυνάμεις
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Παπαναστάσης: Το ν/σ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «λαιμητόμος» και «ταφόπλακα» για τις Ένοππλες Δυνάμεις

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Παπαναστάσης σημείωσε στην Ολομέλεια της Βουλής, ότι το ν/σ του ΥΠΕΘΑ στοχεύει στην προσαρμογή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

