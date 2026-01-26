Μία ξεκάθαρη εξήγηση για το που το πάει ο Ράφα

Στο Περιστέρι είδαμε άλλη μία φορά τον Παναθηναϊκό με διαφορετικό σύστημα, αγωνιστικό στυλ και προσέγγιση. Τρίτο ματς σε μία εβδομάδα και νιώθουμε σαν να παρακολουθήσαμε άλλη ομάδα. Γιατί η τακτική του Μπενίτεθ εναντίον του Ατρόμητου, δεν είχε καμία σχέση με την τακτική που επέλεξε απέναντι στη Φερεντσβάρος και κόντρα στην ΑΕΚ. Βέβαια, οι απότομες αλλαγές δεν μας προξενούν έκπληξη πλέον, γιατί έχουμε αντιληφθεί πως είναι ο τρόπος που δουλεύει ο Ράφα.

Για να είμαστε δίκαιοι, εκείνος είναι ειλικρινής με όλους. Το έχει εξηγήσει στον Γιάννη Αλαφούζο (πρόσφατα, μετά την ήττα από την ΑΕΚ έγινε μία διεξοδική συζήτηση στο Τριφύλλι), στη διοίκηση του Παναθηναϊκού και το έχει δηλώσει δημοσίως σε αρκετές συνεντεύξεις. Οπότε, ο Μπενίτεθ αμαρτία, ουκ έχει…

Η διαχείριση της κατάστασης αφορά τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και τα διοικητικά στελέχη. Ήξεραν το ποιόν του Μπενίτεθ πριν τον προσλάβουν; Συγκέντρωσαν επαρκείς πληροφορίες για τη δουλειά του και τη φιλοσοφία του; Ή μήπως ήταν μία επιλογή βασισμένη στην αυθεντία ενός διάσημου επαγγελματία, με πολυδιαφημισμένο βιογραφικό; Διότι έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν: ελάχιστες αποφάσεις του Αλαφούζου στηρίχτηκαν σε αμιγώς ποδοσφαιρικά κριτήρια.

Εδώ, σε μία παρένθεση, να θυμίσουμε πως η πρόσληψη του Μπενίτεθ προηγήθηκε της συνεργασίας του Αλαφούζου με τον Φράνκο Μπαλντίνι. Όταν ο Ιταλός άρχισε να συμβουλεύει τον εφοπλιστή, οι συζητήσεις με τον Ισπανό προπονητή είχαν προχωρήσει. Αντίστοιχα, ο Στέφανος Κοτσόλης και ο Κορόνα ανέλαβαν αργότερα τα πόστα τους στη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Άρα, τύποις, το νέο οργανόγραμμα που περιβάλλει τον Αλαφούζο, δεν επέλεξε τον Μπενίτεθ: ο ίδιος ο μεγαλομέτοχος το έπραξε.

Επειδή ο Μπενίτεθ θα συνεχίσει να διαχειρίζεται την ομάδα με τον ίδιο τρόπο, θα βοηθούσε πολύ μία ξεκάθαρη εξήγηση στον κόσμο. Είτε από τον προπονητή αυτοπροσώπως, είτε από τους ιθύνοντες του Τριφυλλιού. Να εξηγήσουν τους στόχους του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος της σεζόν και γιατί ο Μπενίτεθ λειτουργεί με το συγκεκριμένο σκεπτικό. Ούτως ώστε οι οπαδοί να ξέρουν τι να περιμένουν, να μην παραξενεύονται και να μην δυσανασχετούν.

Πολλές από τις αποφάσεις του Μπενίτεθ μοιάζουν αλλοπρόσαλλες. Δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη του, αφού ο 65χρονος τεχνικός είναι ένας πανέξυπνος και ιδιοφυής άνθρωπος. Ούτε μιλάμε για έναν ποδοσφαιρικό απατεώνα ή συνταξιούχο και όποιος το ισχυρίζεται, απλώς λαϊκίζει. Ο Μπενίτεθ σίγουρα έχει τους λόγους του που κοουτσάρει έτσι.

Για αυτό έχει σημασία να τους μάθουμε όλοι. Εφόσον ξέρουμε το «γιατί», ίσως να δείξουμε κατανόηση. Ίσως πάλι, όχι. Μπορεί η διοίκηση να μην έχει την αντοχή να στηρίξει ένα πιο μακροπρόθεσμο πλάνο του Ισπανού, ειδικά με τόσα αρνητικά αποτελέσματα σε αυτό το τάιμινγκ. Αλλά υποτίθεται πως ο Ράφα εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για να δημιουργήσει μία ομάδα με ορίζοντα διετίας και ο «πράσινος» οργανισμός δήλωνε αποφασισμένος να τον υποστηρίξει. Οπότε, μία εξήγηση είναι απαραίτητη, για να μην ναρκοθετεί το μέλλον του Παναθηναϊκού. Είτε για τη δρομολόγηση των αναγκαίων αλλαγών…