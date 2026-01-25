Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»

Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 0-0 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και έχασε έδαφος για την τετράδα, με τον Ράφα Μπενίτεθ να δηλώνει μετά το παιχνίδι πως η ομάδα του θα μπορούσε να είχε πάρει τη νίκη στο δεύτερο μέρος.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά το Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-0:

Για το ματς: «Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν τόσο καλοί, όσο θα έπρεπε. Οι αντίπαλοι προσπαθούσαν πάρα πολύ. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν καλύτεροι. Είχαμε μία πάρα πολύ καλή ευκαιρία, αλλά δυστυχώς δεν πετύχαμε το γκολ. Αλλά από ό,τι φάνηκε αυτό δεν ήταν αρκετό»

Για τη μάχη της 4ης θέσης: «Σίγουρα είμαστε ανήσυχοι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα παλέψουμε μέχρι τέλους. Κάθε ματς για μας θα είναι τελικός. Σήμερα είχαμε κάποια προβλήματα, κάποιους παίκτες οι οποίοι δεν ήταν στο 100% όσον αφορά το κομμάτι της ενέργειας. Είχαμε και τον τραυματισμό του Πέδρο, οπότε είναι και κάποια πράγματα που πρέπει να δούμε πώς θα πάνε. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα παλέψουμε μέχρι τέλους».

Για τα δύο πρόσωπα του Παναθηναϊκού σε Ελλάδα και Ευρώπη: «Με βάση την εικόνα του δεύτερου μέρους αξίζαμε να νικήσουμε αυτόν τον αγώνα. Είχαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες, προσπαθούσαμε, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να πετύχουμε το γκολ και γι’ αυτό έμεινε αυτό το αποτέλεσμα».