sports betsson
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
26.01.2026 | 14:22
Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μία ξεκάθαρη εξήγηση για το που το πάει ο Ράφα
On Field 26 Ιανουαρίου 2026, 14:15

Μία ξεκάθαρη εξήγηση για το που το πάει ο Ράφα

Ο Ράφα Μπενίτεθ διαχειρίζεται τον Παναθηναϊκό με αλλοπρόσαλλο τρόπο, αλλά δεν είναι τρελός. Για αυτό θα βοηθούσε αν μας εξηγούσε το σκεπτικό του!

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
A
A
Vita.gr
Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Spotlight

Στο Περιστέρι είδαμε άλλη μία φορά τον Παναθηναϊκό με διαφορετικό σύστημα, αγωνιστικό στυλ και προσέγγιση. Τρίτο ματς σε μία εβδομάδα και νιώθουμε σαν να παρακολουθήσαμε άλλη ομάδα. Γιατί η τακτική του Μπενίτεθ εναντίον του Ατρόμητου, δεν είχε καμία σχέση με την τακτική που επέλεξε απέναντι στη Φερεντσβάρος και κόντρα στην ΑΕΚ. Βέβαια, οι απότομες αλλαγές δεν μας προξενούν έκπληξη πλέον, γιατί έχουμε αντιληφθεί πως είναι ο τρόπος που δουλεύει ο Ράφα.

Για να είμαστε δίκαιοι, εκείνος είναι ειλικρινής με όλους. Το έχει εξηγήσει στον Γιάννη Αλαφούζο (πρόσφατα, μετά την ήττα από την ΑΕΚ έγινε μία διεξοδική συζήτηση στο Τριφύλλι), στη διοίκηση του Παναθηναϊκού και το έχει δηλώσει δημοσίως σε αρκετές συνεντεύξεις. Οπότε, ο Μπενίτεθ αμαρτία, ουκ έχει…

Η διαχείριση της κατάστασης αφορά τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και τα διοικητικά στελέχη. Ήξεραν το ποιόν του Μπενίτεθ πριν τον προσλάβουν; Συγκέντρωσαν επαρκείς πληροφορίες για τη δουλειά του και τη φιλοσοφία του; Ή μήπως ήταν μία επιλογή βασισμένη στην αυθεντία ενός διάσημου επαγγελματία, με πολυδιαφημισμένο βιογραφικό; Διότι έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν: ελάχιστες αποφάσεις του Αλαφούζου στηρίχτηκαν σε αμιγώς ποδοσφαιρικά κριτήρια.

Εδώ, σε μία παρένθεση, να θυμίσουμε πως η πρόσληψη του Μπενίτεθ προηγήθηκε της συνεργασίας του Αλαφούζου με τον Φράνκο Μπαλντίνι. Όταν ο Ιταλός άρχισε να συμβουλεύει τον εφοπλιστή, οι συζητήσεις με τον Ισπανό προπονητή είχαν προχωρήσει. Αντίστοιχα, ο Στέφανος Κοτσόλης και ο Κορόνα ανέλαβαν αργότερα τα πόστα τους στη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Άρα, τύποις, το νέο οργανόγραμμα που περιβάλλει τον Αλαφούζο, δεν επέλεξε τον Μπενίτεθ: ο ίδιος ο μεγαλομέτοχος το έπραξε.

View this post on Instagram

A post shared by Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Επειδή ο Μπενίτεθ θα συνεχίσει να διαχειρίζεται την ομάδα με τον ίδιο τρόπο, θα βοηθούσε πολύ μία ξεκάθαρη εξήγηση στον κόσμο. Είτε από τον προπονητή αυτοπροσώπως, είτε από τους ιθύνοντες του Τριφυλλιού. Να εξηγήσουν τους στόχους του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος της σεζόν και γιατί ο Μπενίτεθ λειτουργεί με το συγκεκριμένο σκεπτικό. Ούτως ώστε οι οπαδοί να ξέρουν τι να περιμένουν, να μην παραξενεύονται και να μην δυσανασχετούν.

Πολλές από τις αποφάσεις του Μπενίτεθ μοιάζουν αλλοπρόσαλλες. Δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη του, αφού ο 65χρονος τεχνικός είναι ένας πανέξυπνος και ιδιοφυής άνθρωπος. Ούτε μιλάμε για έναν ποδοσφαιρικό απατεώνα ή συνταξιούχο και όποιος το ισχυρίζεται, απλώς λαϊκίζει. Ο Μπενίτεθ σίγουρα έχει τους λόγους του που κοουτσάρει έτσι.

Για αυτό έχει σημασία να τους μάθουμε όλοι. Εφόσον ξέρουμε το «γιατί», ίσως να δείξουμε κατανόηση. Ίσως πάλι, όχι. Μπορεί η διοίκηση να μην έχει την αντοχή να στηρίξει ένα πιο μακροπρόθεσμο πλάνο του Ισπανού, ειδικά με τόσα αρνητικά αποτελέσματα σε αυτό το τάιμινγκ. Αλλά υποτίθεται πως ο Ράφα εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για να δημιουργήσει μία ομάδα με ορίζοντα διετίας και ο «πράσινος» οργανισμός δήλωνε αποφασισμένος να τον υποστηρίξει. Οπότε, μία εξήγηση είναι απαραίτητη, για να μην ναρκοθετεί το μέλλον του Παναθηναϊκού. Είτε για τη δρομολόγηση των αναγκαίων αλλαγών…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ασφαλιστικές
Βιολάντα: Σε ποιες εταιρείες είναι ασφαλισμένο το εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Σε ποιες εταιρείες είναι ασφαλισμένο το εργοστάσιο στα Τρίκαλα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η NBG Securities

Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η NBG Securities

inWellness
inTown
Stream sports
Από στόπερ… σέντερ φορ
On Field 24.01.26

Από στόπερ… σέντερ φορ

Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Τότεναμ έχουν πετύχει εννιά γκολ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η κόρη του Ντένις Ρόντμαν, Τρίνιτι έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια του γυναικείου ποδοσφαίρου παγκοσμίως
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Η κόρη του Ντένις Ρόντμαν, Τρίνιτι έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια του γυναικείου ποδοσφαίρου

Σε ηλικία μόλις 23 ετών, η Τρίνιτι Ρόντμαν αποξενωμένη κόρη του θρύλου του NBA Ντένις Ρόντμαν, έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη γυναίκα ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο, μετά την υπογραφή του νέου της συμβολαίου με την Washington Spirit.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Ολυμπιακός είχε στο χορτάρι 16… Φουστέρ
On Field 21.01.26

Ο Ολυμπιακός είχε στο χορτάρι 16… Φουστέρ

Ας θυμηθούμε τον τρόπο παιχνιδιού του Ισπανού παλαίμαχου άσου των «ερυθρόλευκων» και την ψυχή που έβγαλαν χθες οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν
Παναθηναϊκός 18.01.26

Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν

Αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει με αυτή την εικόνα και με αυτά τα αποτελέσματα στα ντέρμπι, τότε η υπόμονη και η ανοχή των οπαδών για το νέο εγχείρημα υπό τον Ράφα Μπενίτεθ, θα εξαντληθεί σύντομα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Φουντώνουν» τα σενάρια για Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ – Ποιοι είναι οι πρώτοι μεταγραφικοί στόχοι
Ποδόσφαιρο 26.01.26

«Φουντώνουν» τα σενάρια για Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ – Ποιοι είναι οι πρώτοι μεταγραφικοί στόχοι

Υπάρχει καπνός ανάμεσα σε Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ, θα υπάρχει και… φωτιά; Τα δεδομένα για συνεργασία και οι άμεσες αποφάσεις για Σλοτ και Τζέραρντ.

Σύνταξη
Μάικλ Παρέντι: Πέθανε ο «ενοχλητικός διανοούμενος» της αμερικανικής Αριστεράς του 20ού αιώνα
Θλίψη 26.01.26

Μάικλ Παρέντι: Πέθανε ο «ενοχλητικός διανοούμενος» της αμερικανικής Αριστεράς του 20ού αιώνα

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο Μάικλ Παρέντι, εμβληματική μορφή της αμερικανικής μαρξιστικής σκέψης. Ένας πολιτικός επιστήμονας που άσκησε ανελέητη κριτική στον ιμπεριαλισμό, τον καπιταλισμό και τη μιντιακή εξουσία, μένοντας μέχρι τέλους ασυμβίβαστος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις στα Καμίνια και στην Παλαιά Κοκκινιά από τον Δήμο Πειραιά
Οδική ασφάλεια 26.01.26

Ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις στα Καμίνια και στην Παλαιά Κοκκινιά από τον Δήμο Πειραιά

Οι εργασίες του Δήμου Πειραιά περιελάμβαναν την αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων έξω από σχολικές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις  και σε δρόμους σε γειτονιές της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας

Σύνταξη
Χαλικιά (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Γελοία η δικογραφία για Βορίδη – Καρφιά σε Σημανδράκο, Τυχεροπούλου, Βάρρα
Βουλή 26.01.26

Χαλικιά (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Γελοία η δικογραφία για Βορίδη – Καρφιά σε Σημανδράκο, Τυχεροπούλου, Βάρρα

Το πρώην στέλεχος των ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχε στη διοίκηση του Οργανισμού τη περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά/Βενιζέλου, υποβάθμισε τη σημασία της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οι σειρήνες της Πάρου
Με ένα κλικ 26.01.26

Οι σειρήνες της Πάρου

Ηλεκτρονικές σειρήνες ενεργοποιούνται για την άμεση ενημέρωση του πληθυσμού στο Δήμο Πάρου.

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: «Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού, λέει ο Τραμπ
Κόσμος 26.01.26

«Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, λέει ο Τραμπ

«Η διακοπή των εργασιών σε αυτό το προχωρημένο στάδιο, την ώρα που τόσα πράγματα έχουν ήδη παραγγελθεί και πραγματοποιηθεί, θα ήταν καταστροφική για τον Λευκό Οίκο είπε ο Τραμπ

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Νέα στοιχεία για την prepaid των μολυσμένων SMS – Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο
Δίκη υποκλοπών 26.01.26

Νέα στοιχεία για την prepaid κάρτα των μολυσμένων SMS - Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, εισέφερε στο δικαστήριο στοιχεία από την ανάλυση της κίνησης της κάρτας που φέρει το όνομα του λεγόμενου κρεοπώλη. Κατατέθηκε στα αναγνωστέα η αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης: Βιώνουμε από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πληθυσμιακής συρρίκνωσης
Δημογραφικός κίνδυνος 26.01.26

Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης: Βιώνουμε από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πληθυσμιακής συρρίκνωσης

H Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή μίλησε στην ημερίδα της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος «Δημογραφικό SOS: Να δώσουμε δύναμη στο όνειρο και την οικογένεια».

Σύνταξη
«Στεκόταν εμπόδιο σε ορισμένα άτομα» – Η μυστηριώδης δολοφονία της ερευνήτριας γοριλών Νταϊάν Φόσεϊ
Έρευνα στην ομίχλη 26.01.26

«Στεκόταν εμπόδιο σε ορισμένα άτομα» - Η μυστηριώδης δολοφονία της ερευνήτριας γοριλών Νταϊάν Φόσεϊ

Η πρωτοπόρος πρωτευοντολόγος Νταϊάν Φόσεϊ κατέστρεψε τον μύθο των γορίλων ως άγριων θηρίων πριν σκοτωθεί από ανθρώπινα χέρια, πριν από 40 χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάθετος ο Δουδωνής: Εάν η ΝΔ θέλει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, αλλά εμείς δεν τρώμε αυτό το γλυκό
ΠΑΣΟΚ 26.01.26

Κάθετος ο Δουδωνής: Εάν η ΝΔ θέλει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, αλλά εμείς δεν τρώμε αυτό το γλυκό

Ούτε χαραμάδα δεν αφήνει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, για συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ. Εάν η ΝΔ επιδιώκει να νομιμοποιήσει τις πολιτικές μέσω ενός κεντρώου παράγοντα όπως το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ας το ξεχάσουν, εμείς δεν τρώμε αυτό το γλυκό, τονίζει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα
Πολύνεκρο δυστύχημα 26.01.26

Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που οδήγησε σε πολύνεκρο εργαστικό δυστύχημα, με θύματα τέσσερις εργαζόμενες, ενώ άλλη μία αγνοείται.

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο