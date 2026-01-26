Σε αναστολή των καθηκόντων της όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία βρίσκεται από σήμερα (26.01.26) η εκπαιδευτικός από τις Σέρρες η οποία συνελήφθη έπειτα από καταγγελία μητέρας 13χρονου μαθητή ότι φίμωσε με χαρτοταινία το παιδί μέσα στην τάξη και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών με εξαγορά 10 ευρώ την ημέρα.

Η καθηγήτρια από τις Σέρρες φίμωσε το στόμα μαθητή με χαρτοταινία επειδή μιλούσε, ενώ παρακίνησε συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια, αφού πρώτα είχε ζήτησε από τη δίδυμη αδερφή του να πράξει το ίδιο, ωστόσο εκείνη αρνήθηκε.

Όπως προκύπτει από μαρτυρίες γονέων, υπήρχαν ήδη καταγεγραμμένες αναφορές για τη συμπεριφορά της, καθώς στο παρελθόν είχαν απευθυνθεί επανειλημμένα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

«Το μαρτύριο που ζούσαν τα παιδιά και οι καθηγητές επιδεινώθηκε τα τελευταία τρία χρόνια. Από την αρχή συνέβαιναν αλλοπρόσαλλα πράγματα, αλλά λέγαμε ότι ίσως ήταν υπερβολή των παιδιών και τον γονιών. Διαπληκτιζόταν συνεχώς με τους καθηγητής, είχε συνέχεια εχθρική συμπεριφορά απέναντί τους. Έφερνε τις καθηγήτριες σε κατάσταση να μην θέλουν να πάνε στο σχολείο και να ζητάνε τη μετάθεσή τους», είπε ο Αθανάσιος Κατρακάζης, κάτοικος της περιοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη έχει ζητήσει ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Μάλιστα, από την ηγεσία του υπουργείου, το ζήτημα εξετάζεται ως σοβαρή διοικητική παράβλεψη, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών και αρμοδιοτήτων.

Ήδη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κλήθηκε να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων, χωρίς καμία εξαίρεση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι πράξεις, οι παραλείψεις και οι τυχόν ευθύνες, και να αποσαφηνιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης.