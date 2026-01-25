Σέρρες: Σε αναστολή καθηκόντων η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – «Σοβαρή διοικητική παράβλεψη» λέει το υπουργείο Παιδείας
Όπως επισημαίνεται για την υπόθεση «έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου»
Σε αναστολή άσκησης καθηκόντων τίθεται από αύριο Δευτέρα η εκπαιδευτικός που εμπλέκεται στο περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα στις Σέρρες, όπως ακριβώς προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, αναφέρει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας.
«Από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Το ζήτημα εξετάζεται ως σοβαρή διοικητική παράβλεψη, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών και αρμοδιοτήτων.
Διατάχθηκε ΕΔΕ
Με εντολή του Γενικού Γραμματέα, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κλήθηκε να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων, χωρίς καμία εξαίρεση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι πράξεις, οι παραλείψεις και οι τυχόν ευθύνες, και να αποσαφηνιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.
