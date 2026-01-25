Άρης – Λεβαδειακός 2-2: «Όρθιοι» οι Βοιωτοί στο Κλεάνθης Βικελίδης με γκολ στις καθυστερήσεις

Απίθανα πράγματα κάνει ο Λεβαδειακός στο φετινό πρωτάθλημα δεν έχασε ούτε από τον Άρη. Η ομάδα της Βοιωτίας βρήκε γκολ ισοφάρισης στο 90+4 με τον Κωστή και ήρθε ισόπαλη με 2-2 με τους «κίτρινους» στη ματσάρα της 18ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Λεβαδειακός δείχνει να χτίζει μέταλλο, καθώς σε ακόμα ένα παιχνίδι βρίσκει απάντηση σε ματς μάλιστα στο οποίο δεν έπιασε τα στάνταρ απόδοσης που μας έχει συνηθίσει στο φετινό πρωτάθλημα και συνεχίζει να πατάει γερά μέσα στην τετράδα.

Ο Άρης μπήκε από την αρχή δυνατά στο ματς και έδειξε διάθεση για να πάρει το παιχνίδι, με τους κίτρινους να μπαίνουν σε θέση οδηγού στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Λοντίγκιν απέκρουσε ασταθώς και μετά από μπέρδεμα του Λεβαδειακού μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Μορόν με προβολή την έσπρωξε στα δίχτυα, για να κάνει το 1-0, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Λεβαδειακός με το καλημέρα του δευτέρου ημιχρόνου ισοφάρισε σε 1-1 με γκολ του Όζμπολτ στο 46’, έπειτα από τρομερή πάσα του Μπάλτζι.

Ο Ράτσιτς στο 63ο λεπτό έπιασε ένα αδιανόητο δεξί σουτ εκτός περιοχής και έκανε το 2-1 για τον Άρη, γκολ το οποίο πανηγυρίστηκε έξαλλα τόσο από τον ίδιο τον παίκτη, όσο και από τον κόσμο. Στη συνέχεια του ματς ο Άρης κυριάρχησε και είχε κι άλλες ευκαιρίες.

Ωστόσο το ποδόσφαιρο είναι τόσο απρόβλεπτο άθλημα που ο Λεβαδειακός βρήκε γκολ ισοφάρισης στο 90+4 με τον Κωστή να τσιμπάει την μπάλα και να περάνει τον Αθανασιάδη, κάνοντας το 2-2 στο 90+4 (!) γλιτώνοντας τον Λεβαδειακό από την ήττα και δείχνοντας πως πλέον οι Βοιωτοί χτίζουν και… μέταλλο.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το τρομερό γκολ του Κωστή που έδωσε την ισοπαλία στον Λεβαδειακό στο 90+4 βεβαίως. Μεγάλη κίνηση από τον παίκτη της Λιβαδειάς, ο οποίος τσίμπησε την μπάλα από δύο αμυντικούς του Άρη, πέρασε τον Αθανασιάδη και έκανε το 2-2.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:Το γκολ που πέτυχε ο Λεβαδειακός με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους έκανε το ματς πολύ επιθετικό και ανάγκασε τον Άρη να βγει μπροστά για να βρει απάντηση. Πράγμα που κατάφερε.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Αθανασιάδης ήταν ο χειρότερος του γηπέδου, καθώς όποτε τον χρειάστηκε η ομάδα του δεν πήρε τις σωστές αποφάσεις. Μάλιστα στο γκολ του Κωστή βγαίνει εντελώς χλιαρά, φοβούμενος το πέναλτι πιθανότατα και δεν κάνει τίποτα για να γλιτώσει την ομάδα του από την ισοφάριση.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ματσούκας ήταν ο διαιτητής της αναμέτρησης και είχε γενικά μια καλή διαιτησία, καθώς είχε να διαχειριστεί και αρκετή ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το VAR χρειάστηκε να τσεκάρει το γκολ του Ράτσιτς στο 63ο λεπτό, ωστόσο όλα ήταν νομότυπα και το γκολ μέτρησε κανονικά.

ΣΚΟΡΕΡ: 29’ Μορόν, 46’ Όζμπολτ, 63’ Ράτσιτς, 90+4 Κωστή

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΆΡΗΣ: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Χόνγκλα, Μόντσου, Πέρεθ (90+3′ Γιαννιώτας), Ράτσιτς (90+3′ Νινγκ), Μισεουΐ (77′ Ντούντου), Μορόν

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας (70′ Μανθάτης), Μάγκνουσον, Κωστή, Τσόκαϊ (84′ Τζάλοου), Όζμπολτ, Μπάλτσι (70′ Λαγιούς), Παλάσιος (84′ Πεντρόσο), Γκούμας (46′ Συμελίδης)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: Στις 31/1 ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Άρη, ενώ ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης την 1/2.