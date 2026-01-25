Στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου που βλέπετε στην φωτογραφία, βρέθηκε νεκρός ο 80χρονος άντρας στη Γλυφάδα.

Τον άνδρα φέρεται να δολοφόνησε ο 46χρονος γιος του.

Το περιστατικό έγινε γνωστό, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν γείτονες τηλεφώνησαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, δηλώνοντας ότι είδαν τον δράστη να επιτίθεται στον πατέρα του μέσα στο διαμέρισμά τους.

Όταν έφτασαν εκεί, οι αστυνομικοί, βρήκαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου και τον 46χρονο φερόμενο ως δράστη στο διαμέρισμα που διέμενε μαζί με τον πατέρα του.

Τι εξετάζουν οι Αρχές για την δολοφονία στη Γλυφάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και να έχει ομολογήσει το έγκλημα.

Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε κατηγορηθεί για τον θάνατο της μητέρας του.

Κατά τη σύλληψή του μάλιστα, φέρεται να απείλησε ότι αν αφεθεί ελεύθερος, θα βλάψει και τα δύο αδέλφια του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχω δύο αδέρφια. Θα τα σκοτώσω αν με αφήσετε ξανά ελεύθερο».

Οι Αρχές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν γιατί είχε αφεθεί ελεύθερος το 2018, τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας του, αλλά και για να κατανοήσουν πλήρως τα κίνητρα και τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα.

Σημειώνεται ότι ο 46χρονος είχε καταδικαστεί με ποινή κάθειρξης 16 ετών για τη δολοφονία της μητέρας. Τέσσερα χρόνια μετά την προφυλάκιση του, το 2018 αποφυλακίστηκε με τον όρο να δίνει το παρόν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα κάθε 1η και 16η του μήνα.