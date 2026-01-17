newspaper
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
16.01.2026 | 22:42
Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική
Νέες προσφυγές δήμων και κατοίκων στο ΣτΕ για μπόνους δόμησης και πολεοδομίες
Ελλάδα 17 Ιανουαρίου 2026 | 07:52

Νέες προσφυγές δήμων και κατοίκων στο ΣτΕ για μπόνους δόμησης και πολεοδομίες

Έως τον Ιούνιο ΚΕΔΕ και δήμοι προσφεύγουν στο ΣτΕ κατά της μεταφοράς των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
A
A
Vita.gr
Spotlight

Δύο διαφορετικά μέτωπα, αλλά μια κοινή στρατηγική σύγκρουσης. Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) και οι πολεοδομίες φέρνουν δήμους και κυβέρνηση αντιμέτωπους, με την αυτοδιοίκηση να μιλά για σταδιακή αποδόμηση των αρμοδιοτήτων της στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη πέντε δήμοι προσφεύγουν και πάλι στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για την οριστική ακύρωση της εφαρμογής των «μπόνους» δόμησης που Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ).

Οι προσφυγές αυτές αποτελούν, σύμφωνα με αυτοδιοικητικές πηγές, την πρώτη γραμμή άμυνας, πριν από το επόμενο κύμα νομικών κινήσεων, έως τον Ιούνιο, κατά της μεταφοράς των Υπηρεσιών Δόμησης στο κεντρικό κράτος, ήτοι στο Κτηματολόγιο, μια αλλαγή που, όπως υποστηρίζουν,  αγγίζει τον σκληρό πυρήνα της αυτοδιοικητικής αρμοδιότητας και της κρατικής συγκεντροποίησης.

Νέες προσφυγές για «μπόνους» δόμησης

Τρείς προσφυγές στο ΣτΕ, τις προηγούμενες ημέρες, των δήμων Αλίμου, Φιλοθέης – Ψυχικού και Κηφισιάς,  σηματοδοτούν την πρόθεσή τους να αξιοποιήσουν όλα τα θεσμικά μέσα. Τη Δευτέρα θα κατατεθούν άλλες δύο (συν μία) αιτήσεις ακυρώσεως  του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, κατοίκων της ίδιας περιοχής και πιθανώς και του Δήμου Αμαρουσίου. Βασική στόχευση είναι να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικό και να μην εφαρμοστεί το νέο Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) που είχε λάβει τη νομοτεχνική έγκριση του ΣτΕ και το οποίο «νομιμοποιεί» – κατ΄ εξαίρεση –  οικοδομικές άδειες που κάνουν χρήση των ευεργετημάτων του ΝΟΚ. Αφορά άδειεςοι οποίες είτε έχουν ακυρωθεί δικαστικά είτε έχουν προσβληθεί δικαστικά (υπάρχουν εκκρεμείς δίκες), στην περίπτωση που στο κτίριο είχαν ξεκινήσει εργασίες ανέγερσης έως την 11η Δεκεμβρίου 2025. Στο διάταγμα ορίζεται το ποσό του «περιβαλλοντικού ισοδυνάμου» που πρέπει να καταβάλλεται για την τακτοποίηση.

Η γραμμή άμυνας

Όπως αναφέρει στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο»  ο δήμαρχος Αλίμου κ. Ανδρέας Κονδύλης «το ΠΔ καταργεί τη δικαστική μας προστασία καθώς μια παράνομη άδεια μπορεί να εκτελείται καταβάλλοντας ένα ποσό στο Δημόσιο». Δηλαδή, όπως επισημαίνει ο κ. Κονδύλης, αφήνει απροστάτευτους τους δήμους που κέρδισαν την αρχική προσφυγή κατά των κινήτρων για έξτρα δόμηση του ΝΟΚ. Όσον αφορά στο γεγονός ότι το ΠΔ έχει ήδη ελεγχθεί από το ΣτΕ, ο κ. Κονδύλης αναφέρει ότι έχουν ακυρωθεί και άλλα διατάγματα στο παρελθόν. «Είμαστε αισιόδοξοι γιατί τα επιχειρήματά μας είναι ισχυρά. Είναι τεκμηριωμένη και βάσιμη η αίτηση ακύρωσης. Αν δεν γίνει δεκτή θα φτάσουμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν μπορεί όποιος πληρώνει ένα ποσό κατ΄ εξαίρεση να νομιμοποιείται. Έτσι, φλερτάρουμε με θεσμικές παρεκτροπές», λέει χαρακτηριστικά.

Στην καρδιά της σύγκρουσης οι πολεοδομίες

Στην καρδιά της αντιπαράθεσης δήμων – κυβέρνησης βρίσκεται το ζήτημα της έκδοσης των οικοδομικών αδειών στην Ελλάδα και, κυρίως, το ποιος φέρει την ευθύνη και τον έλεγχο αυτής της κρίσιμης διαδικασίας. Η κυβερνητική επιλογή να μεταφερθεί η αρμοδιότητα από τους δήμους στο κεντρικό κράτος, μέσω της ένταξης των πολεοδομιών κάτω από την «ομπρέλα» του Κτηματολογίου, δεν αντιμετωπίζεται από τους δημάρχους ως μια τεχνική μεταρρύθμιση, αλλά ως μια βαθιά πολιτική πράξη που αποδυναμώνει θεσμικά την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο προγραμματισμός του ΥΠΕΝ είναι σαφής: από την 1η Ιουλίου αναμένεται να λειτουργήσουν οι πρώτες πολεοδομίες-πιλότοι υπό το Κτηματολόγιο, ενώ έως τον Ιανουάριο του 2027 το σύνολο των Υπηρεσιών Δόμησης της χώρας θα έχει αλλάξει «στέγη». Πρόκειται για μια μετάβαση που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια, ταχύτερες διαδικασίες και ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας. Για τους δήμους, ωστόσο, το αφήγημα αυτό συγκαλύπτει μια ευθεία αφαίρεση αρμοδιοτήτων.

Συντονισμένη προσφυγή

Γι’ αυτό και η αντίδραση είναι συντονισμένη και θεσμικά οργανωμένη. Οι δήμοι, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), προετοιμάζουν αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία αναμένεται να κατατεθεί εντός του επόμενου πενταμήνου. Στόχος τους είναι να παραμείνουν οι πολεοδομίες υπό την «ομπρέλα» της αυτοδιοίκησης, διατηρώντας –όπως λένε– μια κρίσιμη γραμμή άμυνας ενόψει όχι μόνο της τρέχουσας σύγκρουσης, αλλά και του «επόμενου ΝΟΚ» που αναμένεται να έρθει.

Όπως λέει  χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, η κυβέρνηση έρχεται να αφαιρέσει το τελευταίο όπλο από τους Δήμους, «κλέβοντας» τις πολεοδομίες που αποτελούν το τελευταίο εργαλείο για την πολεοδόμηση των πόλεων. Όπως υπογραμμίζει, οι δήμοι, παρά τις χρόνιες ελλείψεις σε προσωπικό και πόρους, κατάφεραν με μεγάλες δυσκολίες να οργανώσουν τις Υπηρεσίες Δόμησης και να ασκήσουν έλεγχο στον αστικό τους χώρο.

«Θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο δήμαρχος Αλίμου κ.  Ανδρέας Κονδύλης, ο οποίος προειδοποιεί ότι «θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη». Κατά τον ίδιο, η σχεδιαζόμενη μεταβίβαση αρμοδιότητας δεν αποτελεί απλώς διοικητική αναδιάρθρωση, αλλά οδηγεί σε ουσιαστική αποδυνάμωση των δήμων, εγείροντας πολυεπίπεδα ζητήματα θεσμικής και συνταγματικής τάξεως. Όπως τονίζει, παραβιάζεται το άρθρο 102 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι για τα τοπικά ζητήματα υφίσταται τεκμήριο αρμοδιότητας υπέρ των ΟΤΑ, ενώ κάθε μεταβίβαση αρμοδιότητας προς το Δημόσιο πρέπει να γίνεται με νόμο και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται η αρχή της αυτοτέλειας και της αποκέντρωσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι η ΚΕΔΕ, μετά τη συνάντηση του προεδρείου της την περασμένη Πέμπτη με τον υπουργό και υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.κ. Σταύρο Παπασταύρου και Νίκο Ταγαρά, καθώς και με τον υπουργό και υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ.κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και Χρήστο Δερμεντζόπουλο, εξέδωσε ανακοίνωση με σαφές μήνυμα σύγκρουσης. Σε αυτήν δηλώνει ότι οι δήμοι θα προσφύγουν στο ΣτΕ εναντίον μιας τέτοιας νομοθετικής ρύθμισης, επαναλαμβάνοντας ότι υφίσταται υπέρ των δήμων το τεκμήριο αρμοδιότητας, βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος. Εκφράζει δε ρητά τη διαφωνία της με τη μεταφορά της έκδοσης των οικοδομικών αδειών από τις ΥΔΟΜ στο Κτηματολόγιο, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη αρμοδιότητα μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματικότερα από τις πολεοδομίες, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποστηριχθούν επαρκώς σε επίπεδο στελέχωσης και πόρων.

Πάντως, σύμφωνα με την κυβέρνηση, με τη νομοθετική πρωτοβουλία των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, τίθενται τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός ψηφιακού «one stop shop» για το ακίνητο, δηλαδή ενός μοναδικού σημείου αναφοράς που θα παρέχει ενιαία εφαρμογή του νόμου, απλοποίηση, διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Πηγή: OT

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα μειώσουν τιμές και ενοίκια

Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα μειώσουν τιμές και ενοίκια

inWellness
inTown
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Φοινικούντα: «Αν βρουν πάνω σου το όπλο ή σε σπίτι, αμάξι, τελείωσε το παραμύθι»
Τι λένε οι ειδικοί 17.01.26

«Αν βρουν πάνω σου το όπλο, τελείωσε το παραμύθι» - Ο ρόλος της AI στη Φοινικούντα

Απίστευτες συμβουλές για εγκλήματα από την ΑΙ που προκαλούν... τρόμο στην ΕΛ.ΑΣ. - Πώς η τεχνητή νοημοσύνη έγινε ηλεκτρονικός συνεργός στην διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
FIR Αθηνών: Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέο μπλακ άουτ, λέει ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Προειδοποίηση 16.01.26

FIR Αθηνών: Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέο μπλακ άουτ, λέει ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

«Το σύστημα είναι τόσο παλιό που δεν έχει αρχεία καταγραφής των συμβάντων», επισήμανε ο Παναγιώτης Ψαρρός. Τόνισε δε ότι πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα για τα αίτια του προηγούμενου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών.

Σύνταξη
Λόρα: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί
Νέες αποκαλύψεις 16.01.26

Λόρα: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί

Η αγωνία για την 16χρονη μέρα με τη μέρα κορυφώνεται ενώ το γεγονός πως η Λόρα δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα από τα άτομα του στενού της περιβάλλοντος, δείχνει πως λειτουργεί με σχέδιο, δυσκολεύοντας πολύ τις έρευνες.

Σύνταξη
Αγρότες: Αυτή είναι αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη – Ποιος πήρε τη θέση του Ανεστίδη
Τα ονόματα 16.01.26

Αγρότες: Αυτή είναι αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη – Ποιος πήρε τη θέση του Ανεστίδη

Τι απεφάνθη η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων - Αναλυτικά, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι οι οποίοι θα μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Φοινικούντα: «Όρκοι» αφοσίωσης του 22χρονου στον εργοδότη του πριν τη δολοφονία – «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις»
Ελλάδα 16.01.26

Φοινικούντα: «Όρκοι» αφοσίωσης του 22χρονου στον εργοδότη του πριν τη δολοφονία – «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις»

Πώς εξηγούνται τα μηνύματα του φερόμενου ως εκτελεστή της δολοφονίας στη Φοινικούντα στον εργοδότη του; Γιατί μέχρι σήμερα λέει ότι φοβάται να αποκαλύψει περισσότερα;

Σύνταξη
Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού
Ελλάδα 16.01.26

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού

Ένα έργο που φαίνεται να ετοιμάζει ο δήμος Αγίας Παρασκευής σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία. Ο έλεγχος της Περιφέρειας και ο ρόλος της πολεοδομίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλει της αύξηση περιστατικών βίας κατά υγειονομικών
Ελλάδα 16.01.26

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλει της αύξηση περιστατικών βίας κατά υγειονομικών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υπενθυμίζει ότι μετά από επανειλημμένες παρεμβάσεις του, αυστηροποιήθηκε πρόσφατα, το θεσμικό πλαίσιο, για τη βία κατά των υγειονομικών

Σύνταξη
«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ
«Είναι ανεκτίμητη» 17.01.26

«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ καταγγέλλει ως «τρέλα» τη μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, προειδοποιώντας ότι το εύθραυστο έργο τίθεται σε πραγματικό κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φοινικούντα: «Αν βρουν πάνω σου το όπλο ή σε σπίτι, αμάξι, τελείωσε το παραμύθι»
Τι λένε οι ειδικοί 17.01.26

«Αν βρουν πάνω σου το όπλο, τελείωσε το παραμύθι» - Ο ρόλος της AI στη Φοινικούντα

Απίστευτες συμβουλές για εγκλήματα από την ΑΙ που προκαλούν... τρόμο στην ΕΛ.ΑΣ. - Πώς η τεχνητή νοημοσύνη έγινε ηλεκτρονικός συνεργός στην διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ακίνητα: Έρχεται η μεγάλη απογραφή – Στο μικροσκόπιο επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες
Τι ισχύει για ενοικιαστές 17.01.26

Έρχεται η μεγάλη απογραφή ακινήτων - Στο μικροσκόπιο επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες

Εκατομμύρια ιδιοκτήτες για πρώτη φορά θα δηλώσουν τη χρήση για όλα τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους - Πώς θα ξεσκεπαστούν κενά σπίτια και «μαύρα» ενοίκια

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κίνδυνος στη δημόσια υγεία από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής
Ελλείψεις φαρμάκων 17.01.26

Κίνδυνος στη δημόσια υγεία από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής

Η απόσυρση του μοναδικού αντιβιοτικού τριμεθοπρίμης – σουλφομεθοξαζόλης δημιουργεί προβλήματα αντιμετώπισης σοβαρών λοιμώξεων και εντείνει την ανθεκτικότητα των μικροβίων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ιράν: Σενάρια για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος – Τι μπορεί να σημάνει
The Economist 17.01.26

Ιράν: Σενάρια για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος – Τι μπορεί να σημάνει

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν φαίνεται να υποχωρούν υπό την πίεση της καταστολής και τον φόβο για το μέλλον. Και την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής επέμβασης ίσως γεννά περισσότερους κινδύνους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ματσάδο και Τραμπ δεν είναι οι πρώτοι – Νομπελίστες ειρήνης που στήριξαν πολεμικούς εφιάλτες
«Καπνισμένα» βραβεία 17.01.26

Ματσάδο και Τραμπ δεν είναι οι πρώτοι – Νομπελίστες ειρήνης που στήριξαν πολεμικούς εφιάλτες

Η ιστορία δείχνει ότι η περίφημη Επιτροπή των Σουηδών έχει φροντίσει ώστε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα η πλάση να γεμίσει φιλοπόλεμους ή το λιγότερο αμφιλεγόμενους νομπελίστες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Η Ροδρίγκες καθαίρεσε τον υπουργό Βιομηχανίας, από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο
Βενεζουέλα 17.01.26

Η Ροδρίγκες παίρνει το κεφάλι του υπουργού Βιομηχανίας, από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο

Η Ντέλσι Ροδρίγκες καθαίρεσε τον υπουργό Βιομηχανίας της Βενεζουέλας, που θεωρείτο από τους πιο πιστούς στον Μαδούρο και πως βρισκόταν πίσω από τις δραστηριότητες της China Concord.

Σύνταξη
Η απεργία πείνας τελείωσε με την βρετανική κυβέρνηση να απορρίπτει συμβόλαιο 2 δισ. λιρών προς την Elbit
Palestine Action 17.01.26

Η απεργία πείνας τελείωσε με την βρετανική κυβέρνηση να απορρίπτει συμβόλαιο 2 δισ. λιρών προς την Elbit

Οι τρεις φυλακισμένοι απεργοί πείνας της Palestine Action σταμάτησαν την απεργία τους μετά την απόρριψη από πλευράς κυβέρνησης συμβολαίου ύψους δύο δισ. λιρών προς την Elbit Systems

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν δεν είναι πλέον προσκεκλημένο στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια
Ακύρωση προσκλήσεων 17.01.26

«Πόρτα» στο Ιράν από τη Διάσκεψη του Μονάχου

«Πριν μερικές εβδομάδες, απευθύνθηκε πρόσκληση σε αντιπροσώπους της κυβέρνησης του Ιράν», αλλά «υπό το φως των τρεχουσών εξελίξεων, η διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια» τις ακύρωσε.

Σύνταξη
Ο Μερτς επιτίθεται με σφοδρότητα στις ΗΠΑ και στους γερμανούς εργαζόμενους
Μαύρα χρόνια 17.01.26

Σφοδρή επίθεση Μερτς στις ΗΠΑ και στους εργαζόμενους της Γερμανίας

Σφοδρή επίθεση στις ΗΠΑ εξαπολύει ο Φρίντριχ Μερτς, ζητώντας τη χειραφέτηση της Γερμανίας, και αναδεικνύοντας «την ανάγκη να αυξηθούν οι ώρες και τα χρόνια εργασίας», των γερμανών εργαζόμενων.

Σύνταξη
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός «8% – 14%»
Media 17.01.26

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός «8% – 14%»

Για τις επόμενες εκλογές • Γιατί τα κόμματα που κινούνται σε αυτό το δημοσκοπικό τόξο πιέζονται περισσότερο από τις κινήσεις δημιουργίας νέων πολιτικών φορέων

Σύνταξη
Η Σέινμπαουμ ζήτησε από τις ΗΠΑ να μειώσουν την ζήτηση ναρκωτικών ανάμεσα στους νέους [Βίντεο]
Πρόληψη 17.01.26 Upd: 01:09

Η Σέινμπαουμ ζήτησε από τις ΗΠΑ να μειώσουν την ζήτηση ναρκωτικών ανάμεσα στους νέους

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, υπερασπίστηκε το έργο της μεξικανικής πλευράς για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, ζητώντας από τις ΗΠΑ να μειώσουν τον εθισμό και την ζήτηση.

Σύνταξη
H Κομισιόν θέλει την Ουκρανία μέλος της ΕΕ χωρίς πλήρη δικαιώματα σε περίπτωση ειρήνης
Εγγύηση ασφαλείας 17.01.26

H Κομισιόν θέλει την Ουκρανία μέλος της ΕΕ χωρίς πλήρη δικαιώματα σε περίπτωση ειρήνης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters η Κομισιόν εξετάζει την ιδέα μιας γρήγορης, αλλά περιορισμένης ένταξης της Ουκρανίας, ως δέλεαρ για την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης

Σύνταξη
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
