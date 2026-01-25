Σοκαρισμένο παραμένει το πανελλήνιο από την αποκάλυψη του στυγερού εγκλήματος στη Γλυφάδα, όπου ο 46χρονος γιος και φερόμενος δράστης συνελήφθη από τους αστυνομικούς μετά τον εντοπισμό της σορού του πατέρα του μέσα στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου έξω από το σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Άμεση Δράση ειδοποίησε περίοικος αναφέροντας θανάσιμο τραυματισμό άνδρα από τον γιο του, ο οποίος τον τοποθέτησε στο πορτ μπαγκάζ του οχήματός του.

Πίσω από τις πρώτες πληροφορίες αναδύεται ένα οικογενειακό δράμα, με τον φερόμενο δράστη να υποφέρει από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και τη μητέρα του να έχει δολοφονηθεί άγρια μέσα στο σπίτι τους από τον ίδιο.

«Δεν μιλούσε με τον κόσμο, ήταν πολύ εσωστρεφής, πάντα ήταν έτσι αυτό το παιδί», λέει μια γειτόνισσα

Ο μητροκτόνος είχε μάλιστα εμφανιστεί στο Α.Τ. της περιοχής, ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη. Μετά τις απολογίες του σε ανακριτή και εισαγγελέα είχε προφυλακιστεί, για να αποφυλακιστεί τέσσερα χρόνια αργότερα με περιοριστικούς όρους να δίνει το «παρών» στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Γλυφάδα: «Ήταν αυτό που περιμέναμε»

«Το 2014 ήταν που έσφαξε τη μητέρα του. Μετά μπήκε μέσα, βρήκαν ότι δεν ήταν καλά στην υγεία του, ψυχολογικά και τέτοια, αλλά κάποια στιγμή βγήκε», λέει μία γειτόνισσα τονίζοντας ότι δεν εξεπλάγησαν από την είδηση καθώς το περίμεναν.

«Εμείς τον βλέπαμε στη γειτονιά, του λέγαμε καλημέρα, μας έλεγε και εκείνος, αλλά πάντα είχαμε μία σκέψη σχετικά με αυτό και τώρα μαθαίνουμε ότι σκότωσε τον μπαμπά του. Ήταν αυτό που περιμέναμε, να σας πω, γιατί είχαμε ακούσει ότι είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μιλούσε με τον κόσμο, ήταν πολύ εσωστρεφής, πάντα ήταν έτσι αυτό το παιδί».

Η οικογένειά του, όπως λέει η ίδια, είχε κάποια προβλήματα «επειδή ήταν χωρισμένοι ο μπαμπάς και η μαμά και γι’ αυτό έγινε και το φονικό, αλλού όμως, γιατί η μητέρα έμενε ξεχωριστά». Στη συνέχεια, ο γιος αφού αποφυλακίστηκε, άρχισε να μένει με τον πατέρα του.