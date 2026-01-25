Γλυφάδα: «Επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» – Τι έλεγε το αποφυλακιστήριο του 46χρονου το 2018

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως τη δημοσιότητας για τον 46χρονο που σήμερα σκότωσε τον πατέρα του στη Γλυφάδα ενώ πριν 10 χρόνια είχε σκοτώσει και την μητέρα του ωστόσο κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Το in παρουσιάζει το αποφυλακιστήριο του δράστη σύμφωνα με το οποίο ο 46χρονος, είχε βγει από το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού στις 3 Μαΐου του 2018, κάνοντας χρήση ευνοϊκών διατάξεων του νόμου 4322/2015 και της τελευταίας τροποποίησής του, που προέβλεπε τη δυνατότητα αποφυλάκισης κρατουμένων, οι οποίοι είχαν εκτίσει το ήμισυ της ποινής τους με ευεργετικό υπολογισμό.

Επικίνδυνος

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος επισημαίνεται ότι «επειδή ο παραπάνω κρίθηκε επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του, αυθημερόν μετάγεται για εισαγωγή και νοσηλεία στο Δημόσιο Ψυχιατρείο Αθηνών…»

Ο μητροκτόνος, νοσηλεύτηκε για κάποιο διάστημα στο Δρομοκαΐτειο ωστόσο στη συνέχεια, πήρε εξιτήριο και του συστάθηκε η ανάλογη φαρμακευτική αγωγή παρά τη σαφή επισήμανση στο αποφυλακιστήριο ότι είναι επικίνδυνος.

Μετά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν υποχρεωμένος να δίνει δυο φορές το μήνα το παρών στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διέμενε.

Τι λένε δικαστικές πηγές

Στις 2 Απριλίου 2014, ο δράστης καταδικάστηκε για τη δολοφονία της μητέρας του σε συνολική ποινή κάθειρξης 16 ετών για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση και παράνομη οπλοχρησία. Η ποινή του είχε ως αφετηρία την ημερομηνία της προφυλάκισής του, στις 28 Μαρτίου 2014, με προβλεπόμενη λήξη στις 28 Μαρτίου 2030. Η καταδίκη είχε εκδοθεί κατόπιν έφεσης κατά απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών.

Η αποφυλάκιση

Η αποφυλάκιση πραγματοποιήθηκε με διάταξη του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, με αναστολή του υπολοίπου της ποινής, το οποίο ανερχόταν σε επτά έτη, εννέα μήνες και 24 ημέρες.

Η απόφαση βασίστηκε στις διατάξεις του άρθρου 43, παράγραφοι 3, 4 και 7, του νόμου 4489/2017, δηλαδή στην τροποποιημένη μορφή του νόμου Παρασκευόπουλου, που επέτρεπε την αποδέσμευση κρατουμένων μετά την έκτιση του μισού της ποινής τους με ευεργετικό υπολογισμό.

Οι ευεργετικές διατάξεις

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο ευεργετικός υπολογισμός του χρόνου κράτησης και νοσηλείας του στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, όπου κάθε ημέρα λογιζόταν ως δύο ημέρες εκτιόμενης ποινής.

Για το χρονικό διάστημα από τις 2 Απριλίου 2014 έως και τις 3 Μαΐου 2018 υπολογίστηκε συνολικά χρόνος τεσσάρων ετών, πέντε μηνών και μίας ημέρας. Ο υπολογισμός εγκρίθηκε με απόφαση του εισαγγελέα επόπτη Φυλακών Κορυδαλλού, κατόπιν σχετικής πρότασης του Συμβουλίου Εργασίας του Ψυχιατρείου Κρατουμένων.

Παρά την αποφυλάκιση, ιατρική γνωμάτευση που συντάχθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας έκρινε ότι ο κρατούμενος δεν μπορούσε να επιστρέψει άμεσα στο κοινωνικό περιβάλλον, καθώς θεωρήθηκε επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους.

Για τον λόγο αυτό, και σε εκτέλεση σχετικής παραγγελίας του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά με ημερομηνία 2 Μαΐου 2018, οδηγήθηκε αυθημερόν στο Δημόσιο Ψυχιατρείο Αθηνών, στο Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο, για εισαγωγή και νοσηλεία.

Η αναστολή της ποινής του συνοδεύτηκε από περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η υποχρέωση μόνιμης διαμονής στη δηλωθείσα κατοικία του στη Γλυφάδα και η τακτική εμφάνισή του στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του την 1η και την 15η ημέρα κάθε μήνα. Οι όροι αυτοί μάλιστα είχαν τεθεί σε ισχύ έως την ολοκλήρωση του χρόνου δοκιμασίας, σε περίπου ένα μήνα από τώρα, στις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Μετά την περίοδο νοσηλείας του στο Δρομοκαΐτειο, αφέθηκε ελεύθερος, παραμένοντας υπό το καθεστώς των προβλεπόμενων περιοριστικών όρων…