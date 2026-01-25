newspaper
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γλυφάδα: Οι πρώτες εικόνες μετά την άγρια πατροκτονία – «Το περιμέναμε» λένε οι γείτονες
Ελλάδα 25 Ιανουαρίου 2026, 10:32

Γλυφάδα: Οι πρώτες εικόνες μετά την άγρια πατροκτονία – «Το περιμέναμε» λένε οι γείτονες

Το οικογενειακό δράμα πίσω από το έγκλημα στη Γλυφάδα - «Του λέγαμε καλημέρα, μας έλεγε και εκείνος, αλλά πάντα είχαμε μία σκέψη... επειδή είχαμε ακούσει ότι είχε πολλά ψυχολογικά» λέει γειτόνισσα

Σύνταξη
Spotlight

Σοκαρισμένο παραμένει το πανελλήνιο από την αποκάλυψη του στυγερού εγκλήματος στη Γλυφάδα, όπου ο 46χρονος γιος και φερόμενος δράστης συνελήφθη από τους αστυνομικούς μετά τον εντοπισμό της σορού του πατέρα του μέσα στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου έξω από το σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Άμεση Δράση ειδοποίησε περίοικος αναφέροντας θανάσιμο τραυματισμό άνδρα από τον γιο του, ο οποίος τον τοποθέτησε στο πορτ μπαγκάζ του οχήματός του.

Πίσω από τις πρώτες πληροφορίες αναδύεται ένα οικογενειακό δράμα, με τον φερόμενο δράστη να υποφέρει από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και τη μητέρα του να έχει δολοφονηθεί άγρια μέσα στο σπίτι τους από τον ίδιο.

«Δεν μιλούσε με τον κόσμο, ήταν πολύ εσωστρεφής, πάντα ήταν έτσι αυτό το παιδί», λέει μια γειτόνισσα

Ο μητροκτόνος είχε μάλιστα εμφανιστεί στο Α.Τ. της περιοχής, ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη. Μετά τις απολογίες του σε ανακριτή και εισαγγελέα είχε προφυλακιστεί, για να αποφυλακιστεί τέσσερα χρόνια αργότερα με περιοριστικούς όρους να δίνει το «παρών» στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Γλυφάδα: «Ήταν αυτό που περιμέναμε»

«Το 2014 ήταν που έσφαξε τη μητέρα του. Μετά μπήκε μέσα, βρήκαν ότι δεν ήταν καλά στην υγεία του, ψυχολογικά και τέτοια, αλλά κάποια στιγμή βγήκε», λέει μία γειτόνισσα τονίζοντας ότι δεν εξεπλάγησαν από την είδηση καθώς το περίμεναν.

«Εμείς τον βλέπαμε στη γειτονιά, του λέγαμε καλημέρα, μας έλεγε και εκείνος, αλλά πάντα είχαμε μία σκέψη σχετικά με αυτό και τώρα μαθαίνουμε ότι σκότωσε τον μπαμπά του. Ήταν αυτό που περιμέναμε, να σας πω, γιατί είχαμε ακούσει ότι είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μιλούσε με τον κόσμο, ήταν πολύ εσωστρεφής, πάντα ήταν έτσι αυτό το παιδί».

Η οικογένειά του, όπως λέει η ίδια, είχε κάποια προβλήματα «επειδή ήταν χωρισμένοι ο μπαμπάς και η μαμά και γι’ αυτό έγινε και το φονικό, αλλού όμως, γιατί η μητέρα έμενε ξεχωριστά». Στη συνέχεια, ο γιος αφού αποφυλακίστηκε, άρχισε να μένει με τον πατέρα του.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Τα κρίσιμα τεστ με Κομισιόν και οίκους – Οι δύσκολες ερωτήσεις

Ελληνική οικονομία: Τα κρίσιμα τεστ με Κομισιόν και οίκους – Οι δύσκολες ερωτήσεις

Economy
Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

inWellness
inTown
Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια που φίμωσε μαθητή – «Το έκανα με την συναίνεση των μαθητών», υποστηρίζει
Σέρρες 25.01.26

Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια που φίμωσε μαθητή - «Το έκανα με την συναίνεση των μαθητών», υποστηρίζει

Στην απολογία της η διευθύντρια υποστήριξε ότι τοποθέτησε η ίδια την ταινία «για πλάκα» - «Του έλεγε θα σε κάνω μούμια», καταγγέλλει η μητέρα του 13χρονου

Σύνταξη
Καιρός: Νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες – Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα
Ελλάδα 25.01.26

Νέα επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα

Το κύμα κακοκαιρίας θα κάνει την εμφάνισή του αρχικά στο ανατολικό Αιγαίο και θα κινηθεί προς το Ιόνιο - Έντονα θα είναι τα φαινόμενα σε Αττική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αλλά και στην Κρήτη

Σύνταξη
Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτμπαγκάζ – Συνελήφθη ο γιος του που είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014
Σοκ 25.01.26

Νεκρός άνδρας σε πορτμπαγκάζ στη Γλυφάδα - Συνελήφθη ο γιος του που είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014

Η στυγερή δολοφονία αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί της Κυριακής, στη Γλυφάδα, όταν αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό μέσα στον χώρο αποσκευών του οχήματος

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Τέμπη – Κόρδοβα: Ομοιότητες και διαφορές
Ελλάδα 25.01.26

Τέμπη – Κόρδοβα: Ομοιότητες και διαφορές

Στην Ελλάδα, το σιδηροδρομικό των Τεμπών το 2023 – μια σφοδρή μετωπική σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών στην ίδια γραμμή – καταγράφηκε ως η πιο πολύνεκρη σύγκρουση στην πρόσφατη ιστορία της χώρας, με 57 νεκρούς και πάνω από 180 τραυματίες.

Κώστας Ντελέζος
Μοσχάτο: Φωτιά στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου – Εξετάζεται το ενδεχόμενο του εμπρησμού
Ελλάδα 24.01.26

Μοσχάτο: Φωτιά στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου – Εξετάζεται το ενδεχόμενο του εμπρησμού

Κατά τον έλεγχο του χώρου διαπιστώθηκε σπασμένο τζάμι, από το οποίο άγνωστοι φέρεται να εισήλθαν στο κτήριο, προκαλώντας φθορές και βάζοντας φωτιά σε συγκεκριμένο γραφείο στο Πνευματικό Κέντρο στο Μοσχάτο

Σύνταξη
Ρόδος: 49χρονος κατήγγειλε τον 15χρονο γιο του για απειλές – Έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία
Ελλάδα 24.01.26

Ρόδος: 49χρονος κατήγγειλε τον 15χρονο γιο του για απειλές – Έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία

Ο 49χρονος έκανε μήνυση στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα στη Ρόδο καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε απειλές από τον ανήλικο γιο του τηλεφωνικά, και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής

Σύνταξη
Σέρρες: «Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα, δεν αντέχω και μένω στο υπόγειο» – Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας
Ελλάδα 24.01.26

«Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα, δεν αντέχω» - Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε τον μαθητή

«Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος» υποστηρίζει ο σύζυγος της καθηγήτριας στις Σέρρες που καταδικάστηκε για κακοποίηση μαθητή

Σύνταξη
Άρης: «Τελικός» κόντρα στον Λεβαδειακό – Ετοιμάζει τον Χόνγκλα για βασικό ο Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Άρης: «Τελικός» κόντρα στον Λεβαδειακό – Ετοιμάζει τον Χόνγκλα για βασικό ο Χιμένεθ

Η νίκη είναι μονόδρομος για την ομάδα του Χιμένεθ στο σημερινό (25/1, 16.00) εντός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, ενώ το ντεμπούτο του ως βασικός αναμένεται να κάνει ο Χόνγκλα.

Σύνταξη
Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια που φίμωσε μαθητή – «Το έκανα με την συναίνεση των μαθητών», υποστηρίζει
Σέρρες 25.01.26

Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια που φίμωσε μαθητή - «Το έκανα με την συναίνεση των μαθητών», υποστηρίζει

Στην απολογία της η διευθύντρια υποστήριξε ότι τοποθέτησε η ίδια την ταινία «για πλάκα» - «Του έλεγε θα σε κάνω μούμια», καταγγέλλει η μητέρα του 13χρονου

Σύνταξη
Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση μισθού στα τέλη του μήνα – Αναλυτικά παραδείγματα
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση μισθού στα τέλη του μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

Οι αναπροσαρμογές στις κλίμακες προβλέπουν μειώσεις στους συντελεστές φόρου εισοδήματος από 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων, ενώ ειδικά για τους πολυτέκνους οι μειώσεις των συντελεστών φτάνουν ακόμη και στις 22 ποσοστιαίες μονάδες.

Σύνταξη
Μινεσότα: Οργή στους δρόμους μετά τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από την ICE – Νοσοκόμος σε ΜΕΘ το θύμα
Συνεχείς διαδηλώσεις 25.01.26

Μινεσότα: Οργή στους δρόμους μετά τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από την ICE – Νοσοκόμος σε ΜΕΘ το θύμα

Στη Μινεσότα κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις για «τη δεύτερη εν ψυχρώ εκτέλεση», λιγότερο από τρεις εβδομάδες αφότου η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορα της ICE

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες
Editorial 25.01.26

Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες

Ο πρωθυπουργός ολοένα και περισσότερο με τις δημόσιες δηλώσεις του αποτυπώνει την αμηχανία της κυβέρνησης σε σχέση με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καιρός: Νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες – Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα
Ελλάδα 25.01.26

Νέα επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα

Το κύμα κακοκαιρίας θα κάνει την εμφάνισή του αρχικά στο ανατολικό Αιγαίο και θα κινηθεί προς το Ιόνιο - Έντονα θα είναι τα φαινόμενα σε Αττική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αλλά και στην Κρήτη

Σύνταξη
Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων – Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ
Το ωράριο 25.01.26

Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων - Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ

Μέχρι πότε θα διαρκέσουν οι χειμερινές εκπτώσεις - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές προκειμένου να πραγματοποιούν τις αγορές τους στα μαγαζιά με μεγαλύτερη ασφάλεια

Σύνταξη
ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει

Η εθνική σύνταξη για το τρέχον έτος διαμορφώθηκε στα 446,87 ευρώ για ασφάλιση με 20 ετών - Η αύξηση αυτή συμπαρασύρει μια σειρά παροχών που χορηγεί e – ΕΦΚΑ.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτμπαγκάζ – Συνελήφθη ο γιος του που είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014
Σοκ 25.01.26

Νεκρός άνδρας σε πορτμπαγκάζ στη Γλυφάδα - Συνελήφθη ο γιος του που είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014

Η στυγερή δολοφονία αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί της Κυριακής, στη Γλυφάδα, όταν αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό μέσα στον χώρο αποσκευών του οχήματος

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
ΗΠΑ: Στο έλεος της κακοκαιρίας Fern – Τρεις νεκροί από τις ακραίες θερμοκρασίες, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων
Ιστορική κακοκαιρία 25.01.26

Στο έλεος της «Fern» οι ΗΠΑ: Τρεις νεκροί από τις ακραίες θερμοκρασίες, διακοπές ρεύματος και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Εκτιμάται ότι πάνω από 220 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από το πέρασμα της «Fern» - Ήδη πάνω από 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα

Σύνταξη
Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό

Ποιες περιοχές έχουν μπει στον χάρτη των επιλογών κατασκευαστών, αγοραστών, ενοικιαστών και επενδυτών που έως σήμερα δεν τις «έβλεπαν» ούτε για κατοικία ούτε για επαγγελματική αξιοποίηση.

Δήμητρα Σκούφου
Σόκαρε ο Γκασκόιν στην περιγραφή της περιπέτειάς του: «Είδα τον πατέρα μου στα σύννεφα και αυτό με τρόμαξε»
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Σόκαρε ο Γκασκόιν στην περιγραφή της περιπέτειάς του: «Είδα τον πατέρα μου στα σύννεφα και αυτό με τρόμαξε»

Ο ποδοσφαιρικός θρύλος Πολ Γκασκόιν έξι μήνες μετά μίλησε με λεπτομέρειες για το δράμα που πέρασε: «Έχω κάνει 38 εγχειρήσεις και συνήθως δεν φοβάμαι, αλλά αυτή τη φορά πραγματικά πανικοβλήθηκα»

Βάιος Μπαλάφας
