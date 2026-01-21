Συστήθηκε ομάδα εργασίας για την επίσπευση αδειοδότησης καταφυγίων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Με Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη, συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, Ομάδα Εργασίας για θεσμικά θέματα, που αφορούν στην αδειοδότηση εγκαταστάσεων, για χρήση τους ως καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Η Ομάδα Εργασίας, σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, συγκροτείται από υπαλλήλους που υπηρετούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σκοπό να συμβάλει στην υλοποίηση του έργου, με θέμα: «Χαρτογράφηση Καταφυγίων Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς» του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) 2025.

Οι αδειοδοτήσεις των καταφυγίων στο επίκεντρο

Αντικείμενο των εργασιών της Ομάδας Εργασίας, όπως προσθέτει η ανακοίνωση του γραφείου του υφυπουργού, είναι ο εντοπισμός, η αποσαφήνιση και η επεξεργασία διατάξεων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πολεοδομικές, χωροταξικές και θέματα χρήσεων γης) και δυσχεραίνουν την αδειοδότηση των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, με αφορμή την Απόφαση για την συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας υπογράμμισε, ότι: «Το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί μία σύγχρονη φιλοζωϊκή πολιτική, αυξάνει τους πόρους που απαιτούνται για τη μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και επιλύει τα θέματα που ανακύπτουν στους Δήμους και τους λοιπούς φορείς, ως προς την αδειοδότηση των καταφυγίων των αδέσποτων ζώων».