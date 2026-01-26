Μία ξεκάθαρη εξήγηση για το που το πάει ο Ράφα
Ο Ράφα Μπενίτεθ διαχειρίζεται τον Παναθηναϊκό με αλλοπρόσαλλο τρόπο, αλλά δεν είναι τρελός. Για αυτό θα βοηθούσε αν μας εξηγούσε το σκεπτικό του!
- Με τον φόβο της βροχής ζουν οι κάτοικοι της Γλυφάδας: «Δεν έχω δει ξανά κάτι τέτοιο»
- Φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή, στους δύο νεαρούς που έτρεχαν με 179 χλμ./ώρα
- Συνελήφθη στη Γλυφάδα 16χρονος μαθητής που κυκλοφορούσε με μαχαίρια
- Μείωση τζίρου κατέγραψε την εορταστική περίοδο το 77% των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη
Στο Περιστέρι είδαμε άλλη μία φορά τον Παναθηναϊκό με διαφορετικό σύστημα, αγωνιστικό στυλ και προσέγγιση. Τρίτο ματς σε μία εβδομάδα και νιώθουμε σαν να παρακολουθήσαμε άλλη ομάδα. Γιατί η τακτική του Μπενίτεθ εναντίον του Ατρόμητου, δεν είχε καμία σχέση με την τακτική που επέλεξε απέναντι στη Φερεντσβάρος και κόντρα στην ΑΕΚ. Βέβαια, οι απότομες αλλαγές δεν μας προξενούν έκπληξη πλέον, γιατί έχουμε αντιληφθεί πως είναι ο τρόπος που δουλεύει ο Ράφα.
Για να είμαστε δίκαιοι, εκείνος είναι ειλικρινής με όλους. Το έχει εξηγήσει στον Γιάννη Αλαφούζο (πρόσφατα, μετά την ήττα από την ΑΕΚ έγινε μία διεξοδική συζήτηση στο Τριφύλλι), στη διοίκηση του Παναθηναϊκού και το έχει δηλώσει δημοσίως σε αρκετές συνεντεύξεις. Οπότε, ο Μπενίτεθ αμαρτία, ουκ έχει…
Η διαχείριση της κατάστασης αφορά τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και τα διοικητικά στελέχη. Ήξεραν το ποιόν του Μπενίτεθ πριν τον προσλάβουν; Συγκέντρωσαν επαρκείς πληροφορίες για τη δουλειά του και τη φιλοσοφία του; Ή μήπως ήταν μία επιλογή βασισμένη στην αυθεντία ενός διάσημου επαγγελματία, με πολυδιαφημισμένο βιογραφικό; Διότι έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν: ελάχιστες αποφάσεις του Αλαφούζου στηρίχτηκαν σε αμιγώς ποδοσφαιρικά κριτήρια.
Εδώ, σε μία παρένθεση, να θυμίσουμε πως η πρόσληψη του Μπενίτεθ προηγήθηκε της συνεργασίας του Αλαφούζου με τον Φράνκο Μπαλντίνι. Όταν ο Ιταλός άρχισε να συμβουλεύει τον εφοπλιστή, οι συζητήσεις με τον Ισπανό προπονητή είχαν προχωρήσει. Αντίστοιχα, ο Στέφανος Κοτσόλης και ο Κορόνα ανέλαβαν αργότερα τα πόστα τους στη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Άρα, τύποις, το νέο οργανόγραμμα που περιβάλλει τον Αλαφούζο, δεν επέλεξε τον Μπενίτεθ: ο ίδιος ο μεγαλομέτοχος το έπραξε.
View this post on Instagram
Επειδή ο Μπενίτεθ θα συνεχίσει να διαχειρίζεται την ομάδα με τον ίδιο τρόπο, θα βοηθούσε πολύ μία ξεκάθαρη εξήγηση στον κόσμο. Είτε από τον προπονητή αυτοπροσώπως, είτε από τους ιθύνοντες του Τριφυλλιού. Να εξηγήσουν τους στόχους του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος της σεζόν και γιατί ο Μπενίτεθ λειτουργεί με το συγκεκριμένο σκεπτικό. Ούτως ώστε οι οπαδοί να ξέρουν τι να περιμένουν, να μην παραξενεύονται και να μην δυσανασχετούν.
Πολλές από τις αποφάσεις του Μπενίτεθ μοιάζουν αλλοπρόσαλλες. Δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη του, αφού ο 65χρονος τεχνικός είναι ένας πανέξυπνος και ιδιοφυής άνθρωπος. Ούτε μιλάμε για έναν ποδοσφαιρικό απατεώνα ή συνταξιούχο και όποιος το ισχυρίζεται, απλώς λαϊκίζει. Ο Μπενίτεθ σίγουρα έχει τους λόγους του που κοουτσάρει έτσι.
Για αυτό έχει σημασία να τους μάθουμε όλοι. Εφόσον ξέρουμε το «γιατί», ίσως να δείξουμε κατανόηση. Ίσως πάλι, όχι. Μπορεί η διοίκηση να μην έχει την αντοχή να στηρίξει ένα πιο μακροπρόθεσμο πλάνο του Ισπανού, ειδικά με τόσα αρνητικά αποτελέσματα σε αυτό το τάιμινγκ. Αλλά υποτίθεται πως ο Ράφα εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για να δημιουργήσει μία ομάδα με ορίζοντα διετίας και ο «πράσινος» οργανισμός δήλωνε αποφασισμένος να τον υποστηρίξει. Οπότε, μία εξήγηση είναι απαραίτητη, για να μην ναρκοθετεί το μέλλον του Παναθηναϊκού. Είτε για τη δρομολόγηση των αναγκαίων αλλαγών…
- Τραγωδία στα Τρίκαλα: Βρέθηκε και η πέμπτη σορός στο κατεστραμμένο εργοστάσιο
- Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό: Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή – Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο
- Μισθοί: Τι αυξήσεις θα πάρουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι [παραδείγματα]
- Τσεχία: Πάνω από 6 εκ. ευρώ σε έρανο για την αγορά γεννητριών στους Ουκρανούς
- «Φουντώνουν» τα σενάρια για Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ – Ποιοι είναι οι πρώτοι μεταγραφικοί στόχοι
- Μάικλ Παρέντι: Πέθανε ο «ενοχλητικός διανοούμενος» της αμερικανικής Αριστεράς του 20ού αιώνα
- Ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις στα Καμίνια και στην Παλαιά Κοκκινιά από τον Δήμο Πειραιά
- Χαλικιά (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Γελοία η δικογραφία για Βορίδη – Καρφιά σε Σημανδράκο, Τυχεροπούλου, Βάρρα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις