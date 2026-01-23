Αγρότες: Αποχώρησαν από το μπλόκο της Νίκαιας – «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα και με άλλες μορφές»
Οι αγρότες επισημαίνουν ότι η αποχώρηση δεν συνιστά εγκατάλειψη των αιτημάτων τους.
- Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης
- Αποχώρησαν από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες - «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα και με άλλες μορφές»
- «Και ναι και όχι» από Μητσοτάκη στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ - Τι είπε στη συνέντευξη στο Euronews
- Τραγικό: 586 άνθρωποι πέθαναν σε τροχαία από το 2015 - 2025 στην Κρήτη
Παρέλαση με τα τρακτέρ τους στη κεντρική πλατεία της Λάρισας έκαναν πριν από λίγο οι αγρότες που επέστρεψαν από το μπλόκο της Νίκαιας.
Μετά από 55 μέρες παραμονής στα μπλόκα, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι αποχώρησαν συντεταγμένα από τη Νίκαια και εισήλθαν κορνάροντας στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας.
Στόχος της κίνησης αυτής δεν ήταν μόνο η επίδειξη δύναμης, αλλά κυρίως η έκφραση ενός μεγάλου «ευχαριστώ» προς την τοπική κοινωνία για τη στήριξη που τους παρείχε όλο αυτό το διάστημα.
Κώστας Χατζής: «Η ασπίδα μας ήταν ο λαός»
Το στίγμα της επόμενης μέρας έδωσε ο Κώστας Χατζής, Γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η αποχώρηση από τα μπλόκα δεν σημαίνει λήξη του αγώνα.
«Σήμερα μετά από 55 μέρες ηρωικού αγώνα, αναστέλλουμε τις κινητοποιήσεις μας» δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας όμως παράλληλα μια υπόσχεση: «Η υπόσχεση που δίνουμε σε όλο το λαό που μας στήριξε αυτές τις μέρες και η στήριξή του ήταν συγκλονιστική, ήταν η ασπίδα μας για να αντέξουμε όλες αυτές τις πιέσεις, όλη αυτή τη συκοφάντηση, όλη αυτή την καταστολή, είναι ότι θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα και με άλλες μορφές».
Ο κ. Χατζής τόνισε πως ο αγώνας θα παραμείνει «ανυποχώρητος, συνεχής και επίμονος, μέχρι να δοθούν λύσεις στα αιτήματά μας που είναι αιτήματα επιβίωσης».
Η μεγάλη νίκη της ενότητας
Εξηγώντας τον λόγο της παρουσίας τους μέσα στην πόλη, σημείωσε πως έχει συμβολικό χαρακτήρα ευγνωμοσύνης προς τους πολίτες. Ωστόσο, στάθηκε ιδιαίτερα στο σημαντικότερο κέρδος αυτής της κινητοποίησης, που δεν μετριέται μόνο με οικονομικά μέτρα, αλλά με όρους κοινωνικής συμμαχίας.
«Αυτή ήταν μια μεγάλη νίκη. Μια νίκη που μπορεί να μην άπτεται με τα αιτήματά μας, τα αιτήματα του κλάδου, αλλά είναι μια σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον, η ενότητα αυτής της κοινωνίας, η στήριξη στον αγώνα μας, η ενότητα στις κινητοποιήσεις μας, ότι λειτουργούσαμε όλη η Ελλάδα σαν ένα μπλόκο» υπογράμμισε.
Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα προς την κυβέρνηση πως η προσπάθεια διάσπασης του μετώπου έπεσε στο κενό: «Αυτό είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη, αυτό ακριβώς είναι που φοβούνται. Γι’ αυτό βάλθηκαν με χίλιους δυο τρόπους να το σπάσουν, να το διαλύσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Και έτσι ενωμένοι, και οι αγρότες αλλά και όλος ο λαός, η κοινωνία, θα συνεχίσουμε».
- «Η γη της ελιάς»: Τι θα δούμε στα νέα συγκλονιστικά επεισόδια στο MEGA
- Ευρώπη: Αναζητούν επιλογές που «θα έκαναν τον Τραμπ ευτυχισμένο χωρίς να πουλήσουν τη Γροιλανδία»
- Unfair του Μάχατς στον Τσιτσιπά: Τον κορόιδεψε για τον τραυματισμό του (vid)
- Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο
- Αγρότες: Αποχώρησαν από το μπλόκο της Νίκαιας – «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα και με άλλες μορφές»
- Μια νύχτα μόνο: Έρχονται ανατροπές και δυσάρεστες εκπλήξεις
- Πιερ Μπουρντιέ: Το δεξί και το αριστερό χέρι του Κράτους
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Βόλο (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις