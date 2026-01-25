Super League: Η βαθμολογία μετά την 18η αγωνιστική (pic)

Τρία παιχνίδια περιελάμβανε το σημερινό πρόγραμμα της Super League, καθώς το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ είχε αναβληθεί μετά από σχετικό αίτημα του Δικεφάλου.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, Άρης και Λεβαδειακός έμειναν στο 2-2 στο Κλεάνθης Βικελίδης, με τους Βοιωτούς να ισοφαρίζουν στις καθυστερήσεις με τον Κωστή.

Λίγο αργότερα, ο ΟΦΗ νίκησε τον Παναιτωλικό στην Κρήτη με 1-0 χάρη στο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σαλσέδο. Τέλος, χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Περιστέρι ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Παναθηναϊκό, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.

Στα χθεσινά παιχνίδια, ο Ολυμπιακός νίκησε εντός έδρας τον Βόλο με 1-0, με σκόρερ τον Ελ Κααμπί, η ΑΕΚ στην Τρίπολη τον Αστέρα με 1-0, χάρη σε γκολ του Γιόβιτς, ενώ με το ίδιο σκορ επικράτησε και η ΑΕΛ Novibet του Πανσερραϊκού (1-0, Σαγκάλ).

Μετά τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής, η ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση με 44 βαθμούς. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 42 σε 17 ματς (σ.σ εκκρεμεί ο αγώνας με τον Αστέρα στην Τρίπολη), ο ΠΑΟΚ με 41, επίσης σε 17 αναμετρήσεις και ο Λεβαδειακός με 35. Ο Παναθηναϊκός έχει 26 σε 17 ματς και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την τετράδα.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βόλος 1-0

Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΛ Νοvibet – Πανσερραϊκός 1-0

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Άρης – Λεβαδειακός 2-2

ΟΦΗ – Παναιτωλικός 1-0

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-0

*Το Κηφισιά – ΠΑΟΚ, που ήταν προγραμματισμένο για τις 25 Ιανουαρίου, αναβλήθηκε.

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

17:00 Παναιτωλικός – Άρης

18:00 Ατρόμητος – ΟΦΗ

20:00 Βόλος – ΑΕΛ Novibet

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

16:00 Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR

17:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά

19:30 ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός