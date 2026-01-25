newspaper
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Γλυφάδα: Αυτό είναι το αυτοκίνητο που βρέθηκε νεκρός ο άντρας στη Γλυφάδα – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Ελλάδα 25 Ιανουαρίου 2026, 11:15

Γλυφάδα: Αυτό είναι το αυτοκίνητο που βρέθηκε νεκρός ο άντρας στη Γλυφάδα – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Τον άνδρα φέρεται να δολοφόνησε ο 46χρονος γιος του

Αναστασία Σταματοπούλου
ΡεπορτάζΑναστασία Σταματοπούλου
Στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου που βλέπετε στην φωτογραφία, βρέθηκε νεκρός ο 80χρονος άντρας στη Γλυφάδα.

Τον άνδρα φέρεται να δολοφόνησε ο 46χρονος γιος του.

Το περιστατικό έγινε γνωστό, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν γείτονες τηλεφώνησαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, δηλώνοντας ότι είδαν τον δράστη να επιτίθεται στον πατέρα του μέσα στο διαμέρισμά τους.

Όταν έφτασαν εκεί, οι αστυνομικοί, βρήκαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου και τον 46χρονο φερόμενο ως δράστη στο διαμέρισμα που διέμενε μαζί με τον πατέρα του.

Τι εξετάζουν οι Αρχές για την δολοφονία στη Γλυφάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και να έχει ομολογήσει το έγκλημα.

Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε κατηγορηθεί για τον θάνατο της μητέρας του.

Κατά τη σύλληψή του μάλιστα, φέρεται να απείλησε ότι αν αφεθεί ελεύθερος, θα βλάψει και τα δύο αδέλφια του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχω δύο αδέρφια. Θα τα σκοτώσω αν με αφήσετε ξανά ελεύθερο».

Οι Αρχές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν γιατί είχε αφεθεί ελεύθερος το 2018, τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας του, αλλά και για να κατανοήσουν πλήρως τα κίνητρα και τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα.

Σημειώνεται ότι ο 46χρονος είχε καταδικαστεί με ποινή κάθειρξης 16 ετών για τη δολοφονία της μητέρας. Τέσσερα χρόνια μετά την προφυλάκιση του, το 2018 αποφυλακίστηκε με τον όρο να δίνει το παρόν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα κάθε 1η και 16η του μήνα.

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα κρίσιμα τεστ με Κομισιόν και οίκους – Οι δύσκολες ερωτήσεις

Ελληνική οικονομία: Τα κρίσιμα τεστ με Κομισιόν και οίκους – Οι δύσκολες ερωτήσεις

Economy
Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

Λόρα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών νέο βίντεο – Είναι η 16χρονη που καταγράφηκε στου Ζωγράφου;
17η ημέρα άφαντη 25.01.26

Στο μικροσκόπιο των Αρχών νέο βίντεο για τη Λόρα - Είναι η 16χρονη που καταγράφηκε στου Ζωγράφου;

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας καταστήματος κοντά στην Πολυτεχνειούπολη και το νεκροταφείο και έχει ημερομηνία 21 Ιανουαρίου - Οι Αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για τη Λόρα

Σύνταξη
Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια που φίμωσε μαθητή – «Το έκανα με την συναίνεση των μαθητών», υποστηρίζει
Σέρρες 25.01.26

Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια που φίμωσε μαθητή - «Το έκανα με την συναίνεση των μαθητών», υποστηρίζει

Στην απολογία της η διευθύντρια υποστήριξε ότι τοποθέτησε η ίδια την ταινία «για πλάκα» - «Του έλεγε θα σε κάνω μούμια», καταγγέλλει η μητέρα του 13χρονου

Σύνταξη
Γλυφάδα: Οι πρώτες εικόνες μετά την άγρια πατροκτονία – «Το περιμέναμε» λένε οι γείτονες
«Το περιμέναμε» 25.01.26

Οι πρώτες εικόνες μετά την άγρια πατροκτονία στη Γλυφάδα - «Το περιμέναμε» λένε οι γείτονες (βίντεο)

Το οικογενειακό δράμα πίσω από το έγκλημα στη Γλυφάδα - «Του λέγαμε καλημέρα, μας έλεγε και εκείνος, αλλά πάντα είχαμε μία σκέψη... επειδή είχαμε ακούσει ότι είχε πολλά ψυχολογικά» λέει γειτόνισσα

Σύνταξη
Καιρός: Νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες – Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα
Ελλάδα 25.01.26

Νέα επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα

Το κύμα κακοκαιρίας θα κάνει την εμφάνισή του αρχικά στο ανατολικό Αιγαίο και θα κινηθεί προς το Ιόνιο - Έντονα θα είναι τα φαινόμενα σε Αττική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αλλά και στην Κρήτη

Σύνταξη
Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτμπαγκάζ – Συνελήφθη ο γιος του που είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014
Σοκ 25.01.26

Νεκρός άνδρας σε πορτμπαγκάζ στη Γλυφάδα - Συνελήφθη ο γιος του που είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014

Η στυγερή δολοφονία αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί της Κυριακής, στη Γλυφάδα, όταν αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό μέσα στον χώρο αποσκευών του οχήματος

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Τέμπη – Κόρδοβα: Ομοιότητες και διαφορές
Ελλάδα 25.01.26

Τέμπη – Κόρδοβα: Ομοιότητες και διαφορές

Στην Ελλάδα, το σιδηροδρομικό των Τεμπών το 2023 – μια σφοδρή μετωπική σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών στην ίδια γραμμή – καταγράφηκε ως η πιο πολύνεκρη σύγκρουση στην πρόσφατη ιστορία της χώρας, με 57 νεκρούς και πάνω από 180 τραυματίες.

Κώστας Ντελέζος
Μοσχάτο: Φωτιά στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου – Εξετάζεται το ενδεχόμενο του εμπρησμού
Ελλάδα 24.01.26

Μοσχάτο: Φωτιά στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου – Εξετάζεται το ενδεχόμενο του εμπρησμού

Κατά τον έλεγχο του χώρου διαπιστώθηκε σπασμένο τζάμι, από το οποίο άγνωστοι φέρεται να εισήλθαν στο κτήριο, προκαλώντας φθορές και βάζοντας φωτιά σε συγκεκριμένο γραφείο στο Πνευματικό Κέντρο στο Μοσχάτο

Σύνταξη
Ρόδος: 49χρονος κατήγγειλε τον 15χρονο γιο του για απειλές – Έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία
Ελλάδα 24.01.26

Ρόδος: 49χρονος κατήγγειλε τον 15χρονο γιο του για απειλές – Έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία

Ο 49χρονος έκανε μήνυση στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα στη Ρόδο καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε απειλές από τον ανήλικο γιο του τηλεφωνικά, και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής

Σύνταξη
