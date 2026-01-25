Όλα τα γκολ και τα highlights της 18ης αγωνιστικής της Super League (vids)

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής της Super League, με τη διεξαγωγή και των τριών υπολοίπων αγώνων της Κυριακής (25/1). Δείτε στα βίντεο που ακολουθούν όλα τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα των έξι αγώνων, αφού υπενθυμίζεται ότι ο έβδομος, το Κηφισιά – ΠΑΟΚ είχε αναβληθεί μετά τη σχετική χρήση του δικαιώματος που είχε ο Δικέφαλος του Βορρά.

Στο ματς που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής, το απόγευμα του Σαββάτου ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Βόλο χάρη στο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και φυσικά έμεινε σε τροχιά κορυφής, αφού έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο.

<br />

<br />

<br />

<br />

Λίγο αργότερα, η ΑΕΚ ήταν αυτή που έμεινε -προς ώρας- πρώτη στη βαθμολογία, αφού επικράτησε 1-0 του Αστέρα Aktor στην Τρίπολη με γκολ του Λούκα Γιόβιτς.

Τέλος, στο ματς που ολοκλήρωσε το «μενού» του Σαββάτου, η ΑΕΛ Novibet επικράτησε 1-0 του Πανσερραϊκού και ξεκόλλησε από τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Την Κυριακή πια, στο πρώτο -και εξαιρετικό- ματς της ημέρας, Άρης και Λεβαδειακός ήρθαν ισόπαλοι 2-2 στο «Κλ. Βικελίδης», με τους Βοιωτούς να παραμένουν το απόλυτο φαβορί για την κατάληψη της 4ης θέσης.

Λίγη ώρα μετά, ο ΟΦΗ νίκησε 1-0 τον Παναιτωλικό στο Ηράκλειο και άφησε αρκετά πίσω την ομάδα του Αγρινίου, την ώρα που αυτός ανέβηκε στα μεσαία στρώματα.

Στο φινάλε της αγωνιστικής πια, ο Παναθηναϊκός «γκέλαρε» για ακόμη μια φορά φέτος, μένοντας στο 0-0 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 24/1

Ολυμπιακός – Βόλος 1-0

Αστέρας Aktor – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 1-0

Κυριακή 25/1

Άρης – Λεβαδειακός 2-2

ΟΦΗ – Παναιτωλικός 1-0

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-0

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (19η):

Σάββατο 31/1

17:00 Παναιτωλικός – Άρης

18:00 Ατρόμητος – ΟΦΗ

20:00 Βόλος – ΑΕΛ Novibet

Κυριακή 1/2

16:00 Λεβαδειακός – Αστέρας Aktor

17:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά

19:30 ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός