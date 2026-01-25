Συγκλονίζει η υπόθεση της πατροκτονίας στην οδό Γυθείου στη Γλυφάδα, όπου ο 46χρονος φερόμενος δράστης αφαίρεσε τη ζωή του ηλικιωμένου πατέρα του μαχαιρώνοντάς τον και στη συνέχεια τοποθέτησε τη σορό του σε αυτοκίνητο σταθμευμένο έξω από το σπίτι τους.

Στις 27 Μαρτίου του 2014, ο 34χρονος τότε άνδρας μπήκε στο Α.Τ. Γλυφάδας και ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα του

Η στυγερή δολοφονία αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί, όταν οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο έπειτα από κλήση περίοικου που ανέφερε θανάσιμο τραυματισμό άνδρα από τον γιο του. Η γειτονιά παραμένει ανάστατη από την είδηση που ωστόσο δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία.

Όπως δήλωσε μια γειτόνισσα στις τηλεοπτικές κάμερες, «το 2014 ήταν που έσφαξε τη μητέρα του, μετά μπήκε μέσα, βρήκαν ότι δεν ήταν καλά στην υγεία του, ψυχολογικά και τέτοια, αλλά κάποια στιγμή βγήκε. Του λέγαμε καλημέρα, μας έλεγε, αλλά πάντα είχαμε μία σκέψη σχετικά με αυτό… Ήταν αυτό που περιμέναμε, να σας πω, γιατί είχαμε ακούσει ότι είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά τη σύλληψή του φέρεται να απείλησε ότι αν αφεθεί ξανά ελεύθερος, θα βλάψει και τα δύο αδέλφια του: «Έχω δύο αδέρφια. Θα τα σκοτώσω αν με αφήσετε ξανά ελεύθερο».

2014: Το χρονικό της μητροκτονίας

Ο τότε 34χρονος άνδρας ζούσε με την 59χρονη μητέρα του στη Γλυφάδα, αλλά σε άλλο σπίτι καθώς οι γονείς του ήταν χωρισμένοι. Τα ψυχολογικά του προβλήματα ήταν ήδη διεγνωσμένα και την Πέμπτη, 27 Μαρτίου του 2014, συνέβη το αδιανόητο για κάθε οικογένεια.

Πήρε ένα μαχαίρι, μπήκε στο μπάνιο όπου βρισκόταν η μητέρα του και της επιτέθηκε καταφέροντάς της πολλαπλά τραύματα. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, πήγε στο Β’ Αστυνομικό Τμήμα της Γλυφάδας και δήλωσε στους αστυνομικούς ότι θέλει να παραδοθεί διότι σκότωσε τη μητέρα του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στη διεύθυνση που τους έδωσε και βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Η άτυχη 59χρονη κείτονταν μέσα σε μια λίμνη αίματος στο μπάνιο της οικίας, με τραύματα από μαχαίρι.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του καθ’ ομολογίαν μητροκτόνου και ζήτησε τη συνδρομή ψυχιάτρων. Μετά τις απολογίες του σε ανακριτή και εισαγγελέα είχε προφυλακιστεί, για να αποφυλακιστεί με εισαγγελική διάταξη τέσσερα χρόνια αργότερα, η οποία έθετε περιοριστικούς όρους να μένει με τον πατέρα του και να δίνει το «παρών» στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Μετά και την πατροκτονία, οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν γιατί είχε αφεθεί ελεύθερος το 2018, τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας του, αλλά και για να κατανοήσουν πλήρως τα κίνητρα και τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα.