Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
25.01.2026 | 12:44
Φωτιά σε φούρνο στο κέντρο της Αθήνας – Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
Γλυφάδα: «Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα» – Σοκάρουν τα τελευταία λόγια του 80χρονου
Ελλάδα 25 Ιανουαρίου 2026, 13:15

Γλυφάδα: «Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα» – Σοκάρουν τα τελευταία λόγια του 80χρονου

Το θύμα πήγαινε στην εκκλησία, ο γιος του του είχε στήσει καρτέρι στην πυλωτή της οικίας τους επί της οδού Γυθείου στη Γλυφάδα όπου και τον σκότωσε

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των γειτόνων επί της οδού Γυθείου, στη Γλυφάδα όπου νωρίς το πρωί της Κυριακής 46χρονος σκότωσε τον πατέρα του και στη συνέχεια έβαλε τη σορό του στο πορτπαγκάζ του αυτοκινήτου.

Ο ηλικιωμένος άνδρας είχε κατέβει από το σπίτι του προκειμένου να πάει στην Εκκλησία όπως συνήθιζε τις Κυριακές.

Μιλώντας στο in ο γείτονας που ειδοποίησε την αστυνομία είπε: «άκουσα σπαραγμούς από τον πατέρα, “βοήθεια Παναγία μου σώσε με”.

Το θύμα πήγαινε στην εκκλησία, ο γιος του του είχε στήσει καρτέρι στην πυλωτή και τον αποτελείωσε, είπε χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας του δεν αντέδρασε, απλά είπε «παιδί που τώρα πέθανα μην με σκοτώνεις άλλο» και μετά σιωπή και έβαλε εκκλησιαστική μουσική για να μην ακούγεται ο πατέρας του» περιέγραψε χαρακτηριστικά στο in ο γείτονας.

Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκε η σορός του 80χρονου

Η πατροκτονία στη Γλυφάδα

Η στυγερή δολοφονία αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί, όταν οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο έπειτα από κλήση περίοικου που ανέφερε θανάσιμο τραυματισμό άνδρα από τον γιο του.

Πίσω από τις πρώτες πληροφορίες αναδύεται ένα οικογενειακό δράμα, με τον φερόμενο δράστη να υποφέρει από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και τη μητέρα του να έχει δολοφονηθεί άγρια μέσα στο σπίτι τους από τον ίδιο.

Κατά τη σύλληψή του ο δράστης φέρεται να απείλησε ότι αν αφεθεί ξανά ελεύθερος, θα βλάψει και τα δύο αδέλφια του: «Έχω δύο αδέρφια. Θα τα σκοτώσω αν με αφήσετε ξανά ελεύθερο.

Το χρονικό της μητροκτονίας

Ο τότε 34χρονος άνδρας ζούσε με την 59χρονη μητέρα του στη Γλυφάδα, αλλά σε άλλο σπίτι καθώς οι γονείς του ήταν χωρισμένοι. Τα ψυχολογικά του προβλήματα ήταν ήδη διεγνωσμένα και την Πέμπτη, 27 Μαρτίου του 2014, συνέβη το αδιανόητο για κάθε οικογένεια.

Πήρε ένα μαχαίρι, μπήκε στο μπάνιο όπου βρισκόταν η μητέρα του και της επιτέθηκε καταφέροντάς της πολλαπλά τραύματα. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, πήγε στο Β’ Αστυνομικό Τμήμα της Γλυφάδας και δήλωσε στους αστυνομικούς ότι θέλει να παραδοθεί διότι σκότωσε τη μητέρα του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στη διεύθυνση που τους έδωσε και βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Η άτυχη 59χρονη κείτονταν μέσα σε μια λίμνη αίματος στο μπάνιο της οικίας, με τραύματα από μαχαίρι.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του καθ’ ομολογίαν μητροκτόνου και ζήτησε τη συνδρομή ψυχιάτρων.

Με εισαγγελική διάταξη η αποφυλάκιση

Ο 46χρονος είχε καταδικαστεί με ποινή κάθειρξης 16 ετών για τη δολοφονία της μητέρας.

Τέσσερα χρόνια μετά την προφυλάκιση του, το 2018 αποφυλακίστηκε και την ίδια μέρα ο εισαγγελέας διέταξε τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο υπό όρους:

Συγκεκριμένα έπρεπε να διαμένει στο σπίτι του πατέρα του στη Γλυφάδα ενώ δύο φορές τον μήνα κάθε 1η και 16 να δίνει το παρόν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο δράστης ήταν τυπικός και η τελευταία φορά που εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα ήταν η 16η Ιανουαρίου.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
