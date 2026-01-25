Άρης – Λεβαδειακός 2-2: «Όρθιοι» οι Βοιωτοί στο Κλεάνθης Βικελίδης με γκολ στις καθυστερήσεις
Μεγάλο παιχνίδι στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον Άρη και τον Λεβαδειακό να έρχονται ισόπαλοι με 2-2 με τον Κωστή να βάζει το γκολ της ισοφάρισης στο 90 +4.
- Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε
- Σύρος: Μια ηλικιωμένη 104 ετών βρέθηκε νεκρή στο λιμάνι της Ερμούπολης
- Ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει πως η Συρία άνοιξε δύο ανθρωπιστικούς διαδρόμους για Κομπάνι – Χασάκα
- Σκληρή δουλειά και μισθός 1.700€: Δείχνει το Κουφονήσι μία νέα εποχή για την καλοκαιρινή σεζόν;
Απίθανα πράγματα κάνει ο Λεβαδειακός στο φετινό πρωτάθλημα δεν έχασε ούτε από τον Άρη. Η ομάδα της Βοιωτίας βρήκε γκολ ισοφάρισης στο 90+4 με τον Κωστή και ήρθε ισόπαλη με 2-2 με τους «κίτρινους» στη ματσάρα της 18ης αγωνιστικής της Super League.
Ο Λεβαδειακός δείχνει να χτίζει μέταλλο, καθώς σε ακόμα ένα παιχνίδι βρίσκει απάντηση σε ματς μάλιστα στο οποίο δεν έπιασε τα στάνταρ απόδοσης που μας έχει συνηθίσει στο φετινό πρωτάθλημα και συνεχίζει να πατάει γερά μέσα στην τετράδα.
Ο Άρης μπήκε από την αρχή δυνατά στο ματς και έδειξε διάθεση για να πάρει το παιχνίδι, με τους κίτρινους να μπαίνουν σε θέση οδηγού στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Λοντίγκιν απέκρουσε ασταθώς και μετά από μπέρδεμα του Λεβαδειακού μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Μορόν με προβολή την έσπρωξε στα δίχτυα, για να κάνει το 1-0, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.
Ο Λεβαδειακός με το καλημέρα του δευτέρου ημιχρόνου ισοφάρισε σε 1-1 με γκολ του Όζμπολτ στο 46’, έπειτα από τρομερή πάσα του Μπάλτζι.
Ο Ράτσιτς στο 63ο λεπτό έπιασε ένα αδιανόητο δεξί σουτ εκτός περιοχής και έκανε το 2-1 για τον Άρη, γκολ το οποίο πανηγυρίστηκε έξαλλα τόσο από τον ίδιο τον παίκτη, όσο και από τον κόσμο. Στη συνέχεια του ματς ο Άρης κυριάρχησε και είχε κι άλλες ευκαιρίες.
Ωστόσο το ποδόσφαιρο είναι τόσο απρόβλεπτο άθλημα που ο Λεβαδειακός βρήκε γκολ ισοφάρισης στο 90+4 με τον Κωστή να τσιμπάει την μπάλα και να περάνει τον Αθανασιάδη, κάνοντας το 2-2 στο 90+4 (!) γλιτώνοντας τον Λεβαδειακό από την ήττα και δείχνοντας πως πλέον οι Βοιωτοί χτίζουν και… μέταλλο.
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το τρομερό γκολ του Κωστή που έδωσε την ισοπαλία στον Λεβαδειακό στο 90+4 βεβαίως. Μεγάλη κίνηση από τον παίκτη της Λιβαδειάς, ο οποίος τσίμπησε την μπάλα από δύο αμυντικούς του Άρη, πέρασε τον Αθανασιάδη και έκανε το 2-2.
ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:Το γκολ που πέτυχε ο Λεβαδειακός με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους έκανε το ματς πολύ επιθετικό και ανάγκασε τον Άρη να βγει μπροστά για να βρει απάντηση. Πράγμα που κατάφερε.
Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Αθανασιάδης ήταν ο χειρότερος του γηπέδου, καθώς όποτε τον χρειάστηκε η ομάδα του δεν πήρε τις σωστές αποφάσεις. Μάλιστα στο γκολ του Κωστή βγαίνει εντελώς χλιαρά, φοβούμενος το πέναλτι πιθανότατα και δεν κάνει τίποτα για να γλιτώσει την ομάδα του από την ισοφάριση.
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ματσούκας ήταν ο διαιτητής της αναμέτρησης και είχε γενικά μια καλή διαιτησία, καθώς είχε να διαχειριστεί και αρκετή ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το VAR χρειάστηκε να τσεκάρει το γκολ του Ράτσιτς στο 63ο λεπτό, ωστόσο όλα ήταν νομότυπα και το γκολ μέτρησε κανονικά.
ΣΚΟΡΕΡ: 29’ Μορόν, 46’ Όζμπολτ, 63’ Ράτσιτς, 90+4 Κωστή
ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:
ΆΡΗΣ: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Χόνγκλα, Μόντσου, Πέρεθ (90+3′ Γιαννιώτας), Ράτσιτς (90+3′ Νινγκ), Μισεουΐ (77′ Ντούντου), Μορόν
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας (70′ Μανθάτης), Μάγκνουσον, Κωστή, Τσόκαϊ (84′ Τζάλοου), Όζμπολτ, Μπάλτσι (70′ Λαγιούς), Παλάσιος (84′ Πεντρόσο), Γκούμας (46′ Συμελίδης)
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: Στις 31/1 ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Άρη, ενώ ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης την 1/2.
- Κοντά σε νέα εποχή η Λίβερπουλ: «Απολύεται ο Σλοτ, τον αντικαθιστά ο Αλόνσο»
- Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»
- Η απλή μέθοδος των τριών (σε δύο ντέρμπι)
- Όλα τα γκολ και τα highlights της 18ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Super League: Η βαθμολογία μετά την 18η αγωνιστική (pic)
- Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 0-0: Η τετράδα απομακρύνθηκε στο Περιστέρι
- Γιουβέντους – Νάπολι 3-0: «Πάρτι» με καλεσμένους τους Παρτενοπέι
- Ο Λαφόν απέκρουσε πέναλτι του Μίχορλ (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις