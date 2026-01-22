newspaper
22.01.2026 | 09:21
Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική
Ισπανία: Τρένο συγκρούστηκε με γερανό
Κόσμος 22 Ιανουαρίου 2026 | 14:01

Ισπανία: Τρένο συγκρούστηκε με γερανό

Νέο ατύχημα με τρένο στην Ισπανία – Αναφορές για αρκετούς τραυματίες

Σύνταξη
Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Spotlight

Ένα τρένο συγκρούστηκε με έναν γερανό εργοταξίου στη νοτιοανατολική Ισπανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα, εκ των οποίων ένα σοβαρά, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση TVE.

Σύμφωνα με πηγές από το Κέντρο Συντονισμού Έκτακτων Αναγκών το τρένο δεν ανατράπηκε ούτε εκτροχιάστηκε. Η σύγκρουση σημειώθηκε στην Καρταχένα στην περιοχή της Μούρθια, ανέφερε το TVE.

Σύμφωνα με τη δήμαρχο της πόλης, Νοέλια Αρόγιο, το Κέντρο Εκτάκτων Αναγκών της Μούρθια έλαβε ειδοποίηση για το ατύχημα από τη Renfe λίγο μετά το μεσημέρι. «Δεν υπήρξε εκτροχιασμός και κανείς δεν παγιδεύτηκε στο τρένο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι κανένα βαγόνι δεν ανατράπηκε.

Είναι το τρίτο περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται τρένο στην Ισπανία μετά τη φονική σύγκρουση τρένου υψηλής ταχύτητας την Κυριακή στη νότια περιφέρεια της Ανδαλουσίας, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 43 άτομα και ένα άλλο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη βορειοανατολική Καταλονία την Τρίτη, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο μηχανοδηγός.

Ο ισπανικός σιδηροδρομικός φορέας Adif ⁠ανέφερε στο X ότι η κυκλοφορία σε αυτή τη γραμμή έχει διακοπή λόγω «της ⁠εισβολής στην υποδομή ενός ανυψωτικού οχήματος, το οποίο δεν ανήκει στη σιδηροδρομική επιχείρηση», χωρίς να ‌δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τραμπ: «Ο πρόεδρος σκότωσε το αμερικανικό όνειρο για τους Ευρωπαίους» – Η ομιλία στο Νταβός και το ρήγμα με την ΕΕ
Ανεξέλεγκτος 22.01.26

«Ο Τραμπ σκότωσε το αμερικανικό όνειρο για τους Ευρωπαίους» - Η ομιλία στο Νταβός μεγάλωσε το ρήγμα με την ΕΕ

Ο Τραμπ εμφανίστηκε στο Νταβός ανεξέλεγκτος και εχθρικός απέναντι στους Ευρωπαίους - Η ΕΕ διαπιστώνει ότι ο κατευνασμός δεν αποδίδει και αναζητά αμήχανα νέα τακτική

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μινεσότα: Η ICE συνέλαβε 5χρονο αγοράκι που επέστρεφε από το νηπιαγωγείο
Κόσμος 22.01.26

Η ICE συνέλαβε 5χρονο αγοράκι που επέστρεφε από το νηπιαγωγείο - «Θα χαρακτηριστεί ως βίαιος εγκληματίας;»

Ο πεντάχρονος Λίαμ Κονέχο Ράμος και ο πατέρας του, συνελήφθησαν στην είσοδο του σπιτιού τους το απόγευμα της Τρίτης, ακριβώς τη στιγμή που επέστρεφαν από το νηπιαγωγείο του παιδιού

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»
Στο Νταβός 22.01.26

Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»

Σύμφωνα με τον Ρούτε περαιτέρω συζητήσεις θα διασφαλίσουν «πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην οικονομία της Γροιλανδίας ή στρατιωτικά στη Γροιλανδία»

Σύνταξη
Allianz: Ο κόσμος χωρίς το ΝΑΤΟ – Εξετάζοντας τις πιθανότητες
Τα τρία σενάρια 22.01.26

Ο κόσμος χωρίς το ΝΑΤΟ - Εξετάζοντας τις πιθανότητες

Η πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία γιατί, όπως υποστηρίζει, είναι αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση εντός του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για ένα σενάριο που δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πόσο πιθανό όμως είναι;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Κόσμος 22.01.26

Συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε πως έδωσε οδηγία στο υπουργείο Εξωτερικών να μελετήσει την πρόσκληση του κ. Τραμπ να ενταχθεί στο υπό ίδρυση «συμβούλιο ειρήνης» του και ότι θα δοθεί απάντηση εν ευθέτω χρόνο

Σύνταξη
Από το οικονομικό «μπαζούκα» έως τη στρατιωτική δράση – Η ΕΕ έχει μέσα μπροστά στην απειλή Τραμπ για Γροιλανδία
TIME 22.01.26

Από το οικονομικό «μπαζούκα» έως τη στρατιωτική δράση – Η ΕΕ έχει μέσα μπροστά στην απειλή Τραμπ για Γροιλανδία

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ ακόμη μία φορά. Τα μέσα που έχουν για να υπερασπιστούν τη Γροιλανδία περιλαμβάνουν από οικονομικά μέτρα έως ενίσχυση της άμυνας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υεμένη: Εκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου σκοτώνει 5 μέλη των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία
Υεμένη 22.01.26

Βομβιστική επίθεση σκοτώνει 5 μέλη δύναμης υποστηριζόμενης από το Ριάντ

Τον θάνατο πέντε μελών ένοπλης ομάδας που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία προκάλεσε η βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο όχημα κοντά στην προσωρινή πρωτεύουσα Αντεν, στη νότια Υεμένη.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει κατασχεμένες συσκευές δημοσιογράφου
The Washington Post 22.01.26

Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει συσκευές δημοσιογράφου

«Η κυβέρνηση μπορεί να κρατήσει, αλλά δεν πρέπει να εξετάσει τις συσκευές που κατασχέθηκαν» στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post, διατάσσει δικαστής, ωσότου «το εγκρίνει» το δικαστήριο.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Δεν συζητήθηκε θέμα κυριαρχίας της με τον Τραμπ, δηλώνει ο Ρούτε
ΝΑΤΟ 22.01.26

Ρούτε: Δεν συζήτησα με τον Τραμπ για την κυριαρχία της Γροιλανδίας

Η συζήτηση με τον Τραμπ «επικεντρώθηκε στο τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε αυτήν την τεράστια αρκτική περιοχή», λέει ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι δεν εθίγη θέμα κυριαρχίας της Γροιλανδίας.

Σύνταξη
Έκτακτη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών στο Δήμο Γλυφάδας
Οικονομική ενίσχυση 22.01.26

Έκτακτη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών στο Δήμο Γλυφάδας

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου για την άμεση προώθηση και ικανοποίηση του αιτήματος και την έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Γλυφάδας

Σύνταξη
Ποιοι Beatles; Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να σπάσει το ρεκόρ των Σκαθαριών που κρατάει 25 χρόνια
Νο1 22.01.26

Ποιοι Beatles; Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να σπάσει το ρεκόρ των Σκαθαριών που κρατάει 25 χρόνια

Μετά από 25 χρόνια, ο pop star Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να καταρρίψει ένα από τα πολλά ρεκόρ των Beatles - και να γίνει ο πρώτος μουσικός με 16 άλμπουμ στην κορυφή των UK Charts.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πώς έγινε η τραγωδία στο Άστρος – Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα
«Η θλίψη είναι τεράστια» 22.01.26

Πώς έγινε η τραγωδία στο Άστρος – Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα

Βαθύ πένθος έχει προκαλέσει στην οικογένεια του Λιμενικού Σώματος και στους κατοίκους του Παραλίου Άστρους Κυνουρίας ο θάνατος του 53χρονου λιμενικού

Σύνταξη
Βίντεο από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα – Συγκλονιστική μαρτυρία
Κακοκαιρία 22.01.26

Βίντεο από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα – Συγκλονιστική μαρτυρία

Στο βίντεο φαίνονται γείτονες της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα να προσπαθούν με ό,τι μέσα έχουν να την απεγκλωβίσουν - «Το κεφάλι της ήταν κάτω από το αυτοκίνητο, είχε πιαστεί η μπλούζα της», λέει μάρτυρας

Σύνταξη
Κακλαμάνης για Βαλτογιάννη: «Απαράδεκτη η αναφορά βουλευτή στη χούντα – Έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα»
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Κακλαμάνης για Βαλτογιάννη: «Απαράδεκτη η αναφορά βουλευτή στη χούντα – Έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα»

Η προκλητική αναφορά του προερχόμενου βουλευτή από τους Σπαρτιάτες δεν πέρασε απαρατήρητη από το Σώμα, με τα κόμματα να καταδικάζουν αναφανδόν τις επίμαχες αναφορές για τα έργα και τις ημέρες της χούντας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του
Στα βήματα του Χάρι 22.01.26

Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του

Το online ξέσπασμα του Μπρούκλιν Μπέκαμ εναντίον των γονιών του σε κάποιους φάνηκε ως «κραυγή για βοήθεια», σε άλλους ως αντίδραση ενός κακομαθημένου παιδιού, ωστόσο ορισμένοι βλέπουν ένα σχέδιο για να «χτίσει» το δικό του brand.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη
Φωτογραφίες και βίντεο 22.01.26

Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη

Η κακοκαιρία που ξεκίνησε να σαρώνει τη χώρα από την Τετάρτη άφησε πίσω της 2 νεκρούς και περιοχές μισοθαμμένες κάτω από πέτρες και λάσπη - Μεγάλες καταστροφές στη Γλυφάδα

Σύνταξη
Τραμπ: «Ο πρόεδρος σκότωσε το αμερικανικό όνειρο για τους Ευρωπαίους» – Η ομιλία στο Νταβός και το ρήγμα με την ΕΕ
Ανεξέλεγκτος 22.01.26

«Ο Τραμπ σκότωσε το αμερικανικό όνειρο για τους Ευρωπαίους» - Η ομιλία στο Νταβός μεγάλωσε το ρήγμα με την ΕΕ

Ο Τραμπ εμφανίστηκε στο Νταβός ανεξέλεγκτος και εχθρικός απέναντι στους Ευρωπαίους - Η ΕΕ διαπιστώνει ότι ο κατευνασμός δεν αποδίδει και αναζητά αμήχανα νέα τακτική

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Στον βρεφονηπιακό σταθμό μεταδίδεται και το… μικροβίωμα του εντέρου  
Έρευνα 22.01.26

Πώς ο βρεφονηπιακός σταθμός επηρεάζει το μικροβίωμα των παιδιών

Η κοινωνικοποίηση από μικρή ηλικία προσφέρει πιο «πλούσιο» εντερικό μικροβίωμα, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση ιταλών ερευνητών σε βρέφη κατά το πρώτο έτος τους στον βρεφονηπιακό σταθμό.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
