Με κερδισμένη την ΑΕΚ η 18η στροφή της Super League. Μια «χειμωνιάτικη» νίκη στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα έχει πάντα τη σημασία της στον μαραθώνιο του πρωταθλήματος. Παρά ταύτα ο Μάρκο Νίκολιτς δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλο του. «Μόνο το αποτέλεσμα» είπε κοπιάροντας άθελα του τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που κανά δύο ώρες πριν είχε καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα για την επικράτηση του Ολυμπιακού επί του Βόλου.

Δικαιολογίες; Αρκετές. Αρκεί να θέλει κάποιος να τις εντοπίσει. Και βέβαια να τις επικαλεστεί με την ασφάλεια της νίκης. Μόνο έτσι ακούγονται πειστικές. Και αυτό μπορεί να το εξηγήσει μια χαρά κάποιος άλλος της παρέας των προπονητών. Ο σοφός Ράφα Μπενίτεθ που όσο ο καιρός περνάει στα μέρη μας τόσο και δείχνει να μην μπορεί να βγάλει τον Παναθηναϊκό από αυτό το παράξενο μονοπάτι που έχει πάρει εδώ και μήνες. Εκείνο που καταλήγει στην… πλάτη του Λεβαδειακού.

Έχουν ένα ματς λιγότερο οι Πράσινοι. Έχουν όμως «κολλήσει» και στο -9 από την ομάδα της Βοιωτίας που όπως φαίνεται είναι αποφασισμένη να παίξει ως το τέλος το χαρτί της για την ιστορική παρουσία της στην πρώτη 4άδα του πρωταθλήματος. Δεν αμφιβάλλει κανείς: Ο Λεβαδειακός των +20 γκολ από τον Παναθηναϊκό (44-24), η καλύτερη επίθεση της Ελλάδας που όλη τη χρονιά έχει από μια ήττα (στο γκολ) με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ δεν έχει σχέση με αυτό που ο Ράφα Μπενίτεθ δίχως άγχος παρουσιάζει στους συμπληρωμένους πια τρεις μήνες στον πάγκο του.

«Τον χτυπάνε γιατί τον… φοβούνται» γράφουν κάποιοι στα social media, ελπίζοντας να είναι αλήθεια. Πέντε νίκες σε έντεκα ματς πρωταθλήματος και 1.55 βαθμοί ανά ματς όμως δεν είναι έστω το 1,81 του Ρουί Βιτόρια που έφυγε σαν αποτυχημένος.

Οι Ελ Κααμπί και Γιόβιτς

Μεγαλύτερο πρόβλημα για τους Πράσινους. Το γκολ. Αυτό που ο Λούκα Γιόβιτς εμφάνισε χθες στην Τρίπολη για το τρίποντο. Αυτό που ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και ο Μεντί Ταρέμι προσφέρουν απλόχερα στον Ολυμπιακό: Οι δύο τους χωρίς επί της ουσίας να αγωνίζονται μαζί έχουν… λογαριασμό σε 13 από τα ερυθρόλευκα 17 ματς της Super League.

O ένας, ο άλλος ή και οι δύο. Ο Παναθηναϊκός; Απόψε στο Περιστέρι ξεκίνησε σε 4-4-2 με τον Τετέι και τον Πάντοβιτς. Ο πρώτος έχει να σκοράρει στο πρωτάθλημα από τις 5 Οκτώβρη όταν ακόμη αγωνίζονταν στην Κηφισιά. O δεύτερος έχει όλο και όλο ένα γκολ, αρχές Νοέμβρη. Και ήρθε κάποια στιγμή από τον πάγκο ο Σφιντέρσκι να αλλάξει την κατάσταση αλλά και αυτός τελευταίο γκολ στο πρωτάθλημα, Οκτώβρη το πέτυχε. Στo μεταξύ το κάζο Ντέσερς είναι σαν μην υπάρχει.

Και όλοι αυτοί που γέμισαν το οργανόγραμμα στα μισά της σεζόν με την υποχρέωση να κάνουν γρήγορα μεταγραφές να καλύψουν κενά κλπ μοιάζει να μην νιώθουν την παραμικρή πίεση. Δίχως να καταλαβαίνουν ότι ο Παναθηναϊκός το πάει για… 5-8 κατάταξη στο πρωτάθλημα. Ποιος ξέρει; Ίσως ελπίζουν σε ένα ήσυχο και ξεκούραστο καλοκαίρι. Δίχως την έγνοια για ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Υπενθυμίζουμε ότι σε αυτή την κλίμακα του πίνακα, οι βαθμοί διαιρούνται με το δύο, άρα αν το πρωτάθλημα τελείωνε σήμερα ο Παναθηναϊκός (έστω με ματς λιγότερο) θα είχε 13 βαθμούς όσους ακριβώς και ο Βόλος. Θα ακολουθούσε ο Άρης με 11 και η Κηφισιά με 10.

Ποιοι είναι οι 5 πρώτοι σκόρερ της φετινής Super League: Ελ Κααμπί (13), Γιόβιτς (12), Όζμπολτ (9), Ταρέμι (8), Πεντρόζο (8). Για όσους τυχόν δεν το ξέρουν ο Όζμπολτ και ο Πεντρόσο είναι τα 17 από τα 44 γκολ του Λεβαδειακού που το μεσημέρι δεν «έσπασε» ούτε στην έδρα του Άρη.

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού; Ο Παντελίδης με 7. Μόνο που τα 6 τα πέτυχε και αυτός με τη φανέλα της Κηφισιάς!