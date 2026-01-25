Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου στη Γλυφάδα. Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε μία σύλληψη. Η στυγερή δολοφονία αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί της Κυριακής, όταν αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό μέσα στον χώρο αποσκευών του οχήματος.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και το μαχαίρι, με το οποίο ο 46χρονος δράστης φέρεται να αφαίρεσε τη ζωή του πατέρα του

Ο 46χρονος που συνελήφθη είναι ο γιος του θύματος και φέρεται να έχει σκοτώσει με μαχαίρι τον 80χρονο πατέρα του και στη συνέχεια να έβαλε τη σορό του στο πορτμπαγκάζ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος δράστης αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και είχε συλληφθεί στο παρελθόν με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τη μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίοικος κάλεσε στο κέντρο Αμεσης Δράσης και ανέφερε ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο οποίο εμπλέκεται άτομο με ψυχολογικά προβλήματα.

Σημειώνεται ότι ο 46χρονος είχε καταδικαστεί με ποινή κάθειρξης 16 ετών για τη δολοφονία της μητέρας. Τέσσερα χρόνια μετά την προφυλάκιση του, το 2018 αποφυλακίστηκε με τον όρο να δίνει το παρόν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα κάθε 1η και 16η του μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έδινε κανονικά το παρόν με τελευταία εμφάνιση του την 16-01-2026.

Γλυφάδα: Το χρονικό της αποκάλυψης του εγκλήματος

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο που βρισκόταν σταθμευμένο το αυτοκίνητο, μετά την κλήση για ένα περιστατικό στην οδό Γυθείου 11. Ο 46χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς σε διαμέρισμα του 1ου οφόρου πολυκατοικίας στον ίδιο δρόμο, όπου διέμενε μαζί με τον πατέρα του.

Στο σημείο του εγκλήματος εντοπίστηκε και το μαχαίρι, με το οποίο ο 46χρονος δράστης φέρεται να αφαίρεσε τη ζωή του πατέρα του. Δεν είναι σαφές προσώρας αν η Αστυνομία ειδοποιήθηκε από τον ίδιο τον δράστη ή από περίοικο που αντελήφθη ύποπτες κινήσεις.

Στην οδό Γυθείου έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με την κυκλοφορία να έχει διακοπεί περιμετρικά προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι έρευνες. Την προανάκριση έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. ώστε να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα.