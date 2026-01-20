Αναθεώρηση όρων δόμησης στο Λουτράκι

«Η αναθεώρηση των όρων και περιορισμών δόμησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Λουτρακίου που υπέγραψα και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Δ΄19/20-1-2026) αποτελεί μία ολοκληρωμένη και θεσμικά τεκμηριωμένη παρέμβαση -η οποία στηρίζεται στο πρόσφατο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 2022 και στις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας- διασφαλίζοντας πλήρη νομική ασφάλεια και πολεοδομική σαφήνεια» αναφέρει σε ανάρτηση του ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς και προσθέτει μεταξύ άλλων:

«Πλέον, με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο επιτυγχάνεται η ισόρροπη ανάπτυξη του Λουτρακίου, η προστασία του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, όπως και η θωράκιση ιδιοκτησιών και επενδύσεων.

Ενοποιούνται, συγκεντρώνονται και εξορθολογίζονται διάσπαρτες πολεοδομικές προβλέψεις που αφορούν στην πόλη του Λουτρακίου, για την οποία μέχρι σήμερα είχαν εκδοθεί 11 διαφορετικά Σχέδια που ρύθμιζαν τμήματα της πόλης με διαφορετικό τρόπο, προκαλώντας πολεοδομικές στρεβλώσεις.

Με το Προεδρικό Διάταγμα καθορίζονται νέοι, εξειδικευμένοι όροι δόμησης ανά Πολεοδομική Ενότητα, που αφορούν, μεταξύ άλλων: στον μέγιστο συντελεστή δόμησης, το ποσοστό κάλυψης, το επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων και τον αριθμό ορόφων, καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για τουριστικές εγκαταστάσεις και ζώνες αναψυχής.

Η ολοκλήρωση της αναθεώρησης των όρων δόμησης στο Λουτράκι είναι το αποτέλεσμα μιας πολυετούς και εξαιρετικά δαιδαλώδους θεσμικής διαδρομής, με αλλεπάλληλες επανεκκινήσεις, διορθώσεις και αυστηρούς ελέγχους νομιμότητας.

«Πιο ισορροπημένη ανάπτυξη της πόλης»

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων, Γιώργος Γκιώνης δηλώνει μεταξύ άλλων:

«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων. Με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος μπαίνει οριστικό τέλος σε μια αβεβαιότητα δεκαετιών γύρω από τους όρους δόμησης.Για πρώτη φορά, υπάρχουν ενιαίοι, καθαροί και σταθεροί κανόνες, που δίνουν στους πολίτες σιγουριά για την περιουσία τους και επιτρέπουν έναν καλύτερο προγραμματισμό για το μέλλον. Ταυτόχρονα, μπαίνουν οι βάσεις για μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη της πόλης, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής».